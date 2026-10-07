Cái giá của Mỹ Tâm

Nhiều người không thể ngồi yên trước thông tin mới nhất từ Mỹ Tâm.

Thông tin Mỹ Tâm sẽ tổ chức concert See The Light - Day 2 vào ngày 21/11/2026 tại TP.HCM đang nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.Đây là đêm diễn tiếp nối concert See The Light từng diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12/2025, thu hút khoảng 40.000 khán giả. Khác với việc tái hiện nguyên vẹn chương trình cũ, Day 2 được giới thiệu là một phiên bản có nhiều thay đổi về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bản phối và danh sách tiết mục.

Sơ đồ chỗ ngồi và giá vé concert See The Light - Day 2 của Mỹ Tâm

Bên cạnh nội dung chương trình, điều đang được người hâm mộ chờ đợi nhất lúc này là giá vé của See The Light - Day 2. Tối ngày 7 tháng 10 trên fanpage của Mỹ Tâm, thông tin về giá vé cũng như sơ đồ chỗ ngồi cũng đã được chính thức công bố.

Giá vé được chia thành 6 hạng, dao động từ 1,5 triệu đồng đến 4,6 triệu đồng. Cụ thể, khu vực đứng gồm GA có giá 1,5 triệu đồng và Fanzone 2,5 triệu đồng. Các khu vực ngồi gồm CAT giá 2,7 triệu đồng, VIP 3,4 triệu đồng, VVIP 4 triệu đồng và SVIP 4,6 triệu đồng.

Trong đó, hạng GA có các quyền lợi gồm light stick, photo card và nước uống, đồng thời 30 khán giả có cơ hội nhận poster có chữ ký và 100 người được tham gia soundcheck. Với Fanzone, ngoài các quyền lợi trên, khán giả được nhận thêm khăn lụa; số lượng poster có chữ ký là 50 và suất soundcheck là 200.

Quyền lợi của từng hạng vé

Các hạng CAT và VIP cũng được nhận khăn lụa, light stick, photo card và nước uống. CAT có 50 poster có chữ ký cùng 200 suất soundcheck, trong khi VIP có 70 poster có chữ ký và 200 suất soundcheck. Với VVIP, khán giả được bổ sung poster chính thức, 100 poster có chữ ký và 300 suất soundcheck.

Hạng vé cao nhất là SVIP có giá 4,6 triệu đồng, đi kèm đầy đủ các quyền lợi gồm khăn lụa, light stick, photo card, nước uống, poster chính thức, 130 poster có chữ ký và quyền tham gia soundcheck. Như vậy, mức giá của See The Light - Day 2 trải dài qua nhiều phân khúc, từ 1,5 triệu đồng cho khu vực đứng đến 4,6 triệu đồng cho hạng vé cao nhất.

So với concert See The Light tại Hà Nội năm 2025, giá vé lần này có nhiều sự thay đổi

Đáng chú ý, mức giá của See The Light - Day 2 có sự thay đổi khá rõ so với concert See The Light tại Hà Nội năm 2025. Nếu đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình có 7 hạng vé, dao động từ 1,5 triệu đồng đến 12 triệu đồng, trong đó riêng Seasoul Lounge lên tới 12 triệu đồng, thì Day 2 chỉ còn 6 hạng và mức cao nhất là 4,6 triệu đồng. Như vậy, giá vé cao nhất của Day 2 thấp hơn 7,4 triệu đồng so với concert năm ngoái. Ở chiều ngược lại, mức thấp nhất vẫn được giữ ở 1,5 triệu đồng, cho thấy Mỹ Tâm tiếp tục duy trì một phân khúc vé phổ thông bên cạnh các khu vực cao cấp hơn.

Sau khi công bố giá vé, thời điểm mở bán cũng đang là thông tin được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Theo kế hoạch, See The Light - Day 2 sẽ mở bán vé sớm vào 11h ngày 15/10/2026, trước khi bước vào đợt mở bán chính thức lúc 11h ngày 21/10/2026 trên nền tảng CTicket. Với thời điểm mở bán chỉ còn ít ngày, người hâm mộ hiện đã bắt đầu chuẩn bị cho việc săn vé, đặc biệt là những khán giả từng bỏ lỡ See The Light tại Hà Nội hoặc mong muốn được trải nghiệm phiên bản mới của concert tại TP.HCM.

Theo kế hoạch, See The Light - Day 2 sẽ mở bán vé sớm vào 11h ngày 15/10/2026, trước khi bước vào đợt mở bán chính thức lúc 11h ngày 21/10/2026

Đêm diễn sẽ chính thức diễn ra vào 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Khác với đêm diễn tại Hà Nội, Mỹ Tâm cho biết See The Light - Day 2 sẽ được điều chỉnh về sân khấu, âm thanh, ánh sáng, bản phối và nội dung để phù hợp với không gian mới.

Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các liveshow và chương trình âm nhạc quy mô lớn, Mỹ Tâm cũng có nền tảng để tiếp tục đầu tư cho một đêm diễn lớn tại TP.HCM. Trước See The Light, nữ ca sĩ từng tạo dấu ấn với Tri Âm, và riêng See The Light 2025 đã trở thành một cột mốc đặc biệt khi thu hút khoảng 40.000 khán giả, đồng thời giúp Mỹ Tâm trở thành nghệ sĩ Việt đầu tiên có 3 lần tổ chức liveshow cá nhân tại sân vận động Mỹ Đình.

Day 2 của See The Light đang trở thành một trong những concert được nhiều sự quan tâm nhất và chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý trong tháng 11 năm nay

Chính thành công của Day 1 cũng khiến sự kỳ vọng dành cho phiên bản TP.HCM tăng lên. Sau sức hút của See The Light tại Mỹ Đình với khoảng 40.000 khán giả, Day 2 của See The Light đang trở thành một trong những concert được nhiều sự quan tâm nhất và chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý trong tháng 11 năm nay.

Ảnh: FBNV