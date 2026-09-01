Hanbin - Idol Việt đầu tiên ra mắt solo ở Hàn Quốc: Luôn ghi nhớ 5 điều Bác Hồ dạy, vì mình chính là người Việt Nam

Ở mọi nơi Hanbin xuất hiện, câu chuyện Việt Nam vẫn là câu chuyện anh muốn kể nhất.

Gặp gỡ Hanbin (TEMPEST)

Có những hành trình chỉ khi ngoảnh lại, người ta mới nhận ra mình đã đi xa đến nhường nào. Khoảng 3 năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp Hanbin, khi cùng TEMPEST mang sân khấu Kpop về Việt Nam, anh chàng quê Yên Bái (cũ) đã trở lại khi chính thức ra mắt với vai trò nghệ sĩ độc lập tại Hàn Quốc. Nhận thông tin Hanbin sẽ có khoảng một tuần lịch trình kín tại Việt Nam để chuẩn bị cho dấu mốc này, chúng tôi lập tức chuẩn bị một cuộc gặp mặt.

Hanbin của hiện tại vẫn là Hanbin với nụ cười thân thiện, năng lượng tích cực và sự gần gũi khiến người đối diện cảm thấy thoải mái. Nhưng có chút gì đó đã khác. Hanbin điềm tĩnh hơn và đặc biệt, có sự tự tin của một người hiểu rõ chính mình. Hanbin về Việt Nam, luôn được ôm ấp bởi tình cảm thân thương nhất. “Mình được về nhà rồi!”, Hanbin nói với ánh mắt lấp lánh. Câu chuyện của Hanbin không chỉ là hành trình của một idol Việt tại Hàn Quốc. Đó là câu chuyện của một người trẻ mang theo nơi mình sinh ra trong hành trình đi xa, để rồi càng đi xa lại càng hiểu vì sao mình luôn muốn quay về.

No Fear ra mắt, được fan Kpop đón nhận với những hình ảnh “rất Việt Nam”, từ áo dài, bưng phở đến những tấm poster đan xen, Hanbin đã tự mình tham gia vào concept MV để mang hình ảnh quê hương ra quốc tế.

Tinh thần ấy cũng xuất hiện rất tự nhiên trong buổi chụp hình. Nhiếp ảnh gia tinh tế chuẩn bị cho Hanbin một bó hoa sen được làm thủ công, như một điểm nhấn nhỏ mang tinh thần Việt Nam vào bộ hình. Nhận món quà bất ngờ, Hanbin thích thú, liên tục ngắm nghía từng đoá hoa tỉ mỉ và vui vẻ tạo dáng. Một chi tiết tưởng như rất nhỏ, nhưng lại vô tình trở thành hình ảnh đẹp cho câu chuyện của Hanbin: dù đang đứng ở đâu, trong một sân khấu Kpop hay một bộ ảnh tại Việt Nam, những điều thuộc về quê hương vẫn luôn có một vị trí đặc biệt với anh.

Bởi cuối cùng, ở mọi nơi Hanbin xuất hiện, câu chuyện Việt Nam vẫn là câu chuyện anh muốn kể nhất.

Hanbin thường được gắn với những "cái đầu tiên" của idol người Việt tại Hàn Quốc. Bạn là idol người Việt đầu tiên được ra mắt cùng TEMPEST, rồi lại là idol người Việt đầu tiên debut solo. Hanbin cảm thấy thế nào khi mình luôn được đặt ở vị trí tiên phong?

Với “cái đầu tiên" đó, Hanbin không có ý cố để mình phải là người đầu tiên. Hanbin thật sự chỉ đơn giản là đang theo đuổi ước mơ của mình thôi. Khi cơ hội đến, mình có đủ khả năng để tin vào bản thân rằng có thể làm được. Duyên hay số phận thì không biết nữa, nhưng ngay từ ban đầu, Hanbin cảm thấy mình muốn đi theo nghề này và đang thực hiện ước mơ của mình. Mình cứ đi, cứ đi, và đến được ngày hôm nay là một quá trình rất đáng nhớ.

