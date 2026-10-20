Hoàng Thùy Linh lại có tin vui

Vừa trở lại đường đua âm nhạc, Hoàng Thùy Linh đã đón nhận những tin vui đặc biệt.

Mới đây, theo chia sẻ trên trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh vừa được vinh danh tại L'OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026, đồng thời kỷ niệm 7 năm ra mắt album HOÀNG - sản phẩm từng tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp của cô.

Hoàng Thùy Linh nhận giải thưởng mới sau màn tái xuất

Hoàng Thùy Linh vừa được vinh danh ở hạng mục Cultural Artistry Icon, tại lễ trao giải L'OFFICIEL Beauty Choice Awards 2026. Đây là giải thưởng ghi nhận dấu ấn nghệ thuật gắn với việc khai thác và phát triển các chất liệu văn hóa của cô.

Xuất hiện trong bộ váy hồng nữ tính, nữ ca sĩ rạng rỡ cầm chiếc cúp vừa nhận được. Hoàng Thùy Linh cho biết đây là sự động viên đúng lúc, tiếp thêm động lực để cô duy trì tinh thần sáng tạo trong chặng đường tiếp theo. "Giải thưởng Cultural Artistry Icon như một lời động viên đúng lúc, để nhắc nhở Linh luôn tập trung vào sáng tạo, khích lệ mọi nỗ lực trên hành trình nhiều năm cùng với âm nhạc Việt Nam của Linh", cô chia sẻ.

Giọng ca See Tình cũng gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức, báo chí, khán giả và cộng đồng người hâm mộ The Phoenix vì đã đồng hành, ủng hộ các dự án âm nhạc của mình.

Đáng chú ý, ở cuối bài đăng, Hoàng Thùy Linh nhắc đến Thầy Dùi, sản phẩm đánh dấu sự trở lại của cô sau thời gian vắng bóng trên thị trường âm nhạc.

Ra mắt ngày 15/10, MV Thầy Dùi tiếp tục khai thác những chất liệu văn hóa dân gian Việt Nam, kết hợp với cách kể chuyện và ngôn ngữ hình ảnh đương đại.

Ngày 19/10, nữ ca sĩ công bố video hậu trường, hé lộ quy mô sản xuất của dự án. Theo thông tin được chia sẻ, MV huy động tới 315 thành viên ê-kíp, với quá trình phát triển kịch bản kéo dài hai tháng và hơn một tháng triển khai, hoàn thiện sản phẩm.

Dự án có sự tham gia của đạo diễn Nhu Đặng, nhà sản xuất âm nhạc Khắc Hưng, giám đốc thời trang Hoàng Ku, giám đốc sáng tạo Lim Feng/Huan Lei cùng ê-kíp kỹ xảo Antiantiart.

Những đại cảnh, mô hình tạo hình khổng lồ, phục trang và kỹ xảo được kết hợp để xây dựng một thế giới hình ảnh riêng cho MV. Nội dung sản phẩm khai thác những vấn đề như lòng đố kỵ, tác động của lời nói và cách con người đưa ra lựa chọn trước những ảnh hưởng xung quanh.

Mừng “đứa con tinh thần” tròn 7 tuổi đúng dịp 20/10

Không chỉ đón nhận giải thưởng mới, Hoàng Thùy Linh còn có thêm một dịp đặc biệt khi album HOÀNG chính thức tròn 7 năm ra mắt. Ngày 20/10, nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh kỷ niệm với dòng chữ 7 Years of HOÀNG, đồng thời gửi lời chúc đến phụ nữ Việt Nam nhân ngày lễ.

“Chúc tất cả những người Phụ nữ tuyệt vời của Linh lời chúc ngọt ngào, tự tin, yêu thương và trân trọng chính mình”, cô viết.

Đáng chú ý, Hoàng Thùy Linh dành một dòng riêng để nhắc đến album từng tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp: “Mừng Album Hoàng tròn 7 tuổi!”.

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã đồng hành cùng mình trong suốt chặng đường vừa qua.

Ra mắt năm 2019, HOÀNG được xem là một trong những dự án âm nhạc tiêu biểu của Hoàng Thùy Linh. Album ghi dấu ấn với các ca khúc như Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Tứ Phủ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già và nhiều sáng tác kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu văn hóa, văn học dân gian.

Thành công của album góp phần định hình phong cách nghệ thuật riêng cho Hoàng Thùy Linh, đồng thời mở ra giai đoạn cô đầu tư mạnh hơn vào hình ảnh, vũ đạo và cách kể chuyện trong các sản phẩm âm nhạc.

Sau HOÀNG, nữ ca sĩ tiếp tục phát hành album LINK, với những ca khúc được khán giả biết đến rộng rãi như Gieo Quẻ, See Tình và Bo Xì Bo. Đến năm 2023, cô tổ chức Vietnamese Concert, đưa những ý tưởng âm nhạc và hình ảnh của mình lên sân khấu biểu diễn trực tiếp.

Bảy năm sau khi HOÀNG ra mắt, Hoàng Thùy Linh trở lại với Thầy Dùi, tiếp tục lựa chọn văn hóa Việt Nam làm chất liệu chủ đạo cho sản phẩm.

Hai bài đăng liên tiếp của nữ ca sĩ vì thế mang những ý nghĩa khác nhau. Một bên là niềm vui khi được ghi nhận bằng giải thưởng mới, bên còn lại là dịp nhìn lại album đã đồng hành cùng cô suốt 7 năm.

Đặc biệt, cả hai dấu mốc đều xuất hiện ngay sau khi Hoàng Thùy Linh phát hành MV Thầy Dùi. Trong lúc sản phẩm mới vẫn đang được khán giả bàn luận, nữ ca sĩ tiếp tục cho thấy sự gắn bó với hướng đi nghệ thuật đã tạo nên dấu ấn của mình.

(Tổng hợp / Ảnh: FBNV)