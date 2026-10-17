Ngày đầu mở bán merchandise chính thức của BIGBANG tại Hà Nội: V.I.P nô nức săn lightstick 20 năm, không khí concert đang nóng lên từng giờ

Không khí trước concert BIGBANG nóng rực khi hàng trăm V.I.P xếp hàng săn merchandise sáng nay.

Sáng 17/10, BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] OFFICIAL POP-UP chính thức mở bán tại Hà Nội. Ghi nhận tại cửa hàng ở tầng 1, VPBank Flagship, số 89 Láng Hạ, phường Đống Đa, đông đảo người hâm mộ đã có mặt từ sớm, xếp hàng chờ đến lượt mua merchandise chính hãng của nhóm.

Trước đó một ngày, hình ảnh dòng người xếp hàng dài tại Lotte Mall để đăng ký pre-order đã thu hút rất nhiều sự quan tâm. Đến ngày mở bán chính thức, sức hút của BIGBANG vẫn không hề thuyên giảm khi nhiều V.I.P tiếp tục tìm đến các điểm bán để săn lùng những món đồ lưu niệm trước thềm concert tại Việt Nam.

Hàng dài V.I.P xếp hàng tại Pop up Store tại VPBank Flagship để chờ đợi mua merchandise chính thức

Ngay trong ngày đầu mở bán, không khí tại các điểm bán merchandise của BIGBANG trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người hâm mộ đến chờ đến lượt mua hàng. Nhiều người tranh thủ có mặt từ sớm để lựa chọn những sản phẩm yêu thích, chuẩn bị cho hai đêm concert sắp diễn ra tại Hà Nội. Hình ảnh người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng cũng cho thấy sự háo hức của cộng đồng V.I.P khi ngày gặp lại thần tượng đang đến gần.

Toàn cảnh BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] OFFICIAL POP-UP tại Hà Nội

Bên trong pop-up store, nhiều sản phẩm được trưng bày thành từng khu vực, từ lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm, móc khóa, thú bông đến sticker, phụ kiện và các mặt hàng thời trang. Đặc biệt, những sản phẩm mang dấu ấn riêng của chặng Hà Nội càng khiến không gian mua sắm thêm thu hút trước thềm hai đêm concert của BIGBANG tại Mỹ Đình.

Bộ sưu tập lần này có gần 70 loại merchandise, bao gồm nhiều sản phẩm lưu niệm và phụ kiện mang dấu ấn BIGBANG. Đáng chú ý nhất là lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm ra mắt – vật phẩm gắn liền với hình ảnh những biển lightstick vàng đặc trưng tại concert của nhóm. Với nhiều V.I.P, đây không chỉ là món đồ phục vụ việc cổ vũ thần tượng mà còn mang ý nghĩa lưu giữ kỷ niệm về hành trình hoạt động của BIGBANG.

Bên trong cửa hàng Pop up:

Bên cạnh lightstick, người hâm mộ có thể lựa chọn keyring phiên bản 20 năm, plush keyring, sticker pack, keycap, bandana cùng nhiều sản phẩm thời trang. Đặc biệt, T-shirt Hanoi Edition là một trong những món đồ đáng chú ý khi mang dấu ấn riêng của chặng dừng chân tại Hà Nội. Những sản phẩm này tạo thêm lựa chọn cho V.I.P muốn lưu giữ kỷ niệm về sự kiện, đồng thời góp phần hoàn thiện trải nghiệm trước khi bước vào không khí concert.

Dù có nhiều mặt hàng để lựa chọn, người hâm mộ cần lưu ý các quy định mua merchandise do ban tổ chức đưa ra. Theo đó, mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa một lightstick. Với những sản phẩm còn lại, mỗi loại giới hạn hai món trong một giao dịch và tổng số lượng không quá sáu món. Merchandise được bán theo số lượng giới hạn mỗi ngày, ưu tiên khách đến trước; tình trạng hàng hóa sẽ được cập nhật tại cửa hàng hoặc trên fanpage sự kiện.

Người hâm mộ cần lưu ý về quy định xếp hàng cũng như chính sách mua hàng đã được thông báo trước đó

Quy định xếp hàng cũng được áp dụng nhằm kiểm soát lượng khách và bảo đảm quá trình mua sắm diễn ra trật tự. Người hâm mộ chỉ được xếp hàng trước giờ mở cửa tối đa một tiếng, không được xếp hàng qua đêm. Số thứ tự được phát tại khu vực chờ và khách được vào mua theo từng đợt do ban tổ chức điều phối. Các quy định có thể thay đổi tùy tình hình thực tế, vì vậy V.I.P nên theo dõi thông báo chính thức để chủ động sắp xếp thời gian.

Sự xuất hiện của pop-up store không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người hâm mộ mà còn góp phần hâm nóng bầu không khí trước concert. Từ việc tìm kiếm lightstick, lựa chọn những món đồ kỷ niệm đến chuẩn bị trang phục cho ngày gặp thần tượng, V.I.P đang dần hòa mình vào không khí lễ hội âm nhạc được mong chờ. Trong đó, những sản phẩm mang dấu ấn riêng của Hà Nội càng khiến bộ sưu tập merchandise trở nên đặc biệt với người hâm mộ tham dự sự kiện tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của pop-up store không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người hâm mộ mà còn góp phần hâm nóng bầu không khí trước concert

Hai đêm diễn thuộc BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25/10 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Concert được tổ chức trong năm kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm, khiến chặng dừng chân này càng có ý nghĩa với cộng đồng V.I.P. Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ đang chuẩn bị cho cơ hội được trực tiếp thưởng thức những ca khúc gắn liền với tên tuổi BIGBANG và cùng hòa giọng trong không gian concert.

Khi ngày biểu diễn đang đến gần, pop-up store hứa hẹn trở thành điểm hẹn của V.I.P trước khi bước vào hai đêm nhạc. Không chỉ là nơi sở hữu merchandise chính hãng, đây còn là một phần trong hành trình chuẩn bị và tận hưởng sự kiện của người hâm mộ, góp phần đưa bầu không khí BIGBANG lan tỏa khắp Hà Nội trước đại tiệc âm nhạc vào cuối tháng 10.