Thu nhập của Quán quân Việt thắng lớn ở quốc tế, được thưởng 9 tỷ đồng

Ca sĩ này sở hữu sự nghiệp vô cùng thành công sau nhiều năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật.

Đức Phúc là một trong những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn nổi bật. Sinh năm 1996, nam ca sĩ được khán giả biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi quán quân Giọng Hát Việt 2015 dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm. Từ bước khởi đầu này, anh từng bước xây dựng sự nghiệp, trở thành gương mặt được nhiều khán giả yêu thích.

Đức Phúc là một trong những gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật với nhiều dấu ấn nổi bật

Sau cuộc thi, Đức Phúc ghi dấu ấn với loạt ca khúc như Ánh Nắng Của Anh, Hết Thương Cạn Nhớ, Hơn Cả Yêu và Ngày Đầu Tiên. Những bản tình ca có giai điệu ngọt ngào, giàu cảm xúc giúp nam ca sĩ duy trì sức hút trong nhiều năm. Đặc biệt, các ca khúc như Hơn Cả Yêu hay Ngày Đầu Tiên thường được lựa chọn trong đám cưới, góp phần đưa tên tuổi Đức Phúc đến gần hơn với nhiều nhóm khán giả.

Đức Phúc sở hữu rất nhiều bản hit nổi tiếng quen thuộc với nhiều khán giả

Không chỉ hoạt động âm nhạc, Đức Phúc còn tham gia các chương trình giải trí để mở rộng hình ảnh. Năm 2024, anh góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên và lọt vào Best 5. Sự xuất hiện tại chương trình giúp nam ca sĩ có thêm cơ hội thể hiện khả năng trình diễn, tương tác với đồng nghiệp và tiếp cận khán giả trẻ.

Sau nhiều năm hoạt động, Đức Phúc đã xây dựng được chỗ đứng riêng trên thị trường nhạc Việt. Trước khi bước lên sân khấu quốc tế, anh vốn là gương mặt quen thuộc tại các chương trình biểu diễn, sự kiện và đặc biệt là những sân khấu có chủ đề tình yêu, đám cưới.

Một trong những dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Đức Phúc là chiến thắng tại Intervision Song Contest 2025 tổ chức ở Moscow, Nga

Một trong những dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp của Đức Phúc là chiến thắng tại Intervision Song Contest 2025 tổ chức ở Moscow, Nga. Đại diện Việt Nam trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, giành 422 điểm và vượt qua 22 đối thủ để giành ngôi quán quân. Phần trình diễn kết hợp chất liệu văn hóa Việt Nam với âm nhạc hiện đại, góp phần tạo nên dấu ấn của nam ca sĩ tại cuộc thi.

Với chiến thắng này, Đức Phúc nhận giải thưởng trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Đây là khoản tiền thưởng đáng kể, đồng thời đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng quốc tế. Anh cũng cho biết dự định trích 1 tỷ đồng từ tiền thưởng để làm từ thiện tại Việt Nam, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Moscow. Thành tích của anh cũng nhận được sự ghi nhận từ cơ quan quản lý nhà nước.

Đức Phúc nhận giải thưởng trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng

Ngày 26/9/2025, Đức Phúc được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc giành giải quán quân Intervision Song Contest 2025. Đức Phúc còn được gửi thư chúc mừng, biểu dương thành tích và đánh giá đây là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam. Việc được khen thưởng ở cấp Chính phủ trở thành dấu mốc đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ.

Đức Phúc chia sẻ các giải thưởng bản thân nhận được nhân dịp kỷ niệm 1 năm đăng quang Intervision Song Contest mới đây

Trước khi tham gia Intervision Song Contest, Đức Phúc đã là gương mặt đắt show nhờ loạt ca khúc được yêu thích và có tính ứng dụng cao trong các sự kiện. Sau chiến thắng quốc tế, mức cát-xê của nam ca sĩ càng được quan tâm. Một số nguồn tin trong lĩnh vực tổ chức sự kiện cho rằng Đức Phúc có thể nhận khoảng 1,2 tỷ đồng cho 3-4 bài hát tại một chương trình.

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền thông tin Đức Phúc nhận 500 triệu đồng cho 3 ca khúc tại một đám cưới vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, mức cát-xê thực tế có thể thay đổi tùy tính chất sự kiện, quy mô chương trình, số lượng ca khúc và yêu cầu biểu diễn, do đó những con số được lan truyền chỉ mang tính tham khảo.

Mức cát - xê của Đức Phúc được đồn đoán là thuộc top cap hàng đầu thị trường

Ngoài tiền thù lao từ nghệ thuật, Đức Phúc còn được chú ý bởi những tài sản có giá trị. Khoảng năm 2021, khi mới 25 tuổi, nam ca sĩ được truyền thông đưa tin đã sở hữu căn hộ cao cấp tại TP Thủ Đức, TP.HCM, với giá trị hơn 10 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những thành quả đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Đức Phúc sở hữu căn hộ cao cấp tại TP Thủ Đức, TP.HCM, được ước tính có giá trị hơn 10 tỷ đồng

Đến tháng 2/2025, tại một sự kiện, Hòa Minzy từng hài hước tiết lộ Đức Phúc sở hữu 3 căn hộ cao cấp. Thông tin này khiến nhiều người tò mò về khối tài sản của nam ca sĩ, dù đây là chia sẻ từ đồng nghiệp chứ chưa phải công bố chính thức về danh mục bất động sản của anh.

Đức Phúc cũng từng chia sẻ việc mua 15 cây vàng vào dịp vía Thần Tài năm 2024. Đầu năm 2026, anh tiếp tục được quan tâm khi nhận chiếc Mercedes được truyền thông đưa tin có giá trị gần 9 tỷ đồng. Những thông tin về nhà ở, vàng và xe sang phần nào cho thấy thành quả sau hơn một thập kỷ làm nghề, dù tổng giá trị tài sản thực tế của nam ca sĩ chưa được công khai đầy đủ.

Đức Phúc từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt với loạt bản hit được yêu thích, duy trì sức hút trên các sân khấu biểu diễn và tích lũy khối tài sản đáng mơ ước

Từ quán quân Giọng Hát Việt 2015, Đức Phúc từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt với loạt bản hit được yêu thích, duy trì sức hút trên các sân khấu biểu diễn và tích lũy khối tài sản đáng mơ ước sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Chiến thắng tại Intervision Song Contest 2025 tiếp tục trở thành dấu mốc đáng nhớ, đưa tên tuổi nam ca sĩ vươn ra sân chơi quốc tế và đánh dấu thêm một bước tiến trong sự nghiệp âm nhạc.

Ảnh: FBNV