Bài hát Việt hot nhất hiện tại: Chễm chệ mọi “ngôi vương”, mỹ nam 2k cuối cùng đã hái trái ngọt!

Không chỉ càn quét mọi bảng xếp hạng, ca khúc này còn phủ sóng dày đặc khắp mọi mạng xã hội.

Ca khúc solo Chờ Chút... của nam ca sĩ CONGB vừa xác lập cột mốc All-Kill khi đã và đang ghi nhận vị trí quán quân trên mọi bảng xếp hạng âm nhạc uy tín tại Việt Nam. Ra mắt lần đầu tiên tại đêm chung kết chương trình Tinh Hà Say Hi, bản pop/R&B nhẹ nhàng này nhanh chóng tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ nhờ giai điệu bắt tai cùng thông điệp chân thành về tình yêu. Thành tích ấn tượng này không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp cá nhân của nam nghệ sĩ Gen Z mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của anh sau chương trình Tinh Hà Say Hi.

Ca khúc solo Chờ Chút... của nam ca sĩ CONGB vừa xác lập cột mốc All-Kill

Thành tích ấn tượng của bài hát không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp cá nhân của nam nghệ sĩ Gen Z mà còn khẳng định sức hút bền bỉ của anh sau chương trình Tinh Hà Say Hi

Ca khúc đã và đang ghi dấu ở các bảng xếp hạng như Spotify Top 50 Vietnam, Apple Music Top 100 Vietnam, Billboard Hot 100 Vietnam, iTunes Vietnam, Zing MP3 Real-Time Chart, NhacCuaTui Top 50 Trending và IFPI Official Vietnam Charts. Bên cạnh đó, tác phẩm cũng từng leo lên #1 của cả hai BXH YouTube Top Song Weekly và YouTube Top Music Video Daily. Chờ Chút… đã nhanh chóng vượt mốc 1 triệu lượt xem trong chưa đầy một tuần và tính đến nay đã ghi nhận 6,6 triệu lượt xem trên YouTube, cùng hơn 4,1 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify.

Độ lan tỏa của sản phẩm còn được thể hiện rõ nét qua nền tảng TikTok với hơn 3 triệu video sử dụng đoạn âm thanh làm nhạc nền, đồng thời khởi xướng trào lưu vũ đạo thu hút đông đảo người dùng tham gia.

MV Chờ Chút... tính đến nay đã ghi nhận 6,6 triệu lượt xem trên YouTube

Về mặt âm nhạc, Chờ Chút... được định hình theo phong cách Pop/R&B nhẹ nhàng và ngọt ngào, kết hợp cùng tiếng guitar mộc mạc tạo nên tổng thể tinh tế, dễ đi vào lòng người. Nội dung bài hát xoay quanh chủ đề tình yêu xa cùng thông điệp nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc, thể hiện sự kiên nhẫn chờ đợi ngày đoàn tụ dù gặp phải khoảng cách về địa lý. Trên sân khấu chung kết Tinh Hà Say Hi, CONGB lựa chọn phương án dàn dựng tối giản, tập trung tối đa vào giọng hát live mộc mạc và kỹ năng chơi guitar. Không phụ thuộc vào các hiệu ứng dàn dựng cầu kỳ, cách thể hiện gần gũi này giúp cảm xúc và màu sắc âm nhạc tự nhiên của bài hát được truyền tải trọn vẹn đến khán giả.

dung bài hát xoay quanh chủ đề tình yêu xa cùng thông điệp nhắn nhủ giản dị nhưng sâu sắc, thể hiện sự kiên nhẫn chờ đợi ngày đoàn tụ dù gặp phải khoảng cách về địa lý

Trên sân khấu chung kết Tinh Hà Say Hi, CONGB lựa chọn phương án dàn dựng tối giản

Thành công của Chờ Chút... nối tiếp chuỗi dấu ấn ấn tượng của CONGB suốt hành trình gần ba tháng đồng hành cùng Tinh Hà Say Hi. Khép lại cuộc thi với vị trí Top 3 chung cuộc và ghi tên mình vào đội hình BEST 5, nam ca sĩ đã liên tục thử sức và làm mới bản thân qua nhiều phong cách biểu diễn đa dạng. Qua từng vòng đấu, anh để lại dấu ấn đậm nét trong các tiết mục như Xoay Vòng, Thế Giới Của Anh, Secret, qua đó cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc khi kết hợp cùng các nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu. Đặc biệt, việc đảm nhận vai trò đội trưởng ở các vòng thi quan trọng giúp CONGB thể hiện năng lực lãnh đạo, sự chủ động trong khâu xây dựng ý tưởng, phối hợp cùng các thành viên và hoàn thiện tổng thể bài diễn trên sân khấu.

Khép lại cuộc thi với vị trí Top 3 chung cuộc và ghi tên mình vào đội hình BEST 5, nam ca sĩ đã liên tục thử sức và làm mới bản thân qua nhiều phong cách biểu diễn đa dạng

CONGB đã có hành trình ấn tượng tại Tinh Hà Say Hi

Sinh năm 2000, nam ca sĩ là gương mặt Gen Z sở hữu nền tảng đào tạo bài bản khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Trước khi ghi dấu ấn đậm nét tại thị trường nội địa, CONGB từng tham gia các chương trình thực tế sống còn quy mô quốc tế tại Hàn Quốc như Boys Planet 2023 và Starlight Boys 2024. Trở về nước, anh đánh dấu cột mốc quan trọng khi gia nhập Anh Trai Say Hi vào năm 2025 và sau đó tiếp tục có hành trình đáng nhớ tại Tinh Hà Say Hi 2026.

Sinh năm 2000, nam ca sĩ là gương mặt Gen Z sở hữu nền tảng đào tạo bài bản khi tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Thành công của Chờ Chút... trên các bảng xếp hạng âm nhạc không chỉ mang ý nghĩa thương mại đơn thuần mà còn là bằng chứng ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy âm nhạc của CONGB

Thành công của Chờ Chút... trên các bảng xếp hạng âm nhạc không chỉ mang ý nghĩa thương mại đơn thuần mà còn là bằng chứng ghi nhận sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy âm nhạc của CONGB. Với đà phát triển thuận lợi cùng sự đón nhận nồng nhiệt từ giới chuyên môn lẫn công chúng, các dự án nghệ thuật tiếp theo của CONGB hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ mới cho thị trường âm nhạc trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV