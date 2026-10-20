Nghệ sĩ nữ làm rực rỡ nhạc Việt

Giữa thị trường âm nhạc sôi động, những nữ nghệ sĩ này đang viết nên câu chuyện riêng của nhạc Việt bằng cá tính, lựa chọn và dấu ấn không trộn lẫn.

Âm nhạc Việt Nam được tạo nên từ những giọng hát, cá tính và câu chuyện rất riêng của mỗi người nghệ sĩ. Qua nhiều thế hệ, từ những giọng ca bền bỉ với nghề đến các gương mặt trẻ mang tư duy âm nhạc mới, nữ nghệ sĩ Việt không ngừng khẳng định vị thế bằng tài năng, dấu ấn sáng tạo và những thành tựu trên hành trình hoạt động nghệ thuật.

Mỗi người có một thế mạnh và con đường riêng, cùng góp phần tạo nên diện mạo đa dạng của nền âm nhạc Việt Nam, từ việc làm mới các giá trị truyền thống đến tiếp cận những xu hướng âm nhạc toàn cầu. Trong số đông những nữ nghệ sĩ Việt đang góp sức cho hành trình ấy, Mỹ Tâm, Chi Pu, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, tlinh và Phương Mỹ Chi là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho những thế hệ, phong cách và hướng đi khác nhau trên hành trình khẳng định dấu ấn cá nhân, đồng thời đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, cùng nhìn lại hành trình của những nữ nghệ sĩ đã tạo dựng dấu ấn riêng, đồng thời góp phần đưa âm nhạc Việt đến gần hơn với thế giới của các nữ nghệ sĩ này.

Mỹ Tâm - Ngôi sao hàng đầu làng nhạc suốt 30 năm

Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi duy trì được sức hút qua nhiều thế hệ khán giả. Từ thời kỳ bùng nổ của đĩa CD đến khi concert cá nhân trở thành thước đo sức hút của nghệ sĩ, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu bằng những sản phẩm được đón nhận và các chương trình biểu diễn quy mô lớn. Xuất thân là thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, Mỹ Tâm từng bước xây dựng chỗ đứng với loạt ca khúc như Hát Với Dòng Sông, Ước Gì, Cây Đàn Sinh Viên, Tình Lỡ Cách Xa và Họa Mi Tóc Nâu.

Trong gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm là một trong những nữ ca sĩ hiếm hoi duy trì được sức hút qua nhiều thế hệ khán giả

Sự bền bỉ của Mỹ Tâm được thể hiện qua loạt thành tích đáng nể trong suốt sự nghiệp. Năm 2003, album Yesterday & Now đạt doanh số hơn 100.000 bản, trở thành một trong những album bán chạy nhất thời kỳ đĩa vật lý của nhạc Việt. Gần 15 năm sau, Tâm 9 tiếp tục tạo dấu ấn khi xếp thứ 10 trên Billboard World Albums trong tuần từ ngày 20 đến 27/1/2018. Mỹ Tâm cũng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có album lọt Top 10 bảng xếp hạng này.

Mỹ Tâm ghi dấu tại nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế

Không chỉ thành công trong nước, Mỹ Tâm còn ghi dấu tại nhiều giải thưởng âm nhạc quốc tế. Năm 2012, cô nhận giải Best Asian Artist tại Mnet Asian Music Awards (MAMA), trước khi giành danh hiệu Best Southeast Asia Act tại MTV Europe Music Awards (EMA) năm 2013 và được vinh danh tại World Music Awards năm 2014. Đây là những thành tích không dễ đạt được, góp phần đưa Mỹ Tâm trở thành một trong những nghệ sĩ Việt có dấu ấn nổi bật tại các sân chơi âm nhạc quốc tế.