Cách đây 3 năm khi trò chuyện với Hanbin, bạn từng chia sẻ động lực lớn nhất giúp hoàn thành ước mơ chính là niềm đam mê và mục tiêu không bao giờ bỏ cuộc. Hiện tại sau 3 năm, khi đã là một idol khá thâm niên rồi, động lực đó thay đổi như thế nào?

Đam mê thay đổi như thế nào ư? Thật ra mình thấy thứ bản thân thay đổi nhất là sự hiểu chính mình. Đúng như bài hát solo đợt này nói về việc “không sợ hãi”, Hanbin đã tự tin hơn, ít nỗi sợ hơn. Trở lại điểm xuất phát, mình không còn nhớ là mình có sợ hay không. Nếu sợ chắc Hanbin không dám một mình bước sang Hàn Quốc, tập làm idol Kpop. Mình thích sự thử thách, vì chỉ sống một lần nên cứ thử hết đi, làm những gì mình muốn để sau này không phải nói câu "nếu như".

Khi sang Hàn, Hanbin không có tiền bối người Việt nào đi trước để nhìn vào noi theo. Lúc đấy Hanbin tự hỏi: "Giờ nhìn ai đây? Ước gì có tiền bối để học hỏi". Nên sau này, nếu các bạn trẻ Việt Nam có ước mơ giống Hanbin, muốn làm idol Kpop hay đơn giản chỉ xem Hanbin là nguồn động lực, thì mình nghĩ đó là món quà vô cùng ý nghĩa.

Hanbin đã chuẩn bị cho màn debut solo này trong bao lâu? So với thời điểm ra mắt cùng TEMPEST và bây giờ, thời điểm nào mang lại nhiều áp lực hơn?

Hanbin không tính trước chuyện mình sẽ solo lúc nào hay phải làm gì, mình chỉ luôn trau dồi bản thân tốt nhất có thể mỗi khi có thời gian. Không có một thời điểm cố định nào cả, cứ nỗ lực từng ngày thôi. Ví dụ hôm nay là ngày nghỉ, sáng mở mắt dậy mình tự nhủ đây phải là một ngày có ích, hôm nay mình sẽ tập luyện, làm việc này, hoàn thành thử thách kia. Mình không nhìn quá xa theo kiểu: "Đằng trước cần có một Hanbin đang tỏa sáng trên sân khấu, làm sao để tới đó?". Đó là ước mơ, và để chạm tới nó thì mỗi ngày Hanbin cố gắng một chút. Một tuần, hai tuần rồi một năm, chút ít đó sẽ tích lũy thành rất nhiều. Đến được hôm nay, Hanbin nghĩ đó là sự chăm chỉ và cần cù.

Lúc debut với TEMPEST và bây giờ, mỗi thời điểm có một áp lực riêng. Hoạt động cùng nhóm, mình phải cân bằng giữa hình ảnh cá nhân và tập thể, làm sao để khán giả thấy được tụi mình là một nhóm. Đó là điều mình đã mơ ước từ bé: được đứng trên sân khấu, xuất hiện trên truyền hình. Khi làm được, mình cực kỳ tận hưởng.

Đến khi solo, áp lực vẫn có, nhưng lần này mình được thể hiện trọn vẹn bản sắc cá nhân. Đây là sân khấu của mình, mình được toàn quyền thể hiện những gì ấp ủ, dành 100% năng lượng để khán giả công nhận. Hanbin đã chuẩn bị và tập luyện rất kỹ lưỡng cho lần này.

Trong đợt solo này, thông điệp mà bạn muốn gửi gắm đến người hâm mộ là gì?

Mỗi người đều có một lối đi và ước mơ riêng. Qua sản phẩm solo lần này, đúng như tinh thần của bài hát No Fear, Hanbin mong các bạn có thể gạt bỏ bớt nỗi sợ hãi của bản thân. Hanbin là người thích thử thách, không sợ điều gì cả. Cuộc đời này chỉ sống một lần, hãy cứ làm những gì mình thích và đam mê. Hanbin muốn gửi tới các bạn fan thông điệp: Hãy trân trọng, tận hưởng những gì mình đang có và sống thật hạnh phúc.

