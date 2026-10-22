Quân A.P công khai "nửa kia"

Động thái của Quân A.P gây chú ý.

Tối 21/10, Quân A.P tung poster MV mới mang tên 3 Phải 6 Đừng, mở đường cho E.P Hóa Điên. Theo thông báo, MV sẽ lên sóng vào tối 27/10, trong khi E.P chính thức trình làng ngày 3/11. Đây là dự án âm nhạc dài hơi của nam ca sĩ sau khi gây chú ý rộng rãi nhờ Anh Trai Say Hi và Running Man.

Bóng lưng "chị dâu" mà nhiều fan chỉ ra trong poster mới của Quân A.P

Đáng chú ý, poster mới của Quân A.P xuất hiện bóng lưng một mỹ nhân. Nhiều người hâm mộ nhanh chóng gọi tên Lê Khanh - bạn gái lâu năm của nam ca sĩ. Đây không phải lần đầu Quân A.P đưa "nửa kia" vào sản phẩm âm nhạc. Trước đó, trong MV Thiên Mệnh, Lê Khanh cũng được cho là đã xuất hiện nhưng không lộ mặt, cùng nam ca sĩ diễn những phân cảnh ngọt ngào. Dù chưa chính thức công khai danh tính nữ chính, nhiều fan đã nhận ra những dấu hiệu quen thuộc và gọi Lê Khanh là "chị dâu". Chi tiết này càng khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi MV mới của Quân A.P.

Quân A.P và nửa kia trong MV Thiên Mệnh

Thời gian gần đây, từ khóa "đám cưới của Quân A.P" liên tục thu hút sự chú ý nhờ Running Man. Nguồn cơn bắt đầu từ hình ảnh tấm bảng ghi "Lễ Thành Hôn của Tám Quân" cùng loạt khoảnh khắc nam ca sĩ diện trang phục chú rể được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Việc Quân A.P liên tục xuất hiện bên Lê Khanh, giữa lúc những thông tin liên quan đến đám cưới được bàn tán, càng khiến dân tình tò mò về ngày vui của cặp đôi.

Hình ảnh đám cưới Tám Quân tại Running Man

Sau nhiều năm kín tiếng trong chuyện tình cảm, Quân A.P và Lê Khanh đang trở thành cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Từ những dấu hiệu hẹn hò kéo dài nhiều năm đến nghi vấn chụp ảnh cưới tại Ý, mọi động thái của cả hai đều nhanh chóng được người hâm mộ chú ý. Quân A.P và Lê Khanh cùng sinh năm 1997, từng học chung từ THCS Ngô Sĩ Liên đến THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Lê Khanh cũng được cho là mối tình đầu của nam ca sĩ. Từ năm 2012, khi cả hai còn học lớp 9, Quân A.P đã đăng ảnh bạn gái lên mạng xã hội. Từ mối tình tuổi học trò, cặp đôi được cho là đã đồng hành hơn một thập kỷ, duy trì chuyện tình cảm kín đáo khi nam ca sĩ bước chân vào showbiz.

Quân A.P từng trượt tay đăng tải ảnh cưới ở trời Âu

Khi được hỏi về gu bạn gái, Quân A.P từng thừa nhận bị thu hút bởi những cô gái hiền lành nhưng thông minh, nhanh nhẹn. Theo nam ca sĩ, sự dịu dàng kết hợp với nét lanh lợi là điều đủ sức "đánh gục" anh. Bên cạnh những chia sẻ này, Quân A.P cũng nhiều lần khéo léo gửi gắm chuyện tình cảm vào các sản phẩm âm nhạc.

Quân A.P trong các tạo hình đậm chất chú rể thời gian gần đây

Trong một lần trò chuyện với người hâm mộ, Quân A.P từng tiết lộ nụ hôn đầu của mình đến vào năm lớp 9. Anh cũng kể thời học sinh từng dành dụm tiền tiêu vặt suốt nhiều tháng để mua tặng bạn gái thỏi son trị giá khoảng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi được công chúng biết đến rộng rãi, nam ca sĩ chủ động giữ kín đời sống tình cảm và hiếm khi nhắc đến nửa kia trước truyền thông.