Một ca khúc "ăn trọn đời" của Nguyễn Văn Chung

Nhật Ký Của Mẹ ra mắt khán giả từ 18 năm trước nhưng chưa bao giờ hết hot Mới nhất, ca khúc được chọn đưa vào album tuyển tập quốc tế mang tên The Very Ballroom 10.

Nhật Ký Của Mẹ chính là "bảo chứng cho đỉnh cao sự nghiệp và mang lại nguồn thu nhập bền vững của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Sáng tác từ năm 2008 và được thể hiện qua giọng ca Hiền Thục, ca khúc vượt qua ranh giới của một bản hit thông thường để trở thành tác phẩm tình mẫu tử mang tính biểu tượng của âm nhạc Việt Nam đương đại.

Tác phẩm không chỉ sở hữu sức lan tỏa sâu rộng trong lòng công chúng qua nhiều thế hệ mà còn liên tục gặt hái những thành tựu ấn tượng ở thị trường quốc tế, biến Nhật ký của mẹ thành di sản âm nhạc vừa có giá trị nghệ thuật, sức lan tỏa và đạt hiệu quả thương mại rất tốt.

Nguyễn Văn Chung và Hiền Thục tạo nên ca khúc bất hủ.

Dấu ấn mới cho Nhật ký của mẹ

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung công bố ca khúc Nhật ký của mẹ được hãng đĩa WRD Music (trụ sở tại London, Vương quốc Anh) lựa chọn đưa vào album tuyển tập quốc tế mang tên The Very Ballroom 10.

The Very Ballroom là chuỗi album uy tín hàng đầu thế giới, chuyên tuyển chọn các tác phẩm âm nhạc thịnh hành để biên tập riêng cho bộ môn khiêu vũ đại chúng (Ballroom Dance). Trong đĩa số một của album này, Nhật ký của mẹ xuất hiện ở vị trí thứ 6 dưới dạng một bản Slow Waltz (Waltz chậm) chuẩn mực. Sự xuất hiện này không phải là ngẫu nhiên mà xuất phát từ chính cấu trúc nhạc lý tự nhiên của bài hát.

Nguyên bản Nhật ký của mẹ được viết trên nhịp 3/4 với giai điệu mượt mà, sâu lắng và mang tính tự sự cao. Giai điệu này hoàn toàn trùng khớp với các đặc tính chuyển động, uyển chuyển của điệu Slow Waltz – một trong năm điệu nhảy cổ điển tiêu chuẩn của hệ thống khiêu vũ quốc tế.

Để đưa vào album thi đấu và biểu diễn chuyên nghiệp, hãng đĩa nước Anh đã tinh chỉnh thời lượng bài hát từ gần 8 phút của bản gốc xuống còn 3 phút 30 giây nhằm phù hợp với thể lực và các bài biên đạo của vũ công. Đồng thời, nhịp điệu của ca khúc được căn chỉnh chính xác ở mức 29 bpm (khuôn nhạc mỗi phút), hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF).

Việc lọt vào danh sách này khẳng định cấu trúc nhạc lý của Nhật ký của mẹ sở hữu nét thanh lịch, độ mềm mại và tính phổ quát đạt tầm quốc tế, mở ra một đời sống mới cho tác phẩm trên các sàn nhảy toàn cầu.

Trong kho tàng hơn 300 bản hit của Nguyễn Văn Chung, bao gồm nhiều ca khúc thanh xuân nổi tiếng như Vầng trăng khóc, Chiếc khăn gió ấm, Con đường mưa và mới nhất là Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Nhật ký của mẹ vẫn là ca khúc mang lại giá trị kinh tế và nghệ thuật bền vững. Giới chuyên môn và khán giả gọi đây là bài hát "ăn cả đời" đúng nghĩa nhờ ba yếu tố cốt lõi: sức sống chủ đề, doanh thu tác quyền và liên tục có đời sống mới ở thị trường quốc tế.

Nam nhạc sĩ nắm trong tay khối "gia tài âm nhạc", thu về tác quyền mỗi tháng cao bậc nhất trong các nhạc sĩ Việt.

Bản hit vượt thời gian

Các ca khúc về tình yêu đôi lứa thường có vòng đời ngắn, dễ bị cuốn đi theo sự thay đổi của xu hướng phối khí hoặc thị hiếu của giới trẻ. Ngược lại, chủ đề gia đình và tình mẫu tử có giá trị vĩnh cửu, không bao giờ lỗi thời. Cứ đến các dịp lễ Vu Lan, Ngày của Mẹ, ngày Quốc tế Phụ nữ, hay tại các sự kiện tri ân, trường học, giai điệu Nhật ký của mẹ lại tự động vang lên như một thói quen của xã hội.

Bài hát đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, giúp tác phẩm duy trì tần suất phát sóng liên tục suốt gần hai thập kỷ qua mà không hề giảm nhiệt. Bản thân ca khúc đóng vai trò như một tượng đài âm nhạc về tình mẹ, liên tục tiếp cận các lớp khán giả mới mỗi năm một cách tự nhiên.

Nhờ tần suất sử dụng dày đặc trên mọi phương diện từ truyền hình, phát thanh, YouTube, các nền tảng nhạc số đến các chương trình biểu diễn trực tiếp, Nhật ký của mẹ liên tục đem về nguồn thu nhập khổng lồ cho tác giả. Sự bền bỉ của nguồn thu này biến tác phẩm thành một mô hình tài sản sở hữu trí tuệ kiểu mẫu trong ngành công nghiệp giải trí Việt Nam.

Sau ﻿Nhật ký của mẹ, ﻿Nguyễn Văn Chung có thêm bản nhạc quốc dân là ﻿Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Trước khi chinh phục thị trường Anh vào năm 2026, Nhật ký của mẹ từng gặt hái hàng loạt thành tựu quốc tế lớn, khẳng định giá trị nghệ thuật vượt biên giới. Vào năm 2014, văn phòng Yoshimoto Kayo dịch ca khúc này sang tiếng Nhật để làm đĩa DVD truyện tranh thiếu nhi và đưa vào giáo trình giảng dạy tại Nhật Bản nhằm giáo dục nhân cách cho trẻ em.

Đến năm 2015, Trung tâm Sản xuất Âm nhạc Casa Musica tại Đức tiếp tục bình chọn tác phẩm vào tuyển tập The Best of Ballroom Music Vol. 36 gồm những ca khúc hay nhất thế giới dành cho bộ môn khiêu vũ.

Đặc biệt, vào năm 2017, trung tâm CYBELERE tại Đức đã chi trả mức tiền tác quyền khổng lồ tới 5.000 USD (hơn 110 triệu đồng thời điểm đó) chỉ cho một lần biểu diễn duy nhất của ca khúc này trong một chương trình tại châu Âu.

Nguyễn Văn Chung khẳng định anh giữ quyền sở hữu tuyệt đối và không bao giờ bán đứt tác quyền Nhật ký của mẹ cho bất kỳ cá nhân nào. Anh coi tác phẩm là di sản tinh thần vô giá của bản thân, một công cụ lan tỏa giá trị nhân văn đến cộng đồng, đồng thời là một nguồn tài sản tự động sinh lời bền bỉ theo thời gian.

Sự kiện ca khúc lọt vào album của Anh một lần nữa chứng minh rằng một tác phẩm âm nhạc chân chính, giàu giá trị nhân văn và có cấu trúc học thuật chuẩn mực sẽ luôn tìm được chỗ đứng vững chắc, mang lại danh tiếng lẫn việc mang về doanh thu trọn đời cho người sáng tác ra nó.