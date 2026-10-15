1 đêm 4 concert ở TP.HCM: Bùng nổ văn hoá thần tượng Việt

Đại chiến concert tại TP.HCM chưa từng có và sự bùng nổ văn hoá thần tượng Việt.

Cuộc đua concert tối 17/10 và cục diện thị trường âm nhạc sôi động

Tối 17/10/2026, TP.HCM trở thành tâm điểm chú ý khi diễn ra đồng thời bốn sự kiện biểu diễn quy mô lớn, quy tụ cả những tên tuổi hàng đầu Việt Nam lẫn nghệ sĩ quốc tế.

Trong đó, Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức hai đêm liên tiếp vào ngày 17 và 18/10, tiếp tục khai thác sức nóng và tệp khán giả quy mô lớn sẵn có từ mùa đầu tiên. Concert được tổ chức tại khu vực The Global City, TP.HCM với 19 hạng vé, từ một triệu đến 10 triệu đồng, gồm khu vực đứng, ngồi và VIP Lounge. Đây là lựa chọn đáng chú ý bởi chương trình không diễn ra trong một nhà hát hay nhà thi đấu truyền thống mà sử dụng không gian sự kiện quy mô lớn, phù hợp với mô hình concert ngoài trời và lượng khán giả đông.

Anh trai vượt ngàn chông gai tổ chức hai đêm liên tiếp vào ngày 17 và 18/10, tiếp tục khai thác sức nóng và tệp khán giả quy mô lớn sẵn có từ mùa đầu tiên

Tinh Hà Say Hi Concert diễn ra tại Vạn Phúc City cùng ngày 17/10 là concert đầu tiên của chương trình cùng tên, dự án mới trong hệ sinh thái Say Hi. Chương trình quy tụ 24 nghệ sĩ trẻ, với nhiều cái tên sở hữu lượng người hâm mộ đáng kể như Quang Hùng MasterD, RHYDER, Hurrykng, Dương Domic, bên cạnh những cái tên mới đang được chú ý như CONGB, Jaysonlei, IVAN, Cody Nam Võ. Sở hữu lực lượng nghệ sĩ trẻ cùng cộng đồng người hâm mộ đông đảo, Tinh Hà Say Hi được nhận định là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với concert Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Tinh Hà Say Hi Concert diễn ra tại Vạn Phúc City cùng ngày 17/10 là concert đầu tiên của chương trình cùng tên, dự án mới trong hệ sinh thái Say Hi

Bên cạnh hai đại nhạc hội quy tụ dàn nghệ sĩ đông đảo, hai sự kiện còn lại mang màu sắc cá nhân rõ nét. Phùng Khánh Linh lựa chọn Nhà thi đấu Phú Thọ làm điểm dừng chân tiếp theo cho Giữa Một Vạn Tour. Việc chuyển sang địa điểm mới giúp nâng cao quy mô chương trình, sau thành công của hai đêm diễn trước đó tại Nhà hát Hòa Bình khi bán hết khoảng 2.000 vé mỗi đêm. Nữ ca sĩ thể hiện hơn 20 ca khúc cùng concept xuyên suốt từ album Giữa một vạn người, hướng tới trải nghiệm âm nhạc có tính cá nhân hóa cao.

Phùng Khánh Linh lựa chọn Nhà thi đấu Phú Thọ làm điểm dừng chân tiếp theo cho Giữa Một Vạn Tour

Sân khấu quốc tế duy nhất trong tối 17/10 thuộc về Tiffany Young với Edge of Calm Tour tại Nhà thi đấu Nguyễn Du. Đây là tour diễn châu Á kỷ niệm 10 năm hoạt động solo của cựu thành viên Girls' Generation, khởi động từ ngày 12/9 và đi qua nhiều thành phố lớn như TP.HCM, Bangkok và Seoul.

Sân khấu quốc tế duy nhất trong tối 17/10 thuộc về Tiffany Young với Edge of Calm Tour tại Nhà thi đấu Nguyễn Du

Cao điểm biểu diễn tối 17/10 mở màn cho chuỗi lịch trình sự kiện dày đặc kéo dài đến cuối năm 2026 tại các thành phố lớn. Lịch trình biểu diễn từ tháng 10 đến tháng 12/2026 liên tục ghi nhận các chương trình đa dạng về quy mô và hình thức. Ngày 31/10 diễn ra đêm nhạc 2U Toki KO, tiếp đó, ngày 01/11 là Mr Siro Encore cùng Concert MNMM HIEUTHUHAI tại Hà Nội.

Sau đó, vào đầu tháng 11, tại Hà Nội, concert của Phương Mỹ Chi được tổ chức vào ngày 07/11, trước khi Tinh Hà Say Hi Concert diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11. Ngày 21/11, ca sĩ Mỹ Tâm thực hiện concert tại TP.HCM. Cuối tháng 11, Quốc Thiên mang Skynote đến VEC vào ngày 29/11. Mật độ sự kiện đạt đỉnh điểm vào tháng 12 với Concert Uprize tại Mỹ Đình, KOSMIK Concert và NTPMM tại TP.HCM cùng diễn ra ngày 12/12. Ngày 19/12, Tùng Dương cũng tham gia đường đua với concert hoành tráng tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Ở phía siêu sao quốc tế, tâm điểm thị trường dồn vào ngày 24 và 25/10 với hai đêm diễn của BIGBANG tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thuộc khuôn khổ tour kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Theo lịch trình công bố, chuyến lưu diễn gồm 31 đêm tại 18 thành phố, khởi động tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc) và kéo dài tới năm 2027.

