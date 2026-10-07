“Trạm Trợ Lực Home Credit” tiếp sức hơn 3.000 đôi tay nỗ lực tại 5 điểm trạm tại TP.HCM và Hà Nội

Sau chuỗi hoạt động tại TP.HCM và Hà Nội, "Trạm Trợ Lực Home Credit” khép lại với nhiều con số ấn tượng: hơn 3.000 người tham gia, hơn 2.600 phần quà trao tay và gần 5 triệu lượt xem trên các nền tảng số.

Đằng sau những con số ấy là hành trình đưa thông điệp "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực" đến với đời sống hằng ngày của những con người không ngừng vươn lên phía trước.

Xuất phát từ chiến dịch "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit đưa thông điệp thương hiệu đến gần hơn với đời sống thông qua chuỗi trải nghiệm trực tiếp tại "Trạm Trợ Lực Home Credit". Tại đây, người tham gia không chỉ có cơ hội vui chơi, nhận quà hay thư giãn, mà còn được dành một khoảng thời gian cho chính mình trước khi tiếp tục hành trình thường ngày.

"Trạm Trợ Lực Home Credit" thu hút sự quan tâm của nhiều người trải nghiệm

"Trạm Trợ Lực Home Credit" tiếp sức cho đôi tay luôn nỗ lực vươn lên

Có đôi tay làm việc liên tục trên bàn phím suốt nhiều giờ, cũng có những đôi tay rám nắng sau những hành trình miệt mài bươn chải ngoài đường. Mỗi người đến với "Trạm Trợ Lực Home Credit" mang theo một câu chuyện khác nhau, nhưng điểm chung là họ đều đang bền bỉ theo đuổi những mục tiêu riêng trong cuộc sống. Thấu hiểu điều này, "Trạm Trợ Lực Home Credit" tạo nên điểm chạm thực tế nhằm tôn vinh và tiếp sức cho những đôi tay nỗ lực.

Hành trình tại trạm bắt đầu tại khu vực check-in với "Tấm Gương Nỗ Lực", nơi người tham gia có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc và nhận đồ uống miễn phí để nạp thêm năng lượng.

"Tấm Gương Nỗ Lực" là điểm bắt đầu cho hành trình trải nghiệm "Trạm Trợ Lực Home Credit"



‎Những thông điệp xuất hiện trên tấm gương như một lời nhắc: dù nỗ lực ấy lớn hay nhỏ, được người khác nhìn thấy hay chỉ riêng bản thân hiểu rõ, mỗi người đều xứng đáng tự hào vì đã không ngừng cố gắng.

Từ "Tấm Gương Nỗ Lực", người tham gia tiếp tục t ham gia một trò chơi để nhận quà. Những phần quà tuy giản dị mà gắn với nhu cầu thực tế trong cuộc sống: một chiếc ô che mưa che nắng, một chiếc túi cho những lần mua sắm vun vén gia đình, một chiếc áo mưa đi đường hay một voucher giúp san sẻ phần nào chi tiêu thường nhật. Bằng sự hỗ trợ thiết thực đó, Home Credit muốn đưa tinh thần "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực" vào chính những khoảnh khắc đời thường, để tiếp thêm động lực cho những hành trình mà họ đang theo đuổi.

Trải nghiệm chăm sóc tay mang lại giây phút nghỉ ngơi cho khách tham gia

Hành trình khép lại tại khu vực chăm sóc tay miễn phí, nơi những đôi tay bận rộn có thể thực sự được ngơi nghỉ. Giữa guồng quay công việc và cuộc sống, không gian thư giãn do "Trạm Trợ Lực Home Credit" mang đến giây phút nạp lại năng lượng cũng như ghi nhận sự cố gắng phấn đấu của từng người.

Dừng chân hồi lâu tại trạm giữa nhịp mua sắm, chị Thủy (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: "Trong số các hoạt động đa dạng chụp ảnh, chơi game, nhận nước, thì mình thích nhất trải nghiệm chăm sóc tay thư giãn." Khoảng nghỉ ngắn nơi đôi tay được thả lỏng, nâng niu là cách Home Credit cụ thể hóa vai trò "trợ lực" khách hàng.

"Trạm Trợ Lực Home Credit" thu hút nhiều người ở độ tuổi khác nhau tham gia trải nghiệm

Sức lan tỏa của hành trình tiếp sức cho đôi tay Việt

Trải qua 5 điểm dừng chân, gồm 3 điểm tại TP.HCM (LOTTE MART Nam Sài Gòn, GO! An Lạc, Co.opmart Huỳnh Tấn Phát) và 2 điểm tại Hà Nội (AEON MALL Long Biên, AEON MALL Hà Đông), "Trạm Trợ Lực Home Credit" đã thu hút tổng cộng 3.067 người tham gia trực tiếp, trong đó TP.HCM ghi nhận 1.703 người và Hà Nội ghi nhận 1.364 người.

