Nam ca sĩ Việt làm 1 show xây được 6 thư viện, thi show thực tế xong "đổi đời"

Sau thành công rực rỡ ở show thực tế, sao nam Việt biến sức hút thành 6 thư viện.

Bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi, Mason Nguyễn ghi dấu ấn là một trong những điểm sáng bứt phá nhanh nhất của làng rap Việt. Từ vị thế nghệ sĩ underground, nam rapper nhanh chóng xây dựng được cộng đồng người hâm mộ đông đảo.

Bước ra từ chương trình Anh Trai Say Hi, Mason Nguyễn ghi dấu ấn là một trong những điểm sáng bứt phá nhanh nhất của làng rap Việt

Vừa qua, nam rapper Mason Nguyễn và đại diện cộng đồng người hâm mộ đã trực tiếp có mặt tại Gia Lai để tiến hành trao tặng 6 Thư viện ước mơ cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiện nguyện nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa nam nghệ sĩ và dự án Thư Viện Ước Mơ, vốn được khởi động và kêu gọi quyên góp tại buổi fan meeting mang tên BÁCK TOGETHER diễn ra vào ngày 5/7 vừa qua tại Hà Nội.

Nam rapper Mason Nguyễn đã trực tiếp có mặt tại Gia Lai để tiến hành trao tặng 6 Thư viện ước mơ cho các em học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh

Đây là hoạt động thiện nguyện nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa nam nghệ sĩ và dự án Thư Viện Ước Mơ

Dự án được khởi động và kêu gọi quyên góp tại buổi fan meeting mang tên BÁCK TOGETHER diễn ra vào ngày 5/7 vừa qua tại Hà Nội

Chuyến đi lần này ghi dấu quyết định đặc biệt của Mason Nguyễn trong cách vận hành các hoạt động tương tác cùng người hâm mộ. Trước đây, trong những dịp chúc mừng cột mốc sự nghiệp, cộng đồng fan của anh từng chuẩn bị nhiều món quà cá nhân gửi tặng thần tượng với tổng giá trị dao động từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.

Cộng đồng fan của Mason từng chuẩn bị nhiều món quà cá nhân gửi tới nam rapper

Tuy nhiên, tại fan meeting thứ hai, nam nghệ sĩ chủ động kêu gọi người hâm mộ chuyển toàn bộ ngân sách mua quà tặng thành khoản quyên góp trực tiếp cho quỹ xây dựng thư viện. Dựa trên nguồn lực huy động từ cộng đồng, ekip đã hiện thực hóa kế hoạch xây dựng 6 phòng đọc đạt chuẩn tại các vùng sâu, vùng xa. Chia sẻ khi tận mắt chứng kiến những công trình hoàn thiện tại Gia Lai, Mason Nguyễn cho biết bản thân cảm thấy hồi bồn, xúc động và chỉ mong muốn các em nhỏ sẽ có những giờ phút đọc sách trọn vẹn, vui vẻ nhất.

Tại fan meeting thứ hai, nam nghệ sĩ chủ động kêu gọi người hâm mộ chuyển toàn bộ ngân sách mua quà tặng thành khoản quyên góp trực tiếp cho quỹ xây dựng thư viện

Chia sẻ khi tận mắt chứng kiến những công trình hoàn thiện tại Gia Lai, Mason Nguyễn cho biết bản thân cảm thấy hồi bồn, xúc động và chỉ mong muốn các em nhỏ sẽ có những giờ phút đọc sách trọn vẹn, vui vẻ nhất

Hành động thiết thực này không chỉ cho thấy định hướng lan tỏa giá trị cộng đồng của Mason Nguyễn mà còn phản ánh sự trưởng thành trong tư duy nghệ sĩ sau hành trình thăng hạng ấn tượng. Mason Nguyễn tên thật là Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội, từng có nhiều năm hoạt động âm nhạc underground dưới nghệ danh RZ Mas. Anh là thành viên thuộc tổ đội RhymeZone và từng ghi dấu ấn đậm nét qua các sản phẩm cộng tác nổi bật của dòng nhạc hip-hop như Thủ Đô Cypher (2020) hay bản kết hợp Siren cùng tlinh với câu rap viral “được rồi đi thôi".

Mason Nguyễn tên thật là Nguyễn Xuân Bách, sinh năm 2000 tại Hà Nội, từng có nhiều năm hoạt động âm nhạc underground dưới nghệ danh RZ Mas

Siren là ca khúc giúp nhiều người để ý tới Mason Nguyễn hơn với câu rap viral “được rồi đi thôi"

Năm 2020, anh xuất hiện tại cuộc thi King of Rap và bắt đầu nhận được sự chú ý của khán giả đại chúng. Sau nhiều lần thử sức chưa thành công tại các vòng tuyển chọn của Rap Việt qua các mùa, Mason Nguyễn đã ghi dấu ấn đậm nét ở mùa 4 khi chinh phục ban huấn luyện bằng bản rap Đừng Ghen và xuất sắc giành Nón Vàng.

Mason Nguyễn đã ghi dấu ấn đậm nét ở mùa 4 khi chinh phục ban huấn luyện bằng bản rap Đừng Ghen và xuất sắc giành Nón Vàng

Cột mốc thực sự đưa tên tuổi Mason Nguyễn vươn ra khỏi phạm vi dòng nhạc rap để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng chính là sự xuất hiện của anh tại chương trình Anh Trai Say Hi. Sự bùng nổ truyền thông từ cuộc thi đã giúp nam nghệ sĩ mở rộng tệp khán giả một cách nhanh chóng, đồng thời xây dựng nên một cộng đồng người hâm mộ "Cổ Đông" phát triển nhanh chóng, tạo thành điểm tựa vững chắc cho mọi hoạt động nghệ thuật lẫn xã hội của anh.

Cột mốc thực sự đưa tên tuổi Mason Nguyễn vươn ra khỏi phạm vi dòng nhạc rap để tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng chính là sự xuất hiện của anh tại chương trình Anh Trai Say Hi

Sức hút truyền thông mạnh mẽ của Mason Nguyễn nhanh chóng được chứng minh qua các con số thực tế trong chuỗi fan meeting lẫn sản phẩm âm nhạc cá nhân. Trước đó, fan meeting đầu tiên diễn ra tại TP.HCM vào tháng 3/2026 đã thu hút gần 1.500 khán giả tham dự. Bước sang sự kiện tại Hà Nội, dù ban tổ chức đã chủ động nâng cấp quy mô địa điểm với sức chứa lớn hơn, toàn bộ số lượng vé phát hành vẫn được bán hết chỉ trong chưa đầy 5 phút.

Song song với chuỗi sự kiện quy tụ đông đảo người hâm mộ, anh liên tục cho ra mắt các sản phẩm solo và hợp tác nhận được phản hồi tích cực từ thị trường như Cá Mập Con, Bí Mật Nhỏ hay bài hát Vi Vu kết hợp cùng CONGB, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những gương mặt trẻ nổi bật bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế hiện nay.

Ảnh: Tổng hợp

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