Sau 20 năm hoạt động, đây cũng là lần đầu BIGBANG đưa Việt Nam vào lịch trình của một tour diễn vòng quanh thế giới chính thức Hai đêm diễn tại Hà Nội đã ghi nhận hiện tượng cháy vé chỉ sau 1 giờ mở bán, đi kèm khoảng 150.000 lượt truy cập hệ thống cùng thời điểm. Sau 20 năm hoạt động, đây cũng là lần đầu nhóm đưa Việt Nam vào lịch trình của một tour diễn vòng quanh thế giới chính thức.



Bước chuyển dịch bùng nổ của văn hóa thần tượng Việt

Sự xuất hiện dồn dập của các đêm nhạc phản ánh sự chuyển dịch rõ nét trong văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Khán giả trẻ đang có xu hướng chuyển từ việc chủ yếu hâm mộ các nghệ sĩ Kpop hoặc quốc tế sang ủng hộ nhiệt thành các nghệ sĩ nội địa. Sự thành công của các chương trình truyền hình thực tế như Anh Trai Say Hi hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đóng vai trò kết nối khán giả với thế hệ thần tượng mới.

Người hâm mộ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ tinh thần mà còn sẵn sàng chi trả khoản kinh phí lớn cho vé xem biểu diễn, lightstick, album và merchandise. Các dự án truyền thông do cộng đồng fan tự thực hiện như treo banner LED tại các trung tâm thương mại hay tặng quà cao cấp cho nghệ sĩ có kinh phí lên tới hàng trăm triệu đồng.

Người hâm mộ hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ tinh thần mà còn sẵn sàng chi trả khoản kinh phí lớn để ủng hộ nghệ sĩ

Tăng trưởng sức mua của thị trường Việt Nam đã được chứng minh qua quy mô khán giả của các kỳ đại nhạc hội gần đây. Hai đêm Born Pink của BLACKPINK tại Mỹ Đình năm 2023 thu hút hơn 67.000 khán giả, đến năm 2025, đêm diễn Übermensch của G-Dragon ghi nhận khoảng 100.000 lượt người tham dự.

Ở thị trường trong nước, sản phẩm nội địa cũng thể hiện sức hút không hề kém cạnh. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng ghi nhận mốc 8 concert với tổng cộng khoảng 200.000 khán giả, nhiều đêm liên tục bán sạch vé trong vòng 90 phút. Tương tự, Anh Trai Say Hi tạo nên cơn sốt vé tại các sân vận động lớn từ TP.HCM, Hà Nội đến các đêm diễn quốc tế ở Las Vegas thường xuyên ghi nhận tình trạng cháy vé chỉ sau 45 phút đến 2 giờ mở bán.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai từng ghi nhận mốc 8 concert với tổng cộng khoảng 200.000 khán giả, nhiều đêm liên tục bán sạch vé trong vòng 90 phút

Tương tự, Anh Trai Say Hi tạo nên cơn sốt vé tại các sân vận động lớn từ TP.HCM, Hà Nội đến các đêm diễn quốc tế ở Las Vegas thường xuyên ghi nhận tình trạng cháy vé

Bên cạnh đó, các concert cá nhân quy mô lớn liên tục xác lập kỷ lục về lượng vé, tiêu biểu như See The Light của Mỹ Tâm với khoảng 40.000 khán giả, chuỗi ALL-ROUNDER của SOOBIN cháy vé tại cả Hà Nội và TP.HCM, hay Sketch a Rose của Hà Anh Tuấn tại Global City.

Sự phát triển của văn hóa thần tượng đang từng bước hình thành mô hình kinh tế concert hoàn chỉnh. Nhà sản xuất và nghệ sĩ ghi nhận doanh thu đa nguồn từ tiền bán vé, các sản phẩm lưu niệm độc quyền như áo, thẻ bo góc hay dụng cụ cổ vũ. Bên cạnh đó, các sự kiện âm nhạc lớn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch âm nhạc. Việc khán giả di chuyển giữa các thành phố như Hà Nội, TP.HCM hay Huế để tham dự đêm nhạc tạo ra dòng dịch chuyển dân cư ngắn hạn, kéo theo mức tăng trưởng doanh thu cho ngành hàng không, dịch vụ lưu trú và ẩm thực địa phương.

Dữ liệu thực tế từ các nền tảng du lịch cho thấy tác động trực tiếp của các sự kiện âm nhạc đối với kinh tế địa phương. Trước thềm concert của BIGBANG tại Hà Nội, nền tảng Klook ghi nhận lượng tìm kiếm thông tin khách sạn và lưu trú tại Hà Nội từ du khách nội địa trong tháng 7 tăng gần 50% so với cùng kỳ. Nền tảng Traveloka cũng ghi nhận lưu lượng tìm kiếm các chuyến đi liên quan đến sự kiện BIGBANG tăng hơn 4 lần so với mức thông thường. Những con số này khẳng định thị trường biểu diễn trực tiếp tại Việt Nam đang dần nâng cao tính chuyên nghiệp, tiến tới hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa phát triển bền vững.

Ảnh: Tổng hợp