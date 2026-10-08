Những huyền thoại Rock Việt trả lại cho khán giả một “Đường Về” trọn vẹn sau 15 năm

Ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon sẽ trở lại sau hơn một thập kỷ vắng bóng, đúng dịp album Đường Về tròn 15 năm ra mắt.

Ngày 14/11/2026, ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon sẽ tổ chức live concert QVTHXV - 15 Năm Đường Về tại Capital Theatre, TP.HCM. Chương trình đánh dấu lần đầu Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh cùng đứng trên sân khấu dưới tên Quái Vật Tí Hon sau hơn một thập kỷ. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc, chương trình sẽ giới thiệu thêm các sáng tác mới, cho thấy lần trở lại này không chỉ dừng ở việc tái hiện những dấu mốc cũ.

Ngày 14/11/2026, ban nhạc rock Quái Vật Tí Hon sẽ tổ chức live concert QVTHXV - 15 Năm Đường Về tại Capital Theatre, TP.HCM

Quái Vật Tí Hon được hình thành từ những gương mặt có nhiều năm hoạt động trong cộng đồng rock Việt, từng gắn với các ban nhạc như Microwave, Gạt Tàn Đầy và Little Wings. Nhóm tạo được màu sắc riêng nhờ cách tiếp cận rock giàu tính tự sự, chú trọng vào câu chuyện và ngôn ngữ trong ca khúc.

Năm 2011, ban nhạc phát hành album đầu tay Đường Về gồm 12 ca khúc do Hải Bột sáng tác. Sản phẩm kết hợp chất liệu rock với những âm hưởng dân gian Việt Nam, tạo nên màu sắc khác biệt so với nhiều sản phẩm cùng thời. Đường Về từng được đề cử hạng mục Album của năm tại tại các giải thưởng âm nhạc cuối năm, góp phần đưa Quái Vật Tí Hon trở thành một cái tên đáng chú ý trong đời sống rock Việt thời điểm đó.

Tại QVTHXV - 15 Năm Đường Về, Quái Vật Tí Hon sẽ trình diễn đầy đủ 12 ca khúc của album Đường Về

Sau 15 năm, album vẫn được nhiều khán giả xem là dấu mốc đặc biệt của ban nhạc. Những ca khúc trong Đường Về gắn với một giai đoạn riêng của rock Việt, đồng thời trở thành phần ký ức âm nhạc của những người từng theo dõi Quái Vật Tí Hon từ những ngày đầu.

Tại QVTHXV - 15 Năm Đường Về, ban nhạc sẽ trình diễn đầy đủ 12 ca khúc của album trong cùng một đêm. Đây cũng là lần đầu toàn bộ Đường Về được đưa lên sân khấu theo hình thức trọn vẹn sau 15 năm kể từ ngày phát hành.

QVTHXV đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm Hải Bột, Nguyễn Hồng Long và Lê Quang Minh cùng đứng trên sân khấu dưới tên Quái Vật Tí Hon. Sự hội ngộ của ba thành viên chủ chốt là điểm nhấn đặc biệt của chương trình, nối lại sự gắn kết từng tạo nên dấu ấn của ban nhạc trong lòng công chúng.

Sau nhiều năm không cùng xuất hiện dưới tên ban nhạc, cả ba sẽ một lần nữa đứng chung sân khấu trong concert tháng 11. Đội hình lần này có thêm guitarist Trần Minh Quân. Thành viên mới được giới thiệu trong chặng đường trở lại, góp phần tạo nên cấu trúc biểu diễn mới cho ban nhạc.

Bên cạnh 12 ca khúc của Đường Về, Quái Vật Tí Hon cũng sẽ giới thiệu những sáng tác mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu. Chi tiết này cho thấy ban nhạc không chỉ trở lại để kỷ niệm một album đã phát hành từ 15 năm trước mà còn muốn tiếp tục phát triển âm nhạc trong hiện tại.

Bên cạnh 12 ca khúc của Đường Về, Quái Vật Tí Hon cũng sẽ giới thiệu những sáng tác mới lần đầu xuất hiện trên sân khấu

Đây cũng là điểm khiến QVTHXV - 15 Năm Đường Về có sự giao thoa giữa hai giai đoạn. Một phần là những ca khúc đã gắn với tên tuổi Quái Vật Tí Hon, phần còn lại là những sáng tác mới được giới thiệu khi ban nhạc trở lại với đội hình hiện tại.

Với khán giả từng theo dõi Quái Vật Tí Hon từ thời Đường Về, concert là dịp gặp lại những thành viên đã tạo nên một phần ký ức của rock Việt sau thời gian dài. Trong khi đó, với những người chưa từng có cơ hội xem ban nhạc biểu diễn trực tiếp, chương trình cũng là dịp để tiếp cận trọn vẹn album từng tạo dấu ấn cho Quái Vật Tí Hon.

Concert là dịp gặp lại những thành viên đã tạo nên một phần ký ức của rock Việt sau thời gian dài và cũng cơ hội để các khán giả mới tiếp cận trọn vẹn album từng tạo dấu ấn cho Quái Vật Tí Hon

Live concert QVTHXV - 15 Năm Đường Về diễn ra lúc 20h ngày 14/11/2026 tại Capital Theatre, 212 Lý Chính Thắng, P. Nhiêu Lộc, TP.HCM. Vé tham dự chương trình được mở bán sớm vào ngày 10/10 với số lượng giới hạn và chính thức mở bán vào ngày 11/10 trên hệ thống Ticketbox.