Messi bật khóc nói lời tạm biệt ĐT Argentina: "Ngày hôm nay buồn nhất cuộc đời tôi"

Những chia sẻ cuối cùng của Messi trong ngày chia tay đội tuyển Argentina.

Sáng 7/10/2026, ngay sau chiến thắng 3-0 trước Benin tại sân vận động Monumental, Lionel Messi đã bước vào lễ tri ân lịch sử để chính thức nói lời giã biệt sự nghiệp quốc tế sau 20 năm cống hiến. Đứng trước hơn 85.000 cổ động viên chật kín các khán đài, siêu sao 39 tuổi không kìm được những giọt nước mắt khi trải lòng về gia đình, các đồng đội và chặng đường vàng son cùng đội tuyển quốc gia Argentina.

Mở đầu buổi tri ân, Messi nghẹn ngào gửi lời chào đến người hâm mộ và hướng sự tưởng nhớ sâu sắc về người cha quá cố vừa qua đời hồi tháng 8. Anh xúc động chia sẻ:

"Xin chào mọi người, rất khó để nói gì lúc này, rất nhiều cảm xúc. Hiện tại bây giờ tôi mới nhắc đến bố tôi, ông ấy đã qua đời. Tôi chỉ muốn nói tạm biệt, 20 năm mặc chiếc áo này, tất cả những gì đã trải qua tôi luôn muốn đồng hành, bên cạnh mọi người. Tôi xin thề đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi, đó là được đi cùng đội tuyển và đất nước này".

Messi bước ra cùng các cậu con trai (Ảnh: Getty)

Messi xúc đông ôm mặt (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

Dù khao khát được cống hiến mãi mãi cho quê hương, người thủ quân vĩ đại của Argentina thừa nhận anh hiểu bản thân phải đưa ra quyết định dừng lại đúng thời điểm. Khi nhìn lại đỉnh cao sự nghiệp, Messi đặc biệt tri ân tập thể đội tuyển - những người đã cùng anh chiến đấu quả cảm để chinh phục chiếc cúp vàng thế giới và Copa América.

"Như tôi nói tôi muốn ở đây vĩnh viễn nhưng mọi việc phải dừng lại ở thời điểm thích hợp. Giấc mơ của tôi đã thành sự thật. World Cup vừa rồi chúng ta đã ở rất gần cúp vô địch, trận đấu với tuyển Pháp chúng ta thi đấu rất tuyệt vời. Trận đó rất khó khăn, chân của tôi dường như đã không thể chạy tiếp, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả cho đội tuyển. Cảm ơn tất cả đồng đội của tôi, những người đã làm giấc mơ của tôi thành hiện thực với chức vô địch Copa, World Cup 2022. Nếu không có đồng đội chưa chắc tôi đã giành được những điều hôm nay", Messi chia sẻ.

Khép lại bài phát biểu đầy nước mắt, số 10 huyền thoại thừa nhận ngày giã biệt này có thể là ngày buồn nhất trong cuộc đời anh, nhưng anh tin tưởng vào tương lai của bóng đá nước nhà nếu người hâm mộ và đội tuyển luôn giữ vững tinh thần đoàn kết.

Messi nói trước hàng vạn khán giả: "Tôi có thể quên điều gì đó vì cảm xúc quá dâng trào. Cả sự nghiệp của tôi luôn được yêu mến bởi các bạn. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Ngày hôm nay có thể là ngày buồn nhất, tôi sẽ nhớ màu áo này, màu cờ này và cả các bạn nữa. Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ đội tuyển. Nếu chúng ta đoàn kết, tất cả khó khăn đều có thể vượt qua. Đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều thế này. Tôi sẽ luôn nhớ tất cả và yêu các bạn".

Lời chia tay nghẹn ngào của Lionel Messi tại Monumental đã chính thức khép lại một kỷ nguyên vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá Argentina, để lại tình yêu và di sản bất tử trong lòng hàng triệu người hâm mộ Argentina.