3 đêm hút gần 5 nghìn tỷ, 1 đồng vé kéo theo 5 đồng chi tiêu: "Kinh tế concert" viết lại bản đồ tiêu dùng châu Á như thế nào?

Khi The Weeknd chưa kịp hát nốt đầu tiên ở Bangkok, phòng khách sạn quanh sân Rajamangala đã hết sạch. Hiện tượng này không còn là ngoại lệ, mà đang lặp lại ở mọi thành phố lớn từ Seoul đến Hà Nội. Ngành công nghiệp nhiều tỷ USD này ngày một phình to, và vé concert chỉ là "dẫn xuất" cho những khoản chi tiêu khổng lồ của hàng triệu

The Weeknd, 3 đêm Bangkok, và hiệu ứng "hút chân không" trên bản đồ khách sạn

Tháng 10/2026, The Weeknd mang tour After Hours Til Dawn đến châu Á với 13 đêm diễn tại 7 thành phố: Tokyo, Jakarta, Singapore, Seoul, Bangkok, Hồng Kông và Kuala Lumpur, theo lịch tour chính thức. Bangkok được phân 3 đêm (11, 12, 13/10) tại sân vận động Rajamangala, công trình thể thao lớn nhất Thái Lan. Hai đêm đầu cháy vé. Tại Kuala Lumpur, suất diễn thứ hai được mở thêm sau khi presale bán hết trong vài phút.

Giá vé chính thức từ 2.835 đến 21.935 baht (khoảng 2,2 đến 16,9 triệu đồng theo tỷ giá 772 đồng/baht ngày 19/10/2026). Nhưng con số trên vé chỉ là phần nhỏ nhất trong tổng chi tiêu của mỗi fan. Theo nhiều khảo sát từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, mỗi đồng tiền vé kéo theo 4 đến 5 đồng chi cho khách sạn, ăn uống, di chuyển và mua sắm.

Thái Lan không công bố riêng tác động kinh tế của tour The Weeknd, nhưng bức tranh lớn đã rõ: năm 2026, Bangkok đón ít nhất 300 sự kiện liên quan đến âm nhạc (gồm concert, fan meeting và lễ hội), theo ước tính từ các nhà tài trợ ngành. Xu hướng concert kéo du lịch đã rõ ràng từ năm 2023, khi Traveloka ghi nhận lượng đặt vé máy bay quốc tế đến Bangkok tăng gần 5 lần, đặt phòng khách sạn tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, trùng với mùa concert Blackpink, Harry Styles và Westlife. Đến nửa cuối 2026, chuỗi khách sạn AWC báo cáo lượng đặt phòng trước tại Bangkok tăng 45% so với cùng kỳ, doanh thu phòng toàn danh mục tăng 30%, theo TTG Asia.

1 đồng tiền vé, 5 đồng tiêu tại chỗ: bài toán "phái sinh" của kinh tế concert

Con số quan trọng nhất của ngành không phải doanh thu vé, mà là sức lan tỏa chi tiêu. Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc (CAPA) ước tính mỗi 1 tệ tiền vé kéo theo khoảng 4,8 tệ chi tiêu tại địa phương cho khách sạn, ăn uống, đi lại và mua sắm, theo 36Kr.

Hiệu ứng này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc. Tại Singapore, trong tuần diễn của Taylor Swift (tháng 3/2024), doanh thu thanh toán qua UOB tại các khách sạn tăng 45%, nhà hàng tăng hơn 30%, tổng doanh thu thương mại tăng 35%. Các chuyên gia của Maybank ước tính 6 đêm diễn bơm từ 350 đến 500 triệu SGD (khoảng 7.100 đến 10.100 tỷ đồng theo tỷ giá 20.180 đồng/SGD) vào nền kinh tế, gấp khoảng 20 lần khoản trợ cấp mà chính phủ Singapore chi ra để mời Swift.

Tại Hàn Quốc, 3 đêm diễn của BTS ở Goyang (tháng 4/2026) thu hút khoảng 30.000 du khách nước ngoài, theo Outlook India. Tổng chi tiêu bằng thẻ tín dụng nước ngoài: 55,5 tỷ won (khoảng 1.078 tỷ đồng theo tỷ giá 19,43 đồng/won). Mỗi fan chi trung bình 1,85 triệu won (khoảng 36 triệu đồng), gồm vé máy bay (416 USD), khách sạn (324 USD) và mua sắm (216 USD). Doanh thu thẻ tín dụng nước ngoài trong khu vực sân vận động tăng 807% so với tuần trước đó. Quán tiện lợi và quán cà phê quanh sân tăng hơn 1.000%.

Không phải BTS hay Taylor Swift mới có sức hút đó. Tại Hà Nội, 2 đêm diễn của BLACKPINK (tháng 7/2023) đón khoảng 170.000 khách, trong đó hơn 30.000 là du khách quốc tế. Sở Du lịch Hà Nội ước tính doanh thu du lịch trong hai ngày đó đạt 630 tỷ đồng, theo VOV. Và khi BigBang công bố tour diễn tại Hà Nội (tháng 10/2026), lượng tìm kiếm khách sạn nội địa trên Klook tăng gần 50%, lượng tìm kiếm du lịch trên Traveloka tăng gấp 4 lần so với bình thường, theo Tuoi Tre News.

