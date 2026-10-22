Ca sĩ Việt được báo Hàn ca ngợi nhan sắc đỉnh cao: 3 lần được đề cử đẹp nhất thế giới, 20 năm không hề biết già

Nam ca sĩ ba lần được đề cử trong danh sách 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới có sự nghiệp gần 20 năm vững vị thế top đầu Vbiz.

Noo Phước Thịnh là một trong những nam ca sĩ có sức hút bền bỉ của Vpop. Không chỉ sở hữu loạt bản hit được khán giả thuộc lòng, nam ca sĩ còn gây chú ý bởi ngoại hình điển trai, phong cách chỉn chu và diện mạo trẻ trung sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Sinh ngày 18/12/1988 tại TP.HCM, Noo Phước Thịnh tên thật là Nguyễn Phước Thịnh. Trước khi trở thành ca sĩ, anh từng là người mẫu ảnh cho các tạp chí tuổi teen. Ngoại hình sáng cùng gương mặt thư sinh giúp Noo sớm thu hút sự chú ý của khán giả trẻ, tạo tiền đề để anh bước chân vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Noo Phước Thịnh thuở mới vào nghề

Năm 2008, Noo Phước Thịnh chính thức theo đuổi sự nghiệp ca hát với sự hỗ trợ của ca sĩ Thủy Tiên. Ca khúc Mất Em trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên giúp anh được công chúng biết đến. Từ một gương mặt mới, nam ca sĩ dần xây dựng vị trí riêng trong thị trường nhạc Việt bằng giọng hát trầm ấm, cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc và hình ảnh phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ.

Giai đoạn thập niên 2010s, Noo Phước Thịnh liên tục ghi dấu ấn với những ca khúc như Chờ Ngày Mưa Tan, Gạt Đi Nước Mắt, Mãi Mãi Bên Nhau, Cause I Love You, Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi,... Những bản hit này giúp anh duy trì độ nhận diện qua nhiều giai đoạn của Vpop, đồng thời định hình hình ảnh nam ca sĩ có khả năng cân bằng giữa ballad và các sản phẩm mang màu sắc pop, EDM hiện đại.

Năm 2016 là năm đỉnh cao của Noo Phước Thịnh

Năm 2016 được xem là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh. Anh giành ngôi quán quân The Remix - Hòa âm ánh sáng mùa thứ hai sau 11 đêm thi, cho thấy khả năng làm chủ sân khấu và trình diễn với những bản phối được đầu tư. Cũng trong năm này, nam ca sĩ trở thành huấn luyện viên Giọng hát Việt nhí, đồng thời đại diện Việt Nam tham gia Asia Song Festival tại Busan, Hàn Quốc.

Noo Phước Thịnh ngồi ghế nóng The Voice Kids 2016

Màn trình diễn tại Asia Song Festival Hàn Quốc giúp Noo Phước Thịnh nhận được sự chú ý từ truyền thông nước bạn. Anh thể hiện hai ca khúc Gạt Đi Nước Mắt và I Don't Believe In You, đồng thời kết hợp với rapper Basick. Truyền thông Hàn Quốc ưu ái khen ngợi nhan sắc Noo Phước Thịnh, tờ Osen còn gọi nam ca sĩ là “Bi Rain Việt Nam”. Khả năng trình diễn, hát live và giao lưu bằng tiếng Anh, tiếng Hàn cũng là những điểm giúp anh ghi dấu ấn tại sự kiện quy mô quốc tế.

Noo Phước Thịnh điển trai trên thảm đỏ

Noo Phước Thịnh thể hiện bản lĩnh trình diễn trên sân khấu Hàn Quốc, gây chú ý với truyền thông châu Á

Cuối năm 2016, Noo Phước Thịnh tiếp tục được vinh danh tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) với giải Best Asian Artist Vietnam - Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á. Đây là một trong những thành tựu quốc tế đáng chú ý của nam ca sĩ, đánh dấu giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Noo Phước Thịnh liên tục xuất hiện tại các sân khấu và sự kiện âm nhạc châu Á.

Noo Phước Thịnh nhận giải MAMA 2016

Năm 2017, Noo Phước Thịnh được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí du lịch Nhật Bản. Trong nước, anh tiếp tục duy trì hoạt động âm nhạc và ghi nhận nhiều thành tích tại các giải thưởng uy tín. Noo từng bước xây dựng hồ sơ nghề nghiệp bằng các sản phẩm âm nhạc, sân khấu biểu diễn và những cột mốc giải thưởng được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.

Noo Phước Thịnh và Chi Pu cùng đọ sắc khi hợp tác trong EP Nhấc Máy

Sau thời gian ít phát hành sản phẩm cá nhân, Noo Phước Thịnh trở lại đường đua Vpop vào tháng 6/2026 với EP Nhấc Máy, gồm ba ca khúc chính là Nhấc Máy, Cuộc Gọi Cuối kết hợp cùng 52Hz và Gọi Cho Anh. Dự án đánh dấu nỗ lực làm mới màu sắc âm nhạc của nam ca sĩ. Trước đó, năm 2025, anh tổ chức concert Noo Chill Night The Concert tại Đà Lạt, thu hút hàng nghìn khán giả.

Noo Phước Thịnh là mỹ nam đình đám của nhạc Việt

Song song với sự nghiệp, nhan sắc của Noo Phước Thịnh cũng nhiều lần trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Nam ca sĩ nhiều lần góp mặt trong danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố vào các năm 2018, 2020 và 2022. Việc ba năm xuất hiện trong danh sách này giúp anh tiếp tục được nhắc đến như một trong những gương mặt nam nổi bật của showbiz Việt. Sức hút của nam ca sĩ đến từ sự kết hợp giữa ngoại hình, phong cách thời trang và hình ảnh được duy trì ổn định trong nhiều năm.

Visual không hề có dấu hiệu lão hóa

Ở tuổi 37, Noo Phước Thịnh vẫn giữ được diện mạo trẻ trung so với tuổi thật. Nếu thời mới vào nghề, anh gây ấn tượng bởi vẻ thư sinh, thì hiện tại, nam ca sĩ theo đuổi hình ảnh trưởng thành, nam tính hơn. Sự thay đổi này không làm mất đi những nét đặc trưng từng giúp anh được khán giả chú ý từ những ngày đầu.

Nhan sắc đời thường cũng rất nổi bật

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, Noo Phước Thịnh vẫn là cái tên hàng đầu, quen thuộc với khán giả Vpop. Hành trình của anh không chỉ gắn với những bản hit từng phủ sóng thị trường nhạc Việt mà còn có các dấu mốc đáng nhớ tại những sân khấu quốc tế. Ngoại hình ít thay đổi theo thời gian tiếp tục là một trong những yếu tố khiến nam ca sĩ được nhắc đến, bên cạnh sự nghiệp âm nhạc đã được xây dựng qua nhiều thế hệ khán giả.