Mỹ Tâm là nghệ sĩ nữ Việt hiếm hoi đã ba lần tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình

Sức hút ấy còn được thể hiện qua những concert cá nhân quy mô lớn. Mỹ Tâm đã ba lần tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình, trong đó See The Light diễn ra vào tháng 12/2025 thu hút khoảng 40.000 khán giả. Đáng chú ý, sau gần một năm, nữ ca sĩ tiếp tục tạo nên sức mua lớn với See The Light - Day 2, dự kiến diễn ra ngày 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Trong đợt mở bán sớm ngày 15/10, 10.000 vé đã được bán hết chỉ sau 5 phút.

Không chỉ là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam, Mỹ Tâm cho thấy khả năng duy trì vị thế qua nhiều thế hệ khán giả, trong bối cảnh thị trường âm nhạc không ngừng thay đổi

Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn liên tục có những cột mốc mới, từ doanh số album, giải thưởng quốc tế đến sức hút của các concert cá nhân. Không chỉ là một trong những nữ ca sĩ hàng đầu Việt Nam, cô còn cho thấy khả năng duy trì vị thế qua nhiều thế hệ khán giả, trong bối cảnh thị trường âm nhạc không ngừng thay đổi.

Hoàng Thùy Linh - Biểu tượng của văn hóa Việt trong âm nhạc

Nếu Mỹ Tâm ghi dấu bằng sự bền bỉ qua gần 30 năm hoạt động, Hoàng Thùy Linh lại tạo dấu ấn với hướng đi kết hợp văn hóa truyền thống và nhạc pop hiện đại. Từ hình tượng nhân vật văn học, tín ngưỡng dân gian đến những giai điệu bắt tai, nữ ca sĩ đưa chất liệu Việt vào các sản phẩm âm nhạc theo cách gần gũi với khán giả trẻ. Ngày 20/10 năm nay cũng đánh dấu tròn 7 năm album Hoàng ra mắt, dự án mở ra giai đoạn thành công nổi bật trong sự nghiệp của cô.

Ngày 20/10 năm nay cũng đánh dấu tròn 7 năm album Hoàng ra mắt, dự án mở ra giai đoạn thành công nổi bật trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh

Phát hành năm 2019, album Hoàng mở ra giai đoạn thành công nổi bật trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh, với hướng khai thác văn hóa Việt xuyên suốt nhiều sản phẩm. Trong đó, Để Mị Nói Cho Mà Nghe lấy cảm hứng từ nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, đưa tên tuổi Hoàng Thùy Linh đến gần hơn với khán giả đại chúng. Sau khi Để Mị Nói Cho Mà Nghe trở thành bản hit nổi bật của Vpop năm 2019, bài hát đã góp phần mở ra xu hướng khai thác văn hóa truyền thống thành một hướng sáng tạo nổi bật trong Vpop, khi nhiều sản phẩm bắt đầu chú trọng hơn đến văn học, lịch sử, tín ngưỡng và các yếu tố dân gian trong âm nhạc lẫn hình ảnh.

Album Hoàng mở ra giai đoạn thành công nổi bật trong sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh, với hướng khai thác văn hóa Việt xuyên suốt nhiều sản phẩm

Ba năm sau, Hoàng Thùy Linh phát hành album phòng thu thứ tư LINK vào tháng 8/2022. Gồm 9 ca khúc, dự án tiếp tục kết hợp chất liệu truyền thống với pop hiện đại nhưng có cách thể hiện mới so với Hoàng. Trong đó, See Tình kết hợp cách chơi chữ tiếng Việt, giai điệu bắt tai và màu sắc disco-funk, trở thành dấu ấn quốc tế nổi bật trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Bản phối lại cùng vũ đạo ca khúc lan truyền trên TikTok, được đông đảo người dùng tại Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác hưởng ứng. Hiệu ứng này đưa See Tình trở thành một trong những ca khúc nhạc Việt được khán giả nước ngoài biết đến rộng rãi, giúp tên tuổi Hoàng Thùy Linh tiếp cận thêm công chúng quốc tế.

