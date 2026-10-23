Lisa tắc kè hoa nhưng vẫn "một màu"

Sau bao nhiêu năm, Lisa vẫn như vậy.

Khuya ngày 23/10 theo giờ Việt Nam, Lisa chính thức trình làng EP PRESS PLAY, đánh dấu sự trở lại với âm nhạc solo sau hơn một năm kể từ album đầu tay Alter Ego. Dự án được kỳ vọng mở ra chương mới trong sự nghiệp cá nhân của nữ rapper BLACKPINK, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên toàn cầu.

Khuya ngày 23/10 theo giờ Việt Nam, Lisa chính thức trình làng EP PRESS PLAY

EP gồm 6 ca khúc, lần lượt là SaWaDiKa, V12, Cobra, Tarantino, Cut U Off và Sweat. Ngoại trừ SaWaDiKa đã được giới thiệu từ trước, các ca khúc còn lại lần đầu được ra mắt trong dự án lần này, mang màu sắc riêng nhưng cùng kết nối thành một tổng thể âm nhạc xoay quanh hành trình của Lisa từ cội nguồn Thái Lan đến vị thế ngôi sao toàn cầu.

V21- track thứ 2 trong EP PRESS PLAY của Lisa

Điểm dễ nhận thấy ở PRESS PLAY là tinh thần âm nhạc đậm chất Lisa. Những phần beat mạnh, nhịp điệu dồn dập và cách thể hiện đầy tự tin tiếp tục làm nổi bật thế mạnh của nữ rapper. EP không thiếu những ca khúc có khả năng tạo không khí sôi động, phù hợp với hình ảnh trình diễn mà cô theo đuổi. Với những khán giả yêu thích Lisa ở khía cạnh cá tính, thời thượng và giàu năng lượng, dự án vẫn có những điểm đủ sức giữ chân người nghe.

EP gồm 6 ca khúc, lần lượt là SaWaDiKa, V12, Cobra, Tarantino, Cut U Off và Sweat, ngoại trừ SaWaDiKa đã được giới thiệu từ trước

Trong các ca khúc mới, V12 khai thác hình ảnh giàu có, tốc độ và vị thế của một ngôi sao quốc tế. Tựa đề gợi liên tưởng đến động cơ V12 thường xuất hiện trên những mẫu siêu xe hiệu suất cao, góp phần tạo nên màu sắc xa xỉ cho bài hát. Trong khi đó, Cobra hướng đến hình tượng mạnh mẽ, sắc sảo và có phần nguy hiểm, tiếp nối tinh thần tự tin mà Lisa theo đuổi trong âm nhạc solo.

Trái ngược với màu sắc phô diễn khí chất và vị thế của hai ca khúc trên, Cut U Off gợi đến câu chuyện chủ động chấm dứt một mối quan hệ, không tiếp tục níu kéo những điều đã qua. Bài hát có giai điệu bắt tai, dễ tiếp cận, tạo cảm giác dứt khoát ngay từ tựa đề. Còn Sweat duy trì bầu không khí sôi động, tập trung vào năng lượng và sức hút trình diễn, phù hợp với thế mạnh vũ đạo của Lisa.

Đáng chú ý, Tarantino tạo điểm nhấn bằng màu sắc điện ảnh, gợi liên tưởng đến phong cách làm phim táo bạo của đạo diễn Quentin Tarantino. Ca từ sử dụng những hình ảnh mạnh như nòng súng và vết son trên gương mặt, khắc họa hình tượng Lisa nổi loạn, sắc sảo và đầy khiêu khích. Ca khúc cũng nhận được sự chú ý nhờ kế hoạch phát hành MV riêng, trở thành một trong những điểm nhấn đáng chờ đợi của EP bên cạnh SaWaDiKa, sản phẩm đã được giới thiệu trước đó.

Ngay khi Press Play lên kệ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú với loạt ca khúc mới của Lisa. EP tiếp tục phát huy thế mạnh pop kết hợp hip-hop

Ngay khi Press Play lên kệ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú với loạt ca khúc mới của Lisa. EP tiếp tục phát huy thế mạnh pop kết hợp hip-hop, với những giai điệu bắt tai và màu sắc âm nhạc phù hợp với hình ảnh cá tính của nữ rapper. Trong đó, Sweat và Cut U Off nhận được phản hồi tích cực từ một số người nghe, còn Tarantino thu hút sự chú ý nhờ màu sắc điện ảnh cùng kế hoạch phát hành MV riêng. Những ca khúc này được kỳ vọng sẽ tiếp tục được khán giả quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt khi các sản phẩm quảng bá lần lượt được triển khai.

Tuy nhiên, Press Play cũng vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng EP chưa tạo được bước đột phá rõ rệt so với album Alter Ego, khi Lisa vẫn theo đuổi công thức pop và hip-hop quen thuộc. Dù hình ảnh và thời trang của nữ rapper hướng đến phong cách maximalism với sự phô trương, xa hoa và nổi bật, âm nhạc lại chưa cho thấy sự thay đổi tương xứng. Các ca khúc tiếp tục xoay quanh hình ảnh giàu có, thành công và khí chất tự tin của Lisa, khiến một bộ phận người nghe cảm thấy màu sắc âm nhạc có phần lặp lại, chưa đủ mới mẻ để tạo dấu ấn khác biệt.

Lisa vẫn lặp lại, chưa đủ mới mẻ để tạo dấu ấn khác biệt

Trước đó, Lisa phát hành SaWaDiKa vào ngày 4/9, mở đường cho EP Press Play. MV đạt 70,8 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu, vượt mốc 100 triệu lượt xem sau hơn 2 ngày. Thành công của SaWaDiKa tạo tiền đề lớn cho màn ra mắt Press Play, đồng thời đặt kỳ vọng vào khả năng duy trì sức hút của nữ rapper với những ca khúc mới trong EP.

Tuy nhiên, với Press Play, dù nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, Lisa vẫn đứng trước bài toán làm mới âm nhạc khi một số khán giả nhận xét EP chưa tạo được đột phá rõ rệt về màu sắc và ca từ. Sau gần 3 năm rời YG Entertainment và phát triển sự nghiệp solo, Lisa liên tục ra mắt sản phẩm mới, đồng thời mở rộng hoạt động cá nhân trên thị trường quốc tế.

LIệu Press Play có thể chuyển hóa sự quan tâm ấy thành những thành tích nổi bật và tạo dấu ấn âm nhạc mới hay không vẫn cần thêm thời gian

MV Tarantino phát hành lúc 11h ngày 23/10/2026 theo giờ Việt Nam, tiếp tục nối dài chiến dịch quảng bá EP. Sự chú ý dành cho dự án là điều dễ thấy, nhưng liệu Press Play có thể chuyển hóa sự quan tâm ấy thành những thành tích nổi bật và tạo dấu ấn âm nhạc mới hay không vẫn cần thêm thời gian.

Ảnh: X