Trong quá trình chuẩn bị solo, các thành viên TEMPEST có dành cho bạn lời khuyên nào không?

Các thành viên ai cũng ủng hộ hết. Có lẽ vì mình là anh cả nên các em hay bảo: "Anh làm gì mà chẳng giỏi, sao phải lo lắng!". Không đứa nào lo lắng cho Hanbin cả, chỉ dặn dò: "Anh làm gì cũng được, chủ yếu là ăn uống đầy đủ, cẩn thận kẻo ốm". Các em chỉ lo cho sức khỏe của mình thôi, chứ chuyện Hanbin có run hay lo lắng trên sân khấu thì mọi người hoàn toàn yên tâm. Trộm vía là mọi người rất tin tưởng Hanbin.

Với vai trò anh cả và là người đầu tiên debut solo, bạn có kinh nghiệm gì muốn đúc kết để chia sẻ lại nếu sau này các thành viên khác cũng có cơ hội solo?

Trải qua 4 năm hoạt động cùng TEMPEST, các thành viên đều đã rút ra rất nhiều kinh nghiệm, tự hiểu rõ thế mạnh và điểm cần khắc phục của bản thân. Ai cũng có năng lực và sẽ làm tốt phần việc của mình. Vì vậy, lời khuyên lớn nhất của Hanbin dành cho các em chính là giữ gìn sức khỏe. Làm nghệ thuật, có sức khỏe là có tất cả. Hãy chuẩn bị vitamin đầy đủ để không bị ốm. Khi solo, nếu mình ốm thì cả dự án sẽ phải dừng lại hết. Bản thân Hanbin luôn chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

Gia đình có biết trước về cột mốc này của bạn không, phản ứng của mọi người ra sao khi nhận được tin vui?

Hanbin có nói qua, nhưng thông báo nhẹ là "Chuẩn bị có album solo rồi nên mọi người cứ đợi đi". Hanbin muốn gia đình cũng giống các fan, đến lúc phát hành mới được xem. Như vậy mình mới đón nhận được phản ứng chân thật, công tâm nhất, ví dụ cảm xúc đầu tiên của mẹ khi xem. Gửi xem trước sẽ không còn bất ngờ và thú vị nữa. Hiện tại mẹ vẫn chưa được xem MV mới đâu. Sắp tới khi MV chính thức công bố, mẹ sẽ xem trên YouTube với hình ảnh hoàn hảo nhất. Đó là món quà Hanbin muốn dành tặng gia đình và người hâm mộ Việt Nam.

Hanbin đã nhiều lần cùng TEMPEST về Việt Nam biểu diễn và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Bây giờ khi đã debut solo, bạn đã nghĩ tới khoảnh khắc được đứng trên sân khấu quê nhà biểu diễn solo trước các fan Việt chưa?

Tất nhiên là Hanbin rất mong chờ! Hanbin đã đi qua nhiều quốc gia, mỗi lần trở về Việt Nam là một lần xúc động. Mình có cảm giác như được mọi người ôm vào lòng. Đó chính là cảm giác "Mình được về nhà rồi!", thân quen như một người con đi công tác xa lâu ngày được trở về. Người Việt Nam mình sống rất chân thành và đoàn kết, giống như câu nói "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào" của Bác Hồ. Khi về nước, cảm nhận được sự đồng điệu giữa fan và mình như hòa làm một, Hanbin thấy vô cùng ấm lòng và hạnh phúc.

Sau cột mốc solo này, bạn dự định sẽ làm gì tiếp theo?

Hanbin sẽ còn rất nhiều thứ phải làm. Trước mắt là cho mọi người thấy rõ màu sắc của Hanbin, để khi nhắc đến một sân khấu nào đó, mọi người sẽ thốt lên: "Sân khấu này chỉ Hanbin mới có thể làm được". Hanbin sẽ nỗ lực chứng minh điều đó. Thời gian tới chắc chắn sẽ rất bận rộn vì Hanbin xác định con đường nghệ thuật của mình là một hành trình dài hạn chứ không ngắn hạn. Mong là các bạn fan sẽ luôn ủng hộ Hanbin thật lâu dài.

