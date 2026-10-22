Đen Vâu đòi Hoàng Thùy Linh công khai tương tác

Nhiều người không khỏi thích thú với tương tác công khai của Đen Vâu và Hoàng Thùy Linh.

Mới đây, Đen Vâu thu hút sự chú ý khi có động thái tương tác với bài đăng mới của Hoàng Thùy Linh trên Instagram. Dưới bức ảnh nữ ca sĩ đăng kèm dòng chú thích "Look1", nam rapper nhanh chóng thả tim và để lại lời nhắn rằng: "Tối chéo hộ cái."

Hoàng Thùy Linh cũng nhanh chóng trả lời lại bằng ba biểu tượng mặt suy tư cân nhắc.

Tương tác ngắn gọn này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý, nhất là khi cả hai thời gian gần đây đều có những hoạt động âm nhạc mới.

Đen Vâu sẽ có hẹn khán giả vào 20h ngày 22/10 khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Những em bé Mặt Trời, kết hợp cùng Lynk Lee và Pink Frog. Những thông tin xoay quanh dự án mới đang được nghệ sĩ đăng tải liên tục trên trang cá nhân của mình.

Trước đó, Hoàng Thùy Linh vừa trở lại đường đua âm nhạc với MV Thầy Dùi, sau khoảng 2 năm kể từ Miền đất hứa. Ngay sau khi MV phát hành, Đen Vâu đã chia sẻ trực tiếp đường link bài hát mới của cô. Đi kèm với hình ảnh MV bắt mắt mang đậm phong cách dân gian huyền ảo, nam rapper chỉ viết ngắn gọn hai chữ: "Tương tác chéo". Nhiều khán giả thích thú trước cách Đen Vâu ủng hộ sản phẩm mới của đồng nghiệp bằng lời nhắn ngắn gọn, mang sắc thái hài hước.

Với Thầy Dùi, nữ ca sĩ chia sẻ đây là MV được đầu tư công phu nhất trong sự nghiệp của cô tính đến hiện tại, với 315 người tham gia quá trình ghi hình và quy mô dàn dựng theo hướng điện ảnh.

Sản phẩm tiếp tục kết hợp âm nhạc với các yếu tố văn hóa, mang màu sắc quen thuộc trong phong cách của Hoàng Thùy Linh. Tuy nhiên, sau 5 ngày phát hành, MV đạt 1 triệu lượt xem, chưa tạo được sức lan tỏa nổi bật như một số sản phẩm trước đây của nữ ca sĩ.

Thời gian gần đây, Hoàng Thùy Linh khá kín tiếng trên mạng xã hội, chủ yếu cập nhật hoạt động nghề nghiệp. Cô vẫn biểu diễn tại nhiều sự kiện ở TP.HCM và các tỉnh, thành, đồng thời xuất hiện tại những sự kiện thời trang của các thương hiệu xa xỉ. Trong dịp sinh nhật tuổi 38, nữ ca sĩ cũng chia sẻ những suy ngẫm về hành trình đã qua, nhắc đến tình yêu thương, lòng bao dung, sự tử tế và biết ơn.

(Ảnh: Cap màn hình)