Hoàng Thùy Linh là nghệ sĩ Việt hiếm hoi được Tạp chí Pitchfork đánh giá rất cao trong một sản phẩm âm nhạc với album LINK

Không chỉ tạo sức lan tỏa trên mạng xã hội, LINK còn nhận được sự chú ý từ giới phê bình quốc tế. Tạp chí Pitchfork chấm album 7,2/10, ghi nhận cách Hoàng Thùy Linh tiếp tục kết nối cảm hứng văn hóa Việt với âm thanh pop đương đại sau Hoàng. Sự đón nhận này cho thấy hướng đi của nữ ca sĩ không chỉ tạo hiệu ứng với khán giả đại chúng mà còn thu hút sự quan tâm từ các kênh đánh giá âm nhạc quốc tế.

Hoàng Thùy Linh trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất khi nhắc đến xu hướng khai thác văn hóa Việt trong Vpop.

Năm 2026, Hoàng Thùy Linh trở lại với Thầy Dùi, tiếp tục khai thác chất liệu văn hóa Việt trong một sản phẩm được đầu tư hơn về hình ảnh và dàn dựng. Từ Để Mị Nói Cho Mà Nghe, See Tình đến Thầy Dùi, nữ ca sĩ liên tục tìm cách làm mới chất liệu truyền thống qua âm nhạc hiện đại. Hành trình này cũng giúp Hoàng Thùy Linh trở thành một trong những gương mặt nữ nổi bật nhất khi nhắc đến xu hướng khai thác văn hóa Việt trong Vpop.

Hòa Minzy - Không chỉ có Bắc Bling

Nếu Hoàng Thùy Linh tạo dấu ấn bằng cách đưa chất liệu văn hóa Việt vào nhạc pop, Hòa Minzy cũng có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp với Bắc Bling. Ca khúc kết hợp âm nhạc đại chúng với chất liệu dân gian, hình ảnh quê hương Bắc Ninh và sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh, Tuấn Cry cùng nhà sản xuất Masew. Sự kết hợp này giúp MV tạo màu sắc riêng, đồng thời đưa những nét văn hóa địa phương đến gần hơn với khán giả trẻ.

Sự nghiệp của Hòa Minzy thăng hoa với Bắc Bling

Ra mắt năm 2025, Bắc Bling nhanh chóng trở thành sản phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của Hòa Minzy. MV đạt Top 1 Trending YouTube Việt Nam chỉ sau 24 giờ phát hành, rồi tiếp tục vươn lên vị trí số 1 Trending YouTube toàn cầu vào ngày 12/3/2025, sau 11 ngày ra mắt.

Đến nay, sản phẩm đã đạt khoảng 330 triệu lượt xem trên YouTube. Không chỉ tạo sức hút trong nước, ca khúc còn được vinh danh tại Music Awards Japan 2026 ở hạng mục Special Award: Vietnamese Popular Music. Nhờ những đóng góp trong việc quảng bá văn hóa và du lịch địa phương qua Bắc Bling, Hòa Minzy cũng nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Hai sản phẩm nổi bật trong năm 2025 của Hòa Minzy là Bắc Bling và Nỗi Đau Giữa Hòa Bình đều nhận được sự quan tâm rất lớn với cộng đồng quốc tế

Cũng trong năm 2025, Hòa Minzy tạo thêm tiếng vang với ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Sản phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, trong đó có nhiều người nước ngoài xem và thực hiện video reaction. Thông qua âm nhạc, câu chuyện lịch sử và những cảm xúc gắn với hòa bình của Việt Nam được giới thiệu đến thêm nhiều khán giả quốc tế, góp phần giúp họ hiểu hơn về lịch sử và con người Việt Nam. Thành công của ca khúc cho thấy bên cạnh những sản phẩm mang màu sắc dân gian như Bắc Bling, Hòa Minzy còn có thể chạm đến công chúng bằng những bài hát giàu ý nghĩa lịch sử và cảm xúc.

Thành công của Bắc Bling mở ra giai đoạn sôi động hơn trong sự nghiệp Hòa Minzy. Sau hơn 12 năm kể từ khi bước ra từ chương trình Học Viện Ngôi Sao, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hoạt động biểu diễn, tổ chức fan concert solo đầu tiên vào đầu năm 2026 và góp mặt tại nhiều chương trình quy mô lớn.