Từ một dancer đường phố ở Việt Nam, tự mình sang Hàn làm thực tập sinh và thành công trở thành thần tượng, bạn cảm thấy khía cạnh trưởng thành rõ rệt nhất của mình sau tất cả các cột mốc đó là gì?

Trưởng thành là cả một quá trình. Khía cạnh lớn nhất mà Hanbin cảm thấy mình đã thay đổi là biết mình là ai và có thể làm được những gì. Đã có lúc Hanbin tự nhủ: "Mình đâu cần phải hoàn hảo đến mức ấy". Khoảnh khắc nhận ra bản thân không cần phải hoàn hảo tuyệt đối chính là lúc Hanbin thực sự lớn lên.

Khi làm idol, mỗi ngày Hanbin đều nhận được rất nhiều tin nhắn, thư từ các bạn fan tâm sự rằng nhờ có Hanbin mà cuộc sống của các bạn vui vẻ và hạnh phúc hơn. Đọc những lời đó, mình rất hạnh phúc nhưng vô tình lại tạo áp lực rằng mình phải trở nên thật hoàn hảo trước mắt công chúng. Rồi mình nhận ra con người làm gì có ai hoàn hảo. Mọi người yêu mến Hanbin vì chính con người thật của mình. Vì vậy, Hanbin học cách chấp nhận bản thân, nhìn nhận điểm yếu để từng bước khắc phục. Đó là điều thực tế nhất mình có thể làm, còn làm thế nào để hoàn hảo thì không có câu trả lời.

Chúng ta thường khuyên nhau là nên yêu bản thân, nhưng để làm được điều đó thực sự không hề dễ dàng đúng không?

Chấp nhận nhược điểm của bản thân là một thử thách khó, nhưng không phải không làm được. Khi đã xác định được cách mình muốn sống, hãy cứ tiến về phía trước thay vì ngoái lại quá khứ để hối hận. Mỗi sáng thức dậy, chỉ cần tự nhủ hôm nay sẽ không phải là một ngày thất bại. Hoàn thành một việc gì đó, hay chỉ cần ăn một món ngon cũng đã là một thành công rồi. Nghĩ tích cực như vậy sẽ thấy cuộc sống luôn tươi đẹp.

Nếu chọn 3 tính từ để miêu tả chính xác nhất về Hanbin, bạn sẽ chọn những từ nào?

"Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm"!

Chính là 5 điều Bác Hồ dạy.

Đúng là 5 điều Bác Hồ dạy. Không phải Hanbin cố nhớ điều ra, mà khi soi chiếu lại bản thân, mình thấy những điều Bác dạy rất giống mình. Những từ này cứ đi theo mình suốt thời gian trưởng thành. Từ nhỏ đến lớn, khi đã yêu thích và đặt mục tiêu, Hanbin luôn kiên định theo đuổi mà không ngại vất vả, chông gai. Mình chỉ mong mỗi ngày đều trở thành phiên bản tốt hơn của hôm qua. Tinh thần trong 5 điều Bác Hồ dạy giống y hệt những gì Hanbin hướng tới, khiến mình luôn cảm thấy: "Ồ, mình đúng là người Việt Nam".

Ba từ khóa tiên quyết giúp bạn luôn giữ được nguồn năng lượng tràn trề khi hoạt động trong nghề là gì?

Niềm vui: Theo đuổi ước mơ bằng niềm vui.

Cần cù, chăm chỉ: Kể cả có năng lực mà không cần cù thì vẫn chỉ giậm chân tại chỗ. Cuộc sống thay đổi mỗi ngày, nếu không cập nhật thì mình sẽ ở lại chỗ ngày hôm qua. Hanbin không bao giờ thỏa mãn với hiện tại mà luôn hướng đến một Hanbin tốt hơn trong ngày mai. Mình sợ cảm giác bị thỏa mãn. Ngày nào mình cũng cần phải học hỏi và trau dồi.

Sống hạnh phúc & Tích cực: Tiêu cực không giải quyết được gì cho đời cả. Tất nhiên phải tôn trọng cảm xúc bản thân, nhưng khi có thể, hãy luôn chọn hạnh phúc lên hàng đầu và hướng tới những điều tích cực.