Khách sạn: ngành hưởng lợi lớn nhất, và cũng gây tranh cãi nhất

Trong chuỗi chi tiêu phái sinh, khách sạn là mắt xích tăng giá mạnh nhất.

Tại Trung Quốc, khi Tiêu Chiến công bố concert ở Nam Kinh (tháng 10/2026), khách sạn quanh sân tăng giá 12 lần chỉ sau vài giờ: một phòng từ 179 tệ (694.000 đồng) nhảy lên 2.193 tệ (8,5 triệu đồng). Trung tâm hội nghị gần đó từ 534 tệ (2,1 triệu đồng) lên 5.888 tệ (22,8 triệu đồng), tăng 11 lần (Sina Finance, tỷ giá 3.877 đồng/tệ ngày 19/10/2026).

Xu hướng này lặp lại ở khắp châu Á. Tại Busan, Hàn Quốc, khi BTS công bố tour diễn tháng 6/2026, một nhà nghỉ bình dân từ 68.000 won (~1,3 triệu đồng) rao lên 769.000 won (~14 triệu đồng), tăng 11 lần. Có nơi đẩy giá lên gấp 20 đến 30 lần so với ngày thường, theo Korea JoongAng Daily. Fan tố các khách sạn hủy phòng đã đặt, rồi rao lại với giá cao hơn. Chính quyền Busan nhận hơn 90 đơn khiếu nại, chính phủ Hàn Quốc triệu tập cuộc họp 10 bộ ngành để xử lý, theo Resonate.

Tại Đài Loan, khách sạn Fullon Cao Hùng tăng giá phòng gần gấp đôi vào đêm có BTS: từ 5.433 lên 10.780 Đài tệ, theo AmCham Taiwan. Sở Du lịch Cao Hùng phải cử người kiểm tra và phạt các cơ sở "chém giá" tới 50.000 Đài tệ.

Tại Hàng Châu (Trung Quốc), khi Châu Kiệt Luân diễn, phòng Hilton Joy gần sân Olympic vọt từ 396 đến 457 tệ (1,5 đến 1,8 triệu đồng) lên 1.588 đến 2.888 tệ (6,2 đến 11,2 triệu đồng), tăng 4 đến 6 lần, theo Ctrip.

Cuộc đua giành concert tỷ đô: khi chính phủ vào cuộc

Nhìn thấy hiệu ứng kinh tế khổng lồ, các chính phủ châu Á đang chạy đua giành quyền tổ chức concert lớn bằng tiền thật.

Singapore đi trước nhất: chính phủ chi khoản trợ cấp 2 đến 3 triệu USD để đưa Taylor Swift đến biểu diễn độc quyền tại Đông Nam Á. Khoản đầu tư này thu về gấp khoảng 20 lần, theo Asian News Network. Sau Swift, Singapore tiếp tục với Coldplay (6 đêm, khoảng 200.000 vé, lập kỷ lục bán vé trong một ngày tại Singapore theo CNBC), khiến lượng tìm kiếm khách sạn trên Agoda tăng 8,7 lần. Nước này đang xây thêm arena và sân vận động mới tại Marina Bay để tiếp tục thu hút các tour diễn lớn.

Malaysia phản đòn bằng chính sách: chương trình CEMI hoàn tiền mặt tới 30% chi tiêu nội địa cho các nhà tổ chức concert, giảm 10% thuế giải trí, giảm 50% tiền đặt cọc địa điểm, theo Asian News Network. Mùa Headline Season 2026 tại Kuala Lumpur dự kiến đón hơn 500.000 fan với hơn 25 nghệ sĩ quốc tế, mục tiêu doanh thu phái sinh 1,5 tỷ ringgit (khoảng 8.000 tỷ đồng).

Cao Hùng (Đài Loan) miễn phí thuê địa điểm và phát phiếu giảm giá 50 Đài tệ cho mỗi vé bán ra. Năm 2024, thành phố này tổ chức 157 sự kiện âm nhạc, thu hút 1,71 triệu khán giả, chi tiêu ước đạt 5,7 tỷ Đài tệ (khoảng 4.400 tỷ đồng), theo AmCham Taiwan. Riêng 2 đêm diễn của TWICE tháng 11/2025 hút 180.000 fan, doanh thu phụ trợ hơn 500 triệu Đài tệ, lượng khách đi tàu điện tăng lên 350.000 lượt/ngày, cao hơn 1/3 so với ngày thường.

Ngay cả Việt Nam cũng đang tham gia cuộc đua. Sau hiệu ứng BLACKPINK 2023 (630 tỷ đồng doanh thu du lịch trong 2 ngày), Hà Nội tiếp tục đón BigBang vào tháng 10/2026 tại sân Mỹ Đình, với giá vé từ 1 đến 10,5 triệu đồng, rẻ hơn nhiều điểm đến khác trong tour châu Á.

