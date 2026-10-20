Nhóm nhạc Kpop có ca sĩ người Việt dừng hoạt động

Thông tin khiến người hâm mộ bàng hoàng.

Sáng 20/10, YH Entertainment thông báo TEMPEST sẽ dừng các hoạt động nhóm sau thời gian dài thảo luận cùng các thành viên. Công ty cho biết sẽ tập trung hỗ trợ hoạt động cá nhân của từng nghệ sĩ. Thông tin khiến người hâm mộ chú ý, đặc biệt khi Hanbin - thành viên người Việt của nhóm - vừa ra mắt solo hồi tháng 8.

TEMPEST dừng hoạt động vô thời hạn

Theo thông báo từ YH Entertainment, TEMPEST sẽ không tiếp tục các hoạt động với tư cách nhóm trong thời gian tới. Công ty gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành cùng nhóm, đồng thời cho biết sẽ hỗ trợ Hanbin, Hyeongseop, Eunchan và Taerae phát triển sự nghiệp cá nhân. Bên cạnh đó, thành viên Hyuk dự kiến nhập ngũ vào ngày 26/10 để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công ty cho biết không tổ chức sự kiện riêng tại địa điểm nhập ngũ, đồng thời mong người hâm mộ hạn chế đến tận nơi để đảm bảo không gian cho các tân binh và gia đình.

Trưởng nhóm LEW rời TEMPEST

Đáng chú ý, hợp đồng độc quyền giữa trưởng nhóm LEW và công ty sẽ chính thức kết thúc vào ngày 1/11/2026. YH Entertainment gửi lời cảm ơn nam ca sĩ vì quãng thời gian đồng hành, đồng thời bày tỏ mong muốn người hâm mộ tiếp tục ủng hộ anh trên chặng đường mới. Trong thông báo, công ty cũng nhấn mạnh sẽ không quên khoảng thời gian các thành viên hoạt động dưới cái tên TEMPEST và tình cảm mà người hâm mộ dành cho nhóm. YH Entertainment gửi lời xin lỗi vì thông tin đột ngột khiến người hâm mộ lo lắng.

Nguyên văn thông báo:

"Xin chào, chúng tôi là YH Entertainment.

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả người hâm mộ đã luôn yêu mến TEMPEST và dành cho nhóm sự ủng hộ không đổi trong suốt thời gian qua.

Sau một thời gian dài thảo luận thận trọng cùng các thành viên, công ty đã đi đến quyết định dừng các hoạt động nhóm của TEMPEST, và trong thời gian tới sẽ tập trung vào hoạt động cá nhân của từng thành viên.

Bên cạnh đó, thành viên Hyeok dự kiến sẽ nhập ngũ vào ngày 26 tháng 10 để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vào ngày nhập ngũ sẽ không có bất kỳ sự kiện chính thức riêng nào được tổ chức. Vì đây là địa điểm có sự hiện diện của các tân binh khác và gia đình của họ, chúng tôi kính mong người hâm mộ hạn chế đến tận nơi. Mong mọi người sẽ dành những lời động viên ấm áp để Hyeok có thể hoàn thành nghĩa vụ quân sự một cách khỏe mạnh và trở về an toàn.

Ngoài ra, chúng tôi xin thông báo rằng hợp đồng độc quyền giữa thành viên LEW và công ty sẽ chính thức kết thúc vào ngày 1 tháng 11 năm 2026. Chúng tôi chân thành cảm ơn LEW vì quãng thời gian đã đồng hành cùng công ty, đồng thời mong mọi người sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ ấm áp cho những chặng đường mới của LEW trong tương lai.

Đối với Hanbin, Hyeongseop, Eunchan và Taerae, công ty sẽ tiếp tục cung cấp những hỗ trợ cần thiết để các thành viên có thể cho thấy những hình ảnh mới thông qua các hoạt động cá nhân.

Chúng tôi cũng mong người hâm mộ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm và ủng hộ không đổi cho các thành viên khi mỗi người bắt đầu bước đi trên con đường riêng của mình. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian tất cả đã cùng nhau đồng hành dưới cái tên TEMPEST, cũng như tình yêu quý báu mà người hâm mộ đã dành cho nhóm.

Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng trước thông tin đột ngột này, và sẽ cố gắng hết sức để có thể đáp lại tình yêu và sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho các thành viên trong suốt thời gian qua.

Xin cảm ơn."

TEMPEST ra mắt vào ngày 2/3/2022 dưới sự quản lý của Yuehua Entertainment, sau này hoạt động dưới tên YH Entertainment. Đội hình ban đầu gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang và Taerae. Nhóm chào sân với mini album It's ME, It's WE, theo đuổi màu sắc Kpop kết hợp pop và hip-hop. TEMPEST từng giành chiến thắng trên chương trình âm nhạc Music Bank với ca khúc Vroom Vroom, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Đến tháng 8/2024, Hwarang chính thức rời nhóm sau quá trình thảo luận với công ty quản lý. TEMPEST tiếp tục hoạt động với đội hình 6 thành viên, phát hành sản phẩm âm nhạc và tổ chức các hoạt động dành cho người hâm mộ. Việc công ty thông báo dừng hoạt động nhóm vào tháng 10/2026 đánh dấu bước ngoặt mới đối với hành trình của các thành viên sau hơn 4 năm hoạt động.

TEMPEST ra mắt từ năm 2022

Trong đội hình TEMPEST, Hanbin là gương mặt đặc biệt với khán giả Việt Nam. Nam ca sĩ tên thật Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái. Trước khi sang Hàn Quốc theo đuổi con đường thần tượng, anh từng hoạt động trong cộng đồng nhảy cover Kpop tại Việt Nam và thành lập nhóm nhảy C.A.C. Hanbin được biết đến rộng rãi khi tham gia chương trình sống còn I-LAND năm 2020. Dù không giành suất ra mắt trong đội hình cuối cùng, anh tiếp tục theo đuổi con đường thần tượng và được giới thiệu là thành viên TEMPEST vào tháng 1/2022.

Hanbin được xem là nam thần tượng người Việt đầu tiên chính thức ra mắt trong một nhóm nhạc K-pop. Trong TEMPEST, anh đảm nhận vai trò hát và nhảy, đồng thời trở thành một trong những gương mặt được người hâm mộ Việt Nam quan tâm đặc biệt. Việc hoạt động trong một nhóm nhạc Hàn Quốc giúp Hanbin tiếp cận thị trường quốc tế, trong khi những lần trở về biểu diễn tại quê nhà cũng góp phần kết nối anh với khán giả Việt.

Ca sĩ người Việt Hanbin

Mới đây, Hanbin đánh dấu cột mốc mới khi chính thức ra mắt solo vào ngày 24/8/2026 với đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay No Fear. Sản phẩm gồm ca khúc chủ đề No Fear (Feat. punchnello) và ca khúc Air. Đáng chú ý, Hanbin tham gia viết lời cho cả hai bài hát, cho thấy dấu ấn cá nhân trong dự án đầu tiên hoạt động độc lập.

No Fear mang màu sắc dance-pop giàu năng lượng, truyền tải thông điệp tin tưởng vào khả năng của bản thân và dũng cảm tiến về phía trước. Trong MV, Hanbin còn đưa những hình ảnh gắn với quê hương Việt Nam như áo dài và phở vào sản phẩm theo cách thể hiện đậm chất Kpop. Sau khi phát hành, cả No Fear (Feat. punchnello) và Air đều lọt Top 10 bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại Việt Nam trong ngày 26/8. Đây là tín hiệu tích cực cho màn khởi đầu solo của nam ca sĩ sau hơn 4 năm hoạt động cùng TEMPEST.

Tháng 8 vừa qua, Hanbin chính thức được ra mắt solo tại Hàn Quốc

Việc TEMPEST dừng hoạt động nhóm diễn ra chỉ khoảng hai tháng sau màn ra mắt solo của Hanbin. Trong bối cảnh các thành viên chuẩn bị bước sang những chặng đường riêng, dự án No Fear trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc cá nhân của nam ca sĩ người Việt tại Hàn Quốc.