Ở Hàn Quốc, bạn có theo dõi những chuyển biến của thị trường giải trí Việt Nam không? Làn sóng thần tượng nghệ sĩ Việt đang nở rộ và cuồng nhiệt không kém gì Kpop, cảm thấy thị trường Việt đã thay đổi thế nào? nhận thấy sự thay đổi đó?

Để xem chi tiết thì Hanbin không có nhiều thời gian, nhưng bạn bè xung quanh chia sẻ cho Hanbin là thị trường Việt Nam đang rất phát triển và mỉnh cũng nhận thấy điều đó.

Chú thích ảnh

Ở đâu đi chăng nữa, cốt lõi của việc làm nghệ sĩ thần tượng là ước mơ của người nghệ sĩ. Thứ hai là fan hâm mộ đến với thần tượng bằng lòng yêu mến và sự đồng hành. Làm nghề giải trí là cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn để cùng nhau tiến đến một cuộc sống hạnh phúc hơn. Chứng kiến Việt Nam sánh vai với các cường quốc, Hanbin muốn góp một phần nhỏ bé để nâng cao giá trị âm nhạc Việt Nam. Mọi người ở Việt Nam đang rất đồng lòng, mình cảm nhận rõ năng lượng đó. Ở góc độ của mình, Hanbin sẽ cố gắng nhiều nhất có thể để quảng bá âm nhạc và hình ảnh đất nước trên bản đồ thế giới.

Người hâm mộ quốc tế thông qua bạn tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và các địa danh ở Việt Nam có phải là động lực lớn nhất thôi thúc bạn làm nghề tại Hàn Quốc?

Làm idol Kpop giúp việc quảng bá hình ảnh Việt Nam dễ dàng hơn vì lượng khán giả theo dõi Kpop lan rộng ra toàn thế giới. Nhìn các bạn fan học tiếng Việt, khen món Việt, đi du lịch Việt Nam, đi concert của Hanbin... Ai cũng kêu tiếng Việt khó quá nhưng vẫn cố gắng chăm chỉ học, mình tự hào dã man! Muốn đi khoe mà không khoe trên ứng dụng fan được thì Hanbin gọi điện khoe với mẹ. Mẹ Hanbin cũng hay xem mạng xã hội, cập nhật tin tức còn nhanh hơn cả con. Đó chính là động lực để Hanbin không giới hạn bản thân, nỗ lực từng bước trong niềm vui.

Theo quan sát của Hanbin, đâu là món ăn Việt mà bạn "lăng xê" thành công nhất với fan quốc tế?

Ẩm thực Việt Nam có quá nhiều món ngon muốn giới thiệu, nhưng lăng xê thành công nhất chắc là bún chả. Các bạn fan và ngay cả các thành viên TEMPEST đều rất thích bún chả, gọi là bị "nghiện" luôn. Sang Việt Nam là phải ăn bún chả, cứ nghĩ đến món Việt là đòi ăn bún chả. Nhìn mọi người ăn ngon miệng, Hanbin rất tự hào vì đã giới thiệu thành công.

Gửi một lời đến Hanbin và fan của Hanbin vào 5 năm sau thì đó sẽ là…

Xin chào Hanbin và fan của Hanbin trong 5 năm tới!

Không biết lúc đấy các bạn đang trải qua cột mốc nào rồi, nhưng Hanbin của hiện tại đang rất chăm chỉ và làm việc hết sức có thể. Năm năm tới, mong Hanbin giữ được ngọn lửa nghề và giữ được sức khỏe để đồng hành cùng các bạn fan yêu quý, có một cuộc sống hạnh phúc và sống tích cực như bây giờ. Chả có gì phải sợ cả!

Hãy nhớ bài solo debut đầu tiên của Hanbin là No Fear, thế nên đừng sợ gì cả, cái gì cũng có thể làm được, cứ kiên trì từng bước là sẽ thành công. Cố lên nha!

Cám ơn Hanbin về cuộc trò chuyện. Chúc cho chặng đường của bạn sắp tới sẽ luôn ngập tràn niềm vui và năng lượng!