Messi nở nụ cười mãn nguyện, nắm tay vợ và 3 cậu con trai bước vào đường hầm

Nụ cười mãn nguyện và bước chân cuối cùng vào đường hầm của huyền thoại Messi.

Sáng 7/10/2026, khi tiếng còi chung cuộc vang lên tại chảo lửa Monumental, chiến thắng 3-0 trước Benin không còn là điều quan trọng nhất. Cả thế giới bóng đá ngưng đọng để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử: Lionel Messi thi đấu trận đấu cuối cùng, khép lại hành trình 20 năm kiêu hãnh và ngập tràn niềm vui, nước mắt trong đội tuyển quốc gia Argentina.

Sự chia tay ấy đã được viết nên bằng một kịch bản không thể hoàn hảo hơn. Siêu sao 39 tuổi rực sáng rực rỡ với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, chạm mốc kỷ lục 126 bàn thắng cùng 70 đường kiến tạo sau 208 lần ra sân. Bầu không khí Monumental vỡ òa ngay từ phút thứ 10 khi trận đấu tạm dừng để cả khán đài đứng dậy vỗ tay, pháo hoa rực sáng góc trời tri ân người thủ quân vĩ đại.

Khi ánh đèn sân vận động gom lại trung tâm mặt cỏ cho lễ tri ân, Messi bước lên cầm micro trong sự nghẹn ngào. Giọt nước mắt lăn dài khi anh nhắc về người cha quá cố vừa qua đời hồi tháng 8 và gửi lời tri ân sâu sắc tới hơn 85.000 cổ động viên cùng các đồng đội: "Tôi chỉ muốn nói tạm biệt, 20 năm mặc chiếc áo này... Tôi xin thề đó là điều đẹp nhất trong cuộc đời tôi, đó là được đi cùng đội tuyển và đất nước này... Ngày hôm nay có thể là ngày buồn nhất, tôi sẽ nhớ màu áo này, màu cờ này và cả các bạn nữa".

Nghẹn ngào ngày chia tay của Messi (Ảnh: Getty)

Nhưng có lẽ, khoảnh khắc chạm đến tận cùng cảm xúc của hàng triệu trái tim không nằm ở bài phát biểu đầy nước mắt, mà xuất hiện ở những giây phút cuối cùng của buổi lễ. Sau khi buông micro, Messi tiến về phía gia đình, ôm chầm lấy người vợ Antonela Roccuzzo cùng ba cậu con trai Thiago, Mateo và Ciro. Mọi áp lực của hai thập kỷ gánh vác niềm hy vọng của cả một dân tộc, những đắng cay của thất bại lẫn vinh quang chói lọi của cúp vàng World Cup, giờ đây tan biến trong vòng tay ấm áp của gia đình.

Nhìn thấy thủ quân của mình, toàn bộ dàn sao của tuyển Argentina tự giác lùi lại, xếp thành hai hàng dọc kéo dài về phía lối đi. Các đồng đội dành sự tôn trọng tuyệt đối cho tượng đài lớn nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Trong tiếng hò reo vang dội, Messi nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện. Đó không còn là nụ cười lo âu của những năm tháng đi tìm danh hiệu, mà là nụ cười bình thản của một người anh hùng đã hoàn thành trọn vẹn sứ mệnh lịch sử. Anh nắm chặt tay Antonela, dắt các con chầm chậm bước qua hàng rào danh dự. Từng bước chân nhẹ nhàng đưa anh tiến dần về phía đường hầm sân Monumental. Khán giả níu giữ từng giây từng phút cuối cùng, dõi theo bóng lưng mang chiếc áo số 10 huyền thoại xa dần.

Messi bên vợ con trong ngày chia tay tuyển Argentina (Ảnh: Getty)

Cái chào cuối cùng của Messi (Ảnh: Getty)

Cánh cửa đường hầm khép lại, nuốt trọn bóng hình Messi vào bên trong. Khoảnh khắc ấy, kỷ nguyên rực rỡ nhất của Messi với bóng đá Argentina chính thức khép lại. Tạm biệt Lionel Messi, người đã bước qua cánh cửa đường hầm ấy để trả lại chiếc áo số 10 cho lịch sử, nhưng gửi lại một di sản bất tử cho mai sau.