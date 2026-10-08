Ca khúc hot nhất Spotify Việt Nam hiện tại

Bài hát này đang có sự tăng trưởng đáng nể trên các bảng xếp hạng.

Chờ Chút... của CONGB đang là một trong những ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Sau khoảng 2 tuần ra mắt, bài hát liên tiếp ghi nhận những thành tích đáng chú ý trên các bảng xếp hạng, đồng thời được khán giả chia sẻ và lan tỏa trên mạng xã hội. Mới đây, Chờ Chút... tiếp tục có thêm một cột mốc mới khi chính thức vươn lên vị trí #1 Top 50 Spotify Vietnam.

Chờ Chút... của CONGB đang dẫn đầu Top 50 Spotify Vietnam

Tính đến ngày 7/10, Chờ Chút... của CONGB đang dẫn đầu Top 50 - Vietnam của Spotify. Đây là bảng xếp hạng 50 ca khúc có lượng nghe nổi bật nhất tại thị trường Việt Nam trên nền tảng, được cập nhật theo ngày. Việc vươn lên vị trí #1 cho thấy sức nghe của Chờ Chút... đang có sự tăng trưởng lớn trên Spotify sau khoảng hai tuần phát hành.

Cùng với đó, Chờ Chút... cũng chính là bài hát đầu tiên của Tinh Hà Say Hi đạt được thứ hạng này. Thành tích này càng đáng chú ý khi Chờ Chút... phải cạnh tranh với loạt ca khúc vốn đã có sức nghe ổn định trên Spotify Vietnam như Tìm Em của Hngle và Bảo Anh, Không Buông của Hngle và Ari, Xương Rồng của Dangrangto và DONAL hay Seven của Jung Kook và Latto.

Chờ Chút... của CONGB là bài hát đầu tiên của Tinh Hà Say Hi đạt được thứ hạng này sau khi vượt qua hàng loạt tên tuổi đáng gờm

Đây đều là những ca khúc từng nhiều lần vươn lên vị trí dẫn đầu Spotify Daily Chart Vietnam. Trong đó, Tìm Em từng có 75 ngày ở #1, Không Buông có 40 ngày, còn Xương Rồng cũng 10 lần dẫn đầu. Đáng chú ý hơn cả là Seven, ca khúc đã duy trì vị trí trên bảng xếp hạng trong thời gian rất dài và có tới 793 ngày đứng đầu. Chính vì thế, việc Chờ Chút.. vượt qua những bài hát có thành tích khủng này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tại tập chung kết Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ mang đến ca khúc Chờ Chút.... Bài hát mang màu sắc Pop/R&B với giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào, kể câu chuyện về tình yêu xa do chính CONGB sáng tác. Trên sân khấu, CONGB lựa chọn cách dàn dựng khá đơn giản, tập trung vào giọng hát và khả năng chơi guitar. Không cần quá nhiều hiệu ứng, nam ca sĩ vẫn tạo được không gian gần gũi, giúp màu sắc âm nhạc và cảm xúc của Chờ Chút... được thể hiện rõ nét.

Chờ Chút... - CONGB

Sau khi phát hành, Chờ Chút... nhanh chóng tạo được hiệu ứng nhờ giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ và cách thể hiện gần gũi. Video của ca khúc trên YouTube cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ trong chưa đầy một tuần và hiện đã vượt 2,8 triệu lượt xem. Trên TikTok, Chờ Chút... cũng tạo ra một dance challenge, đồng thời được khán giả sử dụng làm nhạc nền cho nhiều video, góp phần đưa ca khúc tiếp tục được lan tỏa trên mạng xã hội.

Những thành tích liên tiếp của Chờ Chút... cũng khiến hành trình của CONGB tại Tinh Hà Say Hi trở nên đáng nhớ hơn. Khép lại chương trình với vị trí Top 3 chung cuộc và trở thành một trong 5 thành viên của đội hình BEST 5, nam ca sĩ đã có gần 3 tháng liên tục thử sức qua nhiều sân khấu và phong cách khác nhau.

Tại Tinh Hà Say Hi, CONGB vào top 3 chung cuộc và trở thành một trong 5 thành viên của đội hình BEST 5

Ngay từ những vòng đầu, CONGB đã cho thấy khả năng thích nghi với nhiều màu sắc âm nhạc. Nam ca sĩ liên tục thử sức qua các tiết mục như Xoay Vòng, Thế Giới Của Anh, SECRET và Perfume, qua đó thể hiện thế mạnh về vũ đạo, khả năng trình diễn và làm chủ sân khấu. Càng đi sâu vào chương trình, anh càng có thêm cơ hội thoát khỏi hình ảnh một nghệ sĩ chỉ tập trung vào phần trình diễn để thể hiện rõ hơn cá tính và tư duy âm nhạc cá nhân.

CONGB có màn thể hiện nổi bật xuyên suốt trong hành trình tại Tinh Hà Say Hi

Ở các vòng trong, CONGB còn đảm nhận vai trò đội trưởng, đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng tiết mục. Từ việc phối hợp với các thành viên, cân đối ý tưởng đến cách đưa tổng thể lên sân khấu, những trải nghiệm này giúp nam ca sĩ tích lũy thêm kinh nghiệm về dàn dựng và làm việc nhóm.

Chính từ những điều đó, Chờ Chút... trở thành một điểm nhấn đẹp ở chặng cuối hành trình của CONGB tại Tinh Hà Say Hi. Ca khúc tiếp tục được khán giả đón nhận sau khi chương trình kết thúc, giúp nam ca sĩ có thêm một sản phẩm được yêu thích và duy trì sự quan tâm từ người nghe. Sau những gì đã thể hiện tại Tinh Hà Say Hi, cùng hiệu ứng tích cực từ Chờ Chút..., CONGB cũng có thêm cơ hội để tiếp tục phát triển màu sắc âm nhạc riêng và hiện tại khán giả cũng như người hâm mộ cũng đang chờ đợi những dự án tiếp theo của CONGB.

Hiện tại khán giả cũng như người hâm mộ cũng đang chờ đợi những dự án tiếp theo của CONGB

Ảnh: FBNV