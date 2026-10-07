Đối thủ tranh nhau xin chụp ảnh, Enzo khóc như đứa trẻ vì Messi

Ai cũng muốn sẽ có một kỷ niệm thật đẹp ngày Messi chia tay tuyển Argentina.

Sáng ngày 7/10, không khí trên khán đài lẫn dưới sân cỏ đã chìm đọng trong những khoảnh khắc nghẹn ngào khi siêu sao Lionel Messi chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Argentina. Trận giao hữu tôn vinh gặp đối thủ Benin đã trở thành màn trình diễn cuối cùng, khép lại chặng đường hơn 20 năm cống hiến đầy vinh quang và tràn ngập danh hiệu của huyền thoại sinh năm 1987.

Trong trận đấu đặc biệt dành riêng cho mình, thủ quân của Argentina vẫn thi đấu trọn vẹn sự đẳng cấp vốn có. Anh trực tiếp ghi 1 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo tinh tế, giúp Argentina giành chiến thắng thuyết phục. Không chỉ nhận sự tri ân từ người hâm mộ quê nhà, Messi còn nhận được sự tôn kính tuyệt đối từ phía đối thủ. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Benin đã vội vã tiến đến bắt tay, trao tặng những món quà lưu niệm và liên tục xếp hàng xin chụp ảnh kỷ niệm cùng siêu sao số 10.

Đối thủ thi nhau xin chụp ảnh cùng Messi (Ảnh: ESPN)

(Ảnh: ESPN)

Giây phút lắng đọng và xúc động nhất diễn ra ở phần phát biểu sau trận. Khi Messi cầm micro gửi lời cảm ơn chân thành cùng những lời dặn dò tâm huyết tới ban huấn luyện, các đồng đội và hàng vạn khán giả, cả khán đài như vỡ ùa trong cảm xúc. Rất nhiều cổ động viên cùng dàn tuyển thủ Argentina đã không kìm được giọt nước mắt lăn dài.

Đáng chú ý, tiền vệ Enzo Fernandez là người tỏ ra xúc động mạnh mẽ nhất khi đứng đằng sau lắng nghe người đàn anh phát biểu. Mười năm trước, chính Enzo từng viết một bức thư tha thiết mong Messi ở lại khi anh có ý định giã từ sự nghiệp quốc tế. Hôm nay, chứng kiến người anh lớn chính thức bước qua chặng đường lịch sử, tiền vệ này đã bật khóc nức nở.

Enzo bật khóc nức nở (Ảnh: ESPN)

Người hâm mộ cũng xúc động (Ảnh: ESPN)

Màn chia tay trọn vẹn và đong đầy nước mắt này đã chính thức khép lại kỷ nguyên Lionel Messi trong màu áo tuyển Argentina.