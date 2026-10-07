Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật, SN 1967, quê TP Huế; trú phường Tân Tạo, TP.HCM) cùng các đồng phạm về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, tối 23/3, ca sĩ Long Nhật được Kiều Quốc Nhã (SN 1987, là tài xế riêng) chở đi công việc. Sau khi về, ca sĩ Long Nhật hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Nhã lúc này có sẵn "hàng" trong người nên đưa cho Nhật. Ca sĩ Long Nhật mang ma túy lên căn hộ tại Chung cư Tân Tạo, đưa cho Đỗ Minh Giang (là người em xã hội) bỏ vào nỏ thủy tinh đốt nóng rồi cùng nhau sử dụng. Một lúc sau, Nguyễn Minh Nhựt (SN 1996), người giúp việc của nam ca sĩ, vào chơi chung.

Tối 26/3, Long Nhật thuê người đàn ông tên Đức (chưa rõ lai lịch) đến căn hộ massage cho mình. Sau khi massage xong, Đức đưa cho ca sĩ Long Nhật một gói ma túy đá và bán với giá 1 triệu đồng rồi rời đi. Số chất cấm này được nam ca sĩ sử dụng chung với Nhựt và Giang, phần thừa Giang cất giữ.

Long Nhật tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Ngày 27/3, công an phát hiện Nhã có biểu hiện nghi vấn liên quan hành vi mua bán, sử dụng ma túy nên kiểm tra. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và thu giữ 0,6 gram ma túy.

Mở rộng điều tra, sáng 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM phối hợp với Công an phường Tân Tạo phát hiện ca sĩ Long Nhật và một người bạn có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định nam ca sĩ dương tính với ma túy. Khám xét nơi ở của Giang tại một nhà nghỉ, cảnh sát tìm thấy 0,6 gram ma túy mà Long Nhật đã đưa sau lần vừa sử dụng chung.

Làm việc với cơ quan điều tra, nam ca sĩ cùng nhóm bạn thừa nhận hành vi.

Ngoài ra, ngày 20/3, nam ca sĩ thông qua Nhựt đặt mua 500.000 đồng ma túy đá từ Nhã, thanh toán bằng chuyển khoản. Sau đó, Long Nhật sử dụng một mình tại phòng ngủ.

Trước khi vướng vòng lao lý, Long Nhật là một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc trữ tình. Nam ca sĩ được khán giả biết đến từ đầu thập niên 1990 với phong cách biểu diễn giàu cảm xúc cùng chất giọng ngọt ngào đặc trưng. Nhiều ca khúc như “Mấy nhịp cầu tre”, “Ai ra xứ Huế”, “Tình Huế” hay “Gió về miền xuôi” từng giúp nam ca sĩ trở thành cái tên quen thuộc trên các sân khấu lớn nhỏ cả nước. Long Nhật từng được xem là một trong những ca sĩ hiếm hoi theo đuổi bền bỉ dòng nhạc dân ca - trữ tình trong bối cảnh thị trường âm nhạc chuyển mạnh sang nhạc trẻ. Những năm gần đây, nam ca sĩ chủ yếu tham gia các chương trình truyền hình, biểu diễn hội chợ và các đêm nhạc mang tính hoài niệm. Ngoài ra, Long Nhật còn được mời làm giám khảo các chương trình, cuộc thi âm nhạc trên sóng truyền hình.