Không chỉ thành tích trong âm nhạc, Hòa Minzy cũng đã nhận nhiều hình thức khen thưởng ở cả cấp Trung ương và địa phương

Bên cạnh đó, Hòa Minzy cũng đã nhận nhiều hình thức khen thưởng ở cả cấp Trung ương và địa phương. Gần đây nhất là tháng 9/2026, tiếp tục được hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024 -2029. Vừa qua, Hòa Minzy được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận vì những đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024- 2026.

Từ dấu ấn âm nhạc và văn hóa địa phương với Bắc Bling đến những đóng góp cho cộng đồng, Hòa Minzy đang ghi thêm nhiều cột mốc đáng chú ý, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ hoạt động tích cực cả trên sân khấu lẫn trong đời sống xã hội.

Chi Pu - Ca sĩ Việt thành công nhất tại Trung Quốc

Hành trình âm nhạc của Chi Pu từng trải qua không ít tranh cãi, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi cô chuyển từ hình ảnh hot girl, diễn viên sang ca hát. Năm 2017, phát ngôn “Ở Việt Nam, cứ cầm mic lên là ca sĩ rồi” khiến nữ nghệ sĩ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, Chi Pu vẫn tiếp tục theo đuổi âm nhạc, từng bước cải thiện khả năng trình diễn và đầu tư nhiều hơn cho các sản phẩm.

Hành trình âm nhạc của Chi Pu từng trải qua không ít tranh cãi, đặc biệt ở giai đoạn đầu khi cô chuyển từ hình ảnh hot girl

Năm 2019, Anh Ơi Ở Lại trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất sự nghiệp của cô. Lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Tấm Cám nhưng kể câu chuyện từ góc nhìn của Cám, MV kết hợp màu sắc cổ trang, âm nhạc ballad và cách xây dựng hình ảnh giàu tính tự sự. Sản phẩm đạt #1 Trending YouTube Việt Nam sau hai ngày phát hành, cho thấy Chi Pu đã tìm được hướng đi tạo sức hút với khán giả.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến vào năm 2023, khi Chi Pu tham gia chương trình Đạp Gió tại Trung Quốc

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của nữ ca sĩ đến vào năm 2023, khi Chi Pu tham gia chương trình Đạp Gió tại Trung Quốc. Từ một gương mặt chưa có nhiều độ nhận diện ở thị trường này, cô dần thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình, khả năng trình diễn và những tiết mục được đầu tư về dàn dựng. Chi Pu tiến vào nhóm 11 thí sinh nổi bật nhất chương trình, trở thành nghệ sĩ nữ Việt Nam thành công nhất tại thị trường Trung Quốc hiện tại. Sau cuộc thi, cô tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động giải trí tại đây, từng bước mở rộng độ nhận diện với khán giả quốc tế. Thậm chí, nhan sắc của Chi Pu còn được truyền thông Trung Quốc khen ngợi là "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Chi Pu là nữ nghệ sĩ Việt thành công nhất Trung Quốc và được truyền thông nước này ca ngợi là "Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam".

Từ những tranh cãi ban đầu khi theo đuổi ca hát đến dấu ấn tại Đạp Gió, Chi Pu cho thấy sự bền bỉ trên con đường nghệ thuật dù từng đối mặt với nhiều hoài nghi. Cô xây dựng hình ảnh qua những sản phẩm có màu sắc riêng như Anh Ơi Ở Lại, đồng thời chủ động tìm kiếm cơ hội ở thị trường nước ngoài. Những thành quả tại Trung Quốc giúp Chi Pu trở thành một trong những nghệ sĩ nữ Việt Nam thành công nổi bật tại thị trường này, mở ra hướng phát triển khác biệt so với nhiều đồng nghiệp trong nước.

tlinh - Nữ nghệ sĩ Gen Z khác biệt, cá tính và tự tin theo đuổi con đường riêng

Từ một thí sinh gây chú ý tại Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh dần trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Sau Rap Việt, tlinh liên tiếp phát hành những ca khúc được khán giả trẻ đón nhận như Thích Quá Rùi Nà, Em Là Châu Báu và Gái Độc Thân. Qua các sản phẩm này, tlinh dần định hình màu sắc riêng với rap, R&B và pop, cùng cách thể hiện phóng khoáng, trực diện trong những câu chuyện về tình yêu và cuộc sống.