Tổng cộng hơn 2.600 phần quà trợ lực đã được trao trong suốt chuỗi sự kiện

Không chỉ tạo nên một khoảng nghỉ giữa nhịp sống thường ngày, "Trạm Trợ Lực Home Credit" còn mở ra thêm điểm chạm kết nối, lắng nghe tâm tư của khách hàng. Ghé thăm trạm từ sớm, anh Đức Quân (sống tại Vinhomes Smart City, Hà Nội) chia sẻ: "Đợt trước, mình đã dùng giải pháp của Home Credit để mua tivi trả góp rồi. Giải pháp rất thiết thực, hỗ trợ mình mua được món đồ cần thiết nhanh hơn thay vì phải chờ. Nhờ đó, mình có thể chủ động hơn trong cuộc sống."

Minigame ném vòng nhận quà tặng tạo không khí sôi động tại "Trạm Trợ Lực Home Credit"

Câu chuyện của anh Quân cũng gợi ra một điều rất gần gũi: đằng sau mỗi nhu cầu tài chính thường là một mong muốn cụ thể cho cuộc sống. Mỗi kế hoạch một khác, và vì thế, sự trợ lực cũng cần đủ linh hoạt để đến đúng lúc, giúp khách hàng chủ động hơn và không phải trì hoãn những điều quan trọng với mình.

Home Credit tạo nền tảng "Trạm Trợ Lực" nhằm kết nối và tiếp sức cho khách hàng

Với những kế hoạch cần thêm một nguồn tài chính linh hoạt để sớm thành hiện thực, giải pháp vay tiền mặt của Home Credit mang đến hạn mức từ 5 đến 250 triệu đồng, phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau trong cuộc sống. Khách hàng có thể hoàn tất quy trình trực tuyến với lãi suất từ 0,75%/tháng và nhận tiền trong 10 phút.

Sát cánh cùng khách hàng thông qua định vị "Tài chính số tận tâm"

"Trạm Trợ Lực" cũng thể hiện cách Home Credit tạo ra những hình thức tương tác gần gũi hơn với khách hàng. Thay vì chỉ truyền tải thông điệp thương hiệu theo một chiều, những hoạt động trải nghiệm trực tiếp mở ra cơ hội để thương hiệu gặp gỡ, lắng nghe và hiểu rõ hơn những nhu cầu, câu chuyện cũng như mong đợi trong đời sống hằng ngày. Các điểm chạm đều cùng hướng đến một tinh thần chung: sự trợ lực bắt đầu từ việc hiểu khách hàng đang cần gì và mang đến những giải pháp đồng hành phù hợp với từng khách hàng.

Đây cũng là cách Home Credit từng bước hiện thực hóa định vị "Tài chính số tận tâm": kết hợp công nghệ và các giải pháp tài chính dễ tiếp cận với sự thấu hiểu khách hàng, để mỗi sản phẩm hay trải nghiệm đều được phát triển từ những nhu cầu thực tế trong cuộc sống. Khi 5 "Trạm Trợ Lực" khép lại, điều đọng lại không chỉ là số lượng người tham gia hay phần quà đã được trao, mà còn là cơ hội để Home Credit đến gần khách hàng hơn, lắng nghe nhiều hơn và tiếp tục tìm kiếm cách trợ lực thiết thực cho cuộc sống của họ.

Sau hai tuần triển khai, "Trạm Trợ Lực Home Credit" ghi nhận nhiều kết quả tích cực trên mạng xã hội. Chương trình là sự kiện duy nhất của một thương hiệu tài chính góp mặt trong Top 10 sự kiện nổi bật tuần 7–13/9 theo Kompa. Hơn 40 KOL, KOC và cộng đồng trực tuyến đã tham gia đưa tin, chia sẻ trải nghiệm, góp phần lan tỏa chiến dịch. Các nội dung liên quan trên mạng xã hội đạt gần 5 triệu lượt xem và hơn 500.000 lượt tương tác, qua đó mở rộng độ phủ của thông điệp "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực".

Với tinh thần "Trợ lực cho đôi tay nỗ lực", Home Credit mong muốn tiếp thêm nguồn lực để những đôi tay đang bền bỉ mỗi ngày vững vàng hơn trên hành trình hiện thực hóa kế hoạch của riêng mình.

Về Home Credit Việt Nam

Home Credit là công ty tài chính tiêu dùng nằm trong top tại thị trường Việt Nam, phục vụ hơn 18 triệu khách hàng trên toàn quốc trong suốt 18 năm qua. Với đội ngũ nhân viên tận tâm gồm 6.700 người, công ty cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy tài chính số và trao quyền cho người dân thông qua các sản phẩm tài chính sáng tạo, công nghệ tiên tiến, lấy khách hàng làm trọng tâm và cho vay có trách nhiệm.