Trung Quốc: Thị trường concert lớn nhất, tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Nếu Đông Nam Á đang nổi lên, thì Trung Quốc vẫn là thị trường concert lớn nhất và tăng nhanh nhất châu Á, với bộ dữ liệu cho thấy rõ nhất sức mạnh kinh tế của ngành.

Năm 2019, tổng doanh thu vé biểu diễn trực tiếp tại Trung Quốc là 4,259 tỷ tệ (khoảng 16.500 tỷ đồng). Đến năm 2025: 32,448 tỷ tệ (khoảng 125.800 tỷ đồng), tăng 6,6 lần trong 6 năm, theo Nhật báo Kinh tế Thế kỷ 21. Thị trường biểu diễn trực tiếp tổng thể đạt 96,9 tỷ tệ (khoảng 376.000 tỷ đồng) năm 2025 và dự kiến vượt 100 tỷ tệ trong năm 2026, theo iiMedia Research.

Một con số cho thấy mức bùng nổ: sân vận động Tổ Chim (Bắc Kinh) tổ chức 36 concert trong cả thập kỷ 2009 đến 2019. Riêng nửa đầu năm 2026, con số đã là 34, theo Nhật báo Kinh tế Thế kỷ 21.

Hiệu ứng lan tỏa cấp thành phố đặc biệt ấn tượng. Hơn 60% người mua vé concert ở Trung Quốc đến từ thành phố khác, ở trung bình 2,5 ngày trở lên và chi thêm khoảng 3.500 tệ (khoảng 13,6 triệu đồng) ngoài tiền vé, gấp 3 lần mức chi của du khách thông thường, theo Nhật báo Kinh tế Thế kỷ 21. Đường sắt Trung Quốc đã vận hành hơn 100 chuyến tàu chuyên biệt phục vụ fan trong nửa đầu 2026.

Tại Nam Ninh, 3 đêm diễn của Châu Kiệt Luân (tháng 4/2025) thu hút 141.800 khán giả có vé, 28.000 fan đứng ngoài, 85% đến từ ngoại tỉnh. Tổng chi tiêu toàn thành phố trong 3 ngày: 1,26 tỷ tệ (khoảng 4.885 tỷ đồng), theo China Daily. Tại Quý Dương, doanh thu vé khoảng 800 triệu tệ nhưng chi tiêu phụ trợ lên tới 4,6 tỷ tệ (17.800 tỷ đồng), gấp gần 6 lần, theo China Daily. Khi Ngũ Nguyệt Thiên (Mayday) diễn tại Tổ Chim, lượng đặt phòng trong bán kính 5 km tăng 2.400%, theo 36Kr.

7,51 tỷ USD: thị trường mà ai cũng muốn phần

Theo Deep Market Insights, thị trường giải trí trực tiếp Đông Nam Á (bao gồm thể thao) đạt 4,38 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng lên 7,51 tỷ USD vào năm 2033. Grand View Research dự báo thị trường du lịch âm nhạc toàn cầu vượt 330 tỷ USD vào năm 2033, tăng trưởng trung bình 15,8%/năm.

Đông Nam Á có lợi thế đặc biệt: gần 700 triệu dân với độ tuổi trung vị khoảng 30, so với 50 ở Nhật Bản. 66% fan Malaysia từng lên kế hoạch du lịch xoay quanh concert ít nhất một lần, theo Trip.com. 77,3% người trẻ Trung Quốc sẵn sàng đi sang thành phố khác để xem concert, theo Trung Quốc Thanh Niên Báo.

Nhưng bài toán không chỉ là doanh thu. Khi Nhà kinh tế trưởng KPMG tại Úc ước tính lợi ích ròng của tour Taylor Swift tại Úc chỉ khoảng 10 triệu AUD (so với 500 triệu AUD tổng chi tiêu), theo Mothership, lý do là: phần lớn người mua vé là dân sở tại, số tiền đó sẽ được tiêu vào thứ khác nếu không có concert. Lợi ích ròng thật sự nằm ở du khách quốc tế, những người mang "tiền mới" vào nền kinh tế.

Đây chính là lý do các nước Đông Nam Á đang cạnh tranh quyết liệt: Singapore trả tiền để Swift biểu diễn độc quyền, Malaysia hoàn tiền mặt 30% cho nhà tổ chức, Thái Lan có 44 dự án khách sạn cao cấp đang triển khai tại Bangkok với tổng vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD trong các năm tới, theo TopHotel News. Mục tiêu không phải bán vé, mà là hút du khách quốc tế và giữ họ ở lại tiêu tiền.

Cuộc đua này mới chỉ bắt đầu. Khi The Weeknd hát xong 3 đêm ở Bangkok, khi BigBang bước lên sân khấu Mỹ Đình, khi Kuala Lumpur mở thêm suất diễn vì presale cháy vé, câu hỏi không còn là concert có tác động kinh tế hay không. Câu hỏi là: thành phố nào sẽ giành được đêm diễn tiếp theo, và với giá nào.