Từ một thí sinh gây chú ý tại Rap Việt mùa đầu tiên, tlinh dần trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam

Năm 2023, tlinh phát hành album đầu tay ái, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp. Dự án gồm nhiều màu sắc âm nhạc, trong đó nếu lúc đó trở thành ca khúc nổi bật nhất, từng giữ vị trí số 1 Billboard Vietnam Hot 100 trong 4 tuần. MV hiện vượt 137 triệu lượt xem trên YouTube. Các ca khúc ghệ iu dấu của em ơi, kho báu và đánh rơi cũng góp phần tạo nên sức hút cho album.

Điều khiến ái được chú ý không chỉ là thành tích của từng ca khúc mà còn nằm ở hình ảnh nữ nghệ sĩ mà tlinh thể hiện xuyên suốt dự án. Cô nói về tình yêu, những tổn thương, sự trưởng thành và quá trình khám phá bản thân bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, không ngại bộc lộ những cảm xúc riêng tư hay góc nhìn khác biệt.

Hình ảnh một cô gái trẻ tự tin, độc lập, chủ động lựa chọn cách sống và cách thể hiện bản thân trở thành một phần đáng chú ý của tlinh

Hình ảnh một cô gái trẻ tự tin, độc lập, chủ động lựa chọn cách sống và cách thể hiện bản thân trở thành một phần đáng chú ý của album. Qua đó, tlinh mang đến một hình mẫu nữ nghệ sĩ trẻ không bó mình trong những khuôn mẫu quen thuộc, sẵn sàng thể hiện cá tính và tiếng nói riêng thông qua âm nhạc.

Sức hút của ái còn vượt ra ngoài thị trường trong nước khi tạp chí âm nhạc Anh NME xếp album ở vị trí thứ 15 trong danh sách 25 album châu Á xuất sắc nhất năm 2023. Đây là album Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách, trở thành dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của tlinh. Sự ghi nhận từ NME giúp dự án được biết đến rộng rãi hơn ở phạm vi quốc tế, đồng thời cho thấy âm nhạc của nữ nghệ sĩ có thể tạo được sự chú ý bên ngoài cộng đồng khán giả trong nước.

Thành công của ái với các dấu ấn trong nước và quốc tế tlinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, mở rộng sức ảnh hưởng và đưa âm nhạc của mình mạnh mẽ hơn

Chính vì thế, tlinh được xem là một trong những nghệ sĩ trẻ có cá tính mạnh mẽ và màu sắc âm nhạc khác biệt của Việt Nam. Không ngại thể hiện cái tôi qua những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, cô từng bước tạo dựng chỗ đứng riêng trong thị trường nhạc Việt. Với sự đón nhận dành cho album ái cùng những dấu ấn vượt ra ngoài thị trường trong nước, tlinh được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp, mở rộng sức ảnh hưởng và đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Phương Mỹ Chi - Xây dựng vũ trụ âm nhạc văn hóa Việt đậm chất gen Z

Từ hình ảnh "cô bé dân ca" bước ra từ The Voice Kids, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy dấu ấn cá nhân trong cách định hình con đường âm nhạc. Nếu tlinh gây chú ý với cá tính mạnh và tinh thần tự do trong ái, Phương Mỹ Chi lại chọn đưa văn học, dân ca và văn hóa các vùng miền vào những dự án dành cho khán giả trẻ.

