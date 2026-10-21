Giáo sư cơ khí kiếm 194 tỷ đồng/1 đêm ở Việt Nam

Đây chính là nền tảng để Việt Nam đón nhận thêm nhiều cột mốc mới từ nhân vật này.

Nhắc đến chuyến lưu diễn solo có doanh thu cao nhất Kpop, khó có ai vượt qua được kỷ lục mà G-Dragon thiết lập. Chuyến lưu diễn thế giới Übermensch World Tour của nam nghệ sĩ đạt quy mô và doanh thu kỷ lục đối với một nghệ sĩ solo Kpop, thu hút hơn 825.000 khán giả qua 39 đêm diễn tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

G-Dragon nắm giữ kỷ lục về doanh thu tour concert solo tại Hàn Quốc

Doanh thu mỗi đêm có sự chênh lệch tùy theo sức chứa địa điểm và giá vé tại từng thị trường. Theo Boxcore, 2 đêm diễn ở sân vận động Goyang (Hàn Quốc) đạt tổng doanh thu khoảng 7,9 triệu USD, tương đương 100 tỷ đồng mỗi đêm. Hai đêm tại Tokyo Dome (Nhật Bản) thu về khoảng 11,86 triệu USD, tương đương 150 tỷ đồng mỗi đêm. Trong khi đó, doanh thu trung bình tại Taipei Dome (Đài Loan, Trung Quốc) đạt khoảng 6,9 triệu USD, tương đương 175 tỷ đồng mỗi đêm. Với những địa điểm có quy mô nhỏ hơn như Rod Laver Arena hay Galaxy Arena, doanh thu dao động từ 1,9-3,1 triệu USD mỗi đêm.

Tại Việt Nam, G-Dragon tổ chức hai đêm diễn thuộc khuôn khổ G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI vào ngày 8 và 9/11/2025 tại sân khấu ngoài trời Ocean Park 3. Hai đêm diễn quy tụ gần 100.000 khán giả, với lượng người tham dự ước tính khoảng 45.000-50.000 mỗi đêm.

Tại Việt Nam, G-Dragon tổ chức hai đêm diễn thuộc khuôn khổ G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI vào ngày 8 và 9/11/2025 tại sân khấu ngoài trời Ocean Park 3

Giá vé được công bố trong khoảng 2-8 triệu đồng. Dựa trên mức giá vé trung bình ước tính khoảng 4,1 triệu đồng và lượng khán giả trung bình 47.500 người mỗi đêm, doanh thu bán vé có thể đạt khoảng 194,75 tỷ đồng, tương đương 7,7 triệu USD. Như vậy, tổng doanh thu bán vé ước tính của hai đêm diễn tại Hà Nội vào khoảng 385-390 tỷ đồng, tương đương 15,2-15,4 triệu USD. Đây là mức doanh thu ước tính dựa trên lượng khán giả và giá vé trung bình, chưa phải con số doanh thu chính thức. Ngoài bán vé, concert còn tạo nên hệ sinh thái xoay quanh vật phẩm, dịch vụ liên quan đến vận hành concert.

Như vậy, tổng doanh thu bán vé ước tính của hai đêm diễn tại Hà Nội vào khoảng 385-390 tỷ đồng, tương đương 15,2-15,4 triệu USD

Chỉ ước tính riêng về doanh thu bán vé, hai đêm diễn ở Ocean Park 3 vẫn cho thấy sức hút của G-Dragon tại thị trường Việt Nam, đồng thời tạo tiền đề để BIGBANG chọn Hà Nội là điểm diễn chính thức trong tour kỷ niệm 20 năm. Ngày 24-25/10 tới đây, BIGBANG sẽ chính thức tổ chức concert tại SVĐ Mỹ Đình. Các đợt mở bán vé concert đều ghi nhận tốc độ bán hết kỷ lục, hứa hẹn sẽ là kỷ lục doanh thu tiếp theo tại thị trường Việt Nam.

Concert cháy vé của G-Dragon ở Việt Nam đặt tiền đề để BIGBANG tiếp tục chọn Hà Nội là điểm đến trong world tour 20 năm

G-Dragon, tên thật Kwon Ji-yong, sinh năm 1988, ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006. Trong nhóm, anh đảm nhận vai trò trưởng nhóm, đồng thời tham gia sáng tác, viết lời và sản xuất âm nhạc. G-Dragon góp dấu ấn vào loạt ca khúc nổi tiếng của BIGBANG như Lies, Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang,... góp phần đưa nhóm trở thành một trong những tên tuổi tiêu biểu của Kpop.

Bên cạnh hoạt động cùng BIGBANG, G-Dragon xây dựng sự nghiệp solo với những album như Heartbreaker, One of a Kind, Coup d'Etat, Kwon Ji Yong, Übermensch. Âm nhạc của anh kết hợp nhiều màu sắc từ hip-hop, pop đến những thử nghiệm mang tính cá nhân. Khả năng sáng tác, sản xuất cùng phong cách trình diễn riêng giúp G-Dragon tạo dựng vị trí độc lập trên thị trường âm nhạc.

Năm 2024, G-Dragon được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Cơ khí của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Năm 2024, G-Dragon được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Khoa Cơ khí của Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Danh xưng giáo sư cơ khí tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ, mở rộng lĩnh vực mà G-Dragon tạo nên sức ảnh hưởng. Năm 2025, G-Dragon nhận Huân chương văn hóa hạng Ngọc quán - tạo nên lịch sử tại Hàn Quốc, được bổ nhiệm làm đại sứ APEC. Đến năm nay, nam ca sĩ tiếp tục nối chuỗi khi đảm nhận vai trò Đại sứ UNESCO và cùng BIGBANG làm đại sứ ngành Hàng không vũ trụ của Hàn Quốc.

G-Dragon tiếp tục cùng BIGBANG trở lại sân khấu trong năm 2026

Sau chặng lưu diễn solo, G-Dragon tiếp tục cùng BIGBANG trở lại sân khấu trong năm 2026, tạo nên world tour cháy vé. Với vai trò trưởng nhóm và một trong những nhân tố sáng tạo quan trọng của BIGBANG, G-Dragon tiếp tục giữ vị trí đáng chú ý trong hành trình trở lại của nhóm. Sau sức hút từ hai đêm diễn solo năm 2025, việc BIGBANG lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng trong tour kỷ niệm 20 năm càng khiến thị trường Việt Nam trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ Kpop.