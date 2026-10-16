Đám cưới của Quán quân The Voice Kids đầu tiên tại Việt Nam đứng top 1 cả nước

Nam ca sĩ đón tin vui chồng chất tin vui.

Ngày 16/10, RHYDER chính thức vươn lên vị trí top 1 thịnh hành trên YouTube Charts Việt Nam (BXH chính thức của YouTube) với MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ, vượt qua Không Phải Lo Cho Tao của MCK. Tính đến 15h cùng ngày, sản phẩm đạt 1,3 triệu lượt xem và tiếp tục tăng trưởng. MV với hình ảnh đám cưới lung linh cùng giai điệu tình yêu ngọt ngào đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

RHYDER chính thức lên #1 bảng thịnh hành của YouTube Charts

Trước đó, tối 12/10, RHYDER phát hành MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ, đánh dấu sự trở lại sau gần một năm kể từ album đầu tay TRAP. Khác với những sản phẩm từng khai thác câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở, lần này nam ca sĩ lựa chọn một không gian ngập tràn hạnh phúc, với bối cảnh tiệc cưới xa hoa và những khoảnh khắc tình tứ bên nữ chính Zisse.

Trong MV, RHYDER xuất hiện bên cô dâu giữa khung cảnh lễ cưới được đầu tư chỉn chu. Nhan sắc trong trẻo của Zisse cùng sự kết hợp ăn ý giữa hai nhân vật tạo nên những thước phim mang màu sắc ngọt ngào, lãng mạn. Đáng chú ý, bối cảnh đám cưới trở thành chất liệu chủ đạo xuyên suốt sản phẩm, mang đến một hình ảnh khác biệt so với những MV trước đây của nam ca sĩ.

MV Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ - RHYDER

Bên cạnh phần hình ảnh, ca khúc gây chú ý với giai điệu tình yêu nhẹ nhàng, hướng đến cảm giác hạnh phúc và sự gắn bó lâu dài. Thay vì tập trung vào những tổn thương hay đổ vỡ trong chuyện tình cảm, Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ mang đến một RHYDER mềm mại hơn, phát huy thế mạnh vocal của Quán quân The Voice Kids mùa 1. Sản phẩm còn gây sốt MXH khi quy tụ dàn cameo đông đảo, toàn là bạn thân của RHYDER từ vũ trụ Say Hi góp mặt. Điểm danh qua có thể kể đến CAPTAIN BOY, Chu Nhã Mi, CONGB, Dương Domic, Gemini Hùng Huỳnh, NEGAV, OgeNus, CiiN.

Ngay sau khi ra mắt, MV nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Những hình ảnh cưới ngọt ngào kết hợp với phần âm nhạc lãng mạn khiến nhiều khán giả thích thú, thậm chí bày tỏ mong muốn kết hôn sau khi thưởng thức sản phẩm. Sự lan tỏa của MV trên các nền tảng cùng hoạt động ủng hộ từ người hâm mộ góp phần đưa Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thịnh hành YouTube Việt Nam.

RHYDER cực tình tứ bên cạnh nữ chính

Visual ăn ý

Dàn Anh Trai "nhà nam" gây sốt MXH

RHYDER, tên thật Nguyễn Quang Anh, sinh năm 2001, được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành ngôi vị quán quân mùa đầu tiên của chương trình Giọng Hát Việt Nhí. Chiến thắng ở tuổi 12 đưa anh trở thành một trong những gương mặt nổi bật của cuộc thi. Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật sau ánh hào quang tuổi thơ không hoàn toàn thuận lợi. Nam ca sĩ từng có quãng thời gian chật vật tìm kiếm hướng đi phù hợp trước khi trở lại với nghệ danh RHYDER.

Sau đó, anh theo học chuyên ngành trống jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiếp tục trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc. Năm 2023, RHYDER tham gia Rap Việt mùa 3, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi thử sức với rap bên cạnh thế mạnh ca hát. Đến năm 2024, chương trình Anh Trai Say Hi tiếp tục giúp nam ca sĩ gia tăng độ nhận diện, tiếp cận đông đảo khán giả trẻ.

Quang Anh RHYDER có 13 năm từ Quán quân The Voice Kids đến sao Gen Z dẫn đầu thế hệ như hiện tại

Tại Anh Trai Say Hi, RHYDER gây chú ý qua những màn trình diễn kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc cùng loạt ca khúc như Hào Quang, I'm Thinking About You và Anh Biết Rồi. Việc giành ngôi vị Á quân và góp mặt trong đội hình Best 5 trở thành cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của anh. Sau chương trình, RHYDER tiếp tục theo đuổi định hướng âm nhạc đa dạng, kết hợp khả năng trình diễn, sáng tác và sản xuất.

Tháng 10/2025, RHYDER phát hành album đầu tay TRAP gồm 10 ca khúc, thể hiện quá trình tìm kiếm bản sắc cá nhân thông qua các chất liệu R&B, pop và trap. Đầu năm 2026, nam ca sĩ tổ chức concert đầu tiên trong sự nghiệp mang tên LUMINARHY, thu hút khoảng 10.000 khán giả. Đây là dấu mốc cho thấy quy mô hoạt động của RHYDER ngày càng mở rộng sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp.

Nhạc cưới của RHYDER hứa hẹn sẽ được yêu thích

Với Trong Đôi Mắt Thiếu Nữ, RHYDER thử nghiệm hướng thể hiện mới, khai thác tình yêu từ góc nhìn hạnh phúc và viên mãn. Nhạc cưới của RHYDER hứa hẹn sẽ được yêu thích và trở thành nhạc quốc dân với độ lan tỏa như hiện tại. Từ cậu bé đăng quang Giọng Hát Việt Nhí năm 2013 đến nghệ sĩ trẻ liên tục mở rộng màu sắc âm nhạc, RHYDER đang cho thấy sự chuyển mình trong cách xây dựng hình ảnh và lựa chọn chất liệu sáng tác. Thành tích top 1 thịnh hành của MV mới là tín hiệu tích cực trong chặng đường phát triển của nam ca sĩ.