Từ hình ảnh "cô bé dân ca" bước ra từ The Voice Kids, Phương Mỹ Chi ngày càng cho thấy dấu ấn cá nhân trong cách định hình con đường âm nhạc

Năm 2023, album Vũ Trụ Cò Bay đánh dấu bước ngoặt sau 10 năm ca hát của nữ ca sĩ. Không còn bó mình trong hình ảnh quen thuộc, Phương Mỹ Chi kết hợp âm hưởng truyền thống với pop điện tử, lấy cảm hứng từ những tác phẩm văn học trong chương trình Ngữ văn.

Từ Đẩy Xe Bò gợi nhắc Vợ Nhặt đến Hai Đứa Trẻ lấy cảm hứng từ truyện ngắn cùng tên của Thạch Lam, album mang văn học Việt đến gần hơn với người nghe trẻ bằng cách thể hiện mới mẻ. Dự án cũng cho thấy Phương Mỹ Chi không chỉ có giọng hát dân ca đặc trưng mà còn chủ động tìm tòi, xây dựng màu sắc âm nhạc của riêng mình.

Nhiều dự án âm nhạc trong những năm qua cho thấy Phương Mỹ Chi không chỉ có giọng hát dân ca đặc trưng mà còn chủ động tìm tòi, xây dựng màu sắc âm nhạc của riêng mình

Sau ba năm, nữ ca sĩ tiếp tục mở rộng hướng đi ấy với album Dân Chơi Dân Ca, ra mắt vào tháng 8/2026. Lần này, chất liệu văn hóa được khai thác đa dạng hơn, từ hát Xoan Phú Thọ, hát Xẩm, dân ca Huế đến cải lương, tuồng cổ và văn hóa Khmer Nam Bộ.

Nổi bật trong album, Thiên Đường Với Người Thương nhanh chóng thu hút sự chú ý khi vươn lên vị trí dẫn đầu bảng thịnh hành YouTube và giữ hạng nhất trong 21 ngày liên tiếp. MV kể câu chuyện tình yêu trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ, kết hợp giai điệu pop với âm sắc nhạc cụ truyền thống. Thành công của ca khúc cũng góp phần tạo sức hút cho nhạc hội Dân Chơi Dân Ca tại TP.HCM, nơi Phương Mỹ Chi mang tinh thần của dự án từ sản phẩm ghi âm lên sân khấu trực tiếp và sắp tới đây là hội Dân Chơi Dân Ca tại Hà Nội.

Cách Phương Mỹ Chi làm mới các giá trị truyền thống cho thấy một hướng đi riêng của nghệ sĩ Gen Z, vừa giữ được bản sắc, vừa tìm cách chinh phục khán giả hôm nay.

Từ Vũ Trụ Cò Bay đến Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi kiên trì với lựa chọn đưa văn hóa Việt vào nhạc trẻ, nhưng không đơn thuần lặp lại những chất liệu quen thuộc. Cách nữ ca sĩ làm mới các giá trị truyền thống cho thấy một hướng đi riêng của nghệ sĩ Gen Z, vừa giữ được bản sắc, vừa tìm cách chinh phục khán giả hôm nay.

Nhìn vào hành trình của Mỹ Tâm, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Chi Pu, tlinh hay Phương Mỹ Chi, có thể thấy mỗi nữ nghệ sĩ đều chọn cho mình một hướng đi khác nhau để tạo dấu ấn trong thị trường âm nhạc Việt. Người bền bỉ giữ sức hút qua nhiều thế hệ khán giả, người đưa chất liệu văn hóa Việt vào nhạc pop, người mở rộng hình ảnh qua các hoạt động cộng đồng, người tìm kiếm cơ hội ở thị trường quốc tế, người lại tự tin thể hiện cá tính và tiếng nói của thế hệ mình. Không có một công thức chung cho thành công, nhưng chính sự khác biệt trong lựa chọn, màu sắc âm nhạc và cách theo đuổi con đường riêng đã tạo nên diện mạo đa dạng của các nữ nghệ sĩ Việt hôm nay.

Ảnh: FBNV