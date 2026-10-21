Chàng trai quê Hà Nội 2 lần thay đổi gương mặt: 19 tuổi nổi tiếng, 28 tuổi vô địch quốc tế được thưởng 9 tỷ đồng

Màn thay đổi diện mạo mới nhất của nam ca sĩ thu hút sự chú ý.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 30, Đức Phúc bất ngờ đăng tải clip hát Ánh Nắng Của Anh kèm dòng trạng thái: “Sau 9 năm, quyết định thay đổi ngoại hình lần thứ 2”. Trong hình ảnh được chia sẻ, nam ca sĩ xuất hiện với mái tóc nâu rẽ ngôi, khuôn mặt thon gọn, diện mạo trẻ trung tươi mới. Đức Phúc cho biết đây là màn cosplay lại chính mình của 9 năm trước, đồng thời tiết lộ đoạn clip được quay gần một tháng sau khi anh hoàn thành việc thay đổi ngoại hình. Sau 9 năm, Đức Phúc lại tự "update" chính mình. Anh cũng nhấn mạnh bài đăng lần này chủ yếu để chính thức thông báo với người hâm mộ về diện mạo mới, còn những tâm sự chi tiết hơn sẽ được chia sẻ trong vài ngày tới.

Đức Phúc đăng clip hát Ánh Nắng Của Anh, thông báo thay đổi ngoại hình lần hai

Diện mạo qua 9 năm của Đức Phúc

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác. Bên cạnh những lời chúc mừng sinh nhật, khán giả bày tỏ sự tò mò trước màn thay đổi ngoại hình của nam ca sĩ. Ngoài những lời hỏi thăm về ngoại hình, khán giả còn cảm thán thứ duy nhất không thay đổi của Đức Phúc chính là giọng hát. Sau 9 năm, anh chàng thể hiện lại bản hit cũ vẫn cảm xúc như ngày đầu. Giọng hát ngọt ngào, trầm bổng êm tai của Đức Phúc sinh ra là dành cho Ánh Nắng Của Anh.

Với sự dìu dắt của Mỹ Tâm, Đức Phúc trở thành Quán quân Giọng hát Việt 2015

Sinh năm 1996 tại Hà Nội, Đức Phúc được công chúng biết đến rộng rãi khi giành ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt 2015. Khi ấy, anh mới 19 tuổi, gây ấn tượng bởi giọng hát giàu cảm xúc nhưng có vẻ ngoài mũm mĩm, phong cách rụt rè và thiếu tự tin trước đám đông. Chiến thắng tại cuộc thi dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mỹ Tâm mở ra cánh cửa bước vào showbiz chuyên nghiệp cho chàng trai trẻ. Những năm đầu sự nghiệp, Đức Phúc từng đối diện với nhiều áp lực ngoại hình. Năm 2017, nam ca sĩ quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi diện mạo sau khi tham gia chương trình Hành trình lột xác. Sự thay đổi khiến Đức Phúc trở thành tâm điểm chú ý, đồng thời tạo bước ngoặt trong cách công chúng nhìn nhận anh.

Sau khi thay đổi ngoại hình, Đức Phúc xây dựng hình ảnh trẻ trung, chỉn chu và phù hợp thị hiếu khán giả trẻ

Sau khi thay đổi ngoại hình, Đức Phúc xây dựng hình ảnh trẻ trung, chỉn chu và phù hợp thị hiếu khán giả trẻ. Anh liên tục ra mắt sản phẩm, ghi dấu với những ca khúc như Ánh Nắng Của Anh, Ta Còn Yêu Nhau, Hết Thương Cạn Nhớ, Hơn Cả Yêu, Người Ơi Người Ở Đừng Về, Ngày Đầu Tiên. Trong đó, Ánh Nắng Của Anh trở thành bản hit quốc dân gắn liền với tên tuổi nam ca sĩ. Những ca khúc tình yêu như Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên trở thành "thánh ca tiệc cưới". Đức Phúc giữ chuỗi nhiều năm phát hành nhạc đúng dịp Valentine và tạo hit khủng, trở thành "thần Cupid" của showbiz Việt.

Hơn Cả Yêu - bản hit đám cưới hơn 129 triệu view của Đức Phúc

Đức Phúc xây dựng hình ảnh nghệ sĩ giải trí thông qua các chương trình truyền hình, hoạt động biểu diễn và những lần kết hợp với đồng nghiệp. Năm 2024, anh tham gia Anh Trai Say Hi, góp mặt trong đội hình Best Five của chương trình. Sự duyên dáng, hài hước cùng khả năng tương tác với các nghệ sĩ trẻ giúp Đức Phúc tiếp cận thêm nhóm khán giả mới, bên cạnh lượng người hâm mộ đã yêu mến giọng ca và theo dõi anh từ Giọng hát Việt.

Đức Phúc gây chú ý ở Anh Trai Say Hi mùa 1

Sau một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc tiếp tục tạo dấu mốc lớn khi đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025 tại Nga. Tối 20/9/2025, anh trình diễn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, kết hợp chất liệu văn hóa truyền thống với cách dàn dựng hiện đại, vũ đạo và rap. Tiết mục giúp nam ca sĩ đạt 422 điểm, vượt qua các đối thủ quốc tế để giành ngôi vị cao nhất. Đây là lần thứ hai Đức Phúc đăng quang tại một cuộc thi âm nhạc, sau chiến thắng ở Giọng hát Việt năm 2015. Ngoài chiếc cúp pha lê, Đức Phúc nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble, tương đương hơn 9 tỷ đồng. Chiến thắng giúp tên tuổi nam ca sĩ vượt khỏi phạm vi thị trường trong nước, đồng thời đưa anh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả sau nhiều năm làm nghề.

Chiến thắng Intervision 2025 ở Nga

Chiến thắng quốc tế mang về cho Đức Phúc vô số giải thưởng và sự ghi nhận

Sự nghiệp thăng hoa nhiều năm với vô số hit quốc dân, Đức Phúc sớm tích lũy khối tài sản đáng ngưỡng mộ trước 30 tuổi. Nam ca sĩ từng chia sẻ về việc mua nhà, sắm xe và tích lũy tài sản sau nhiều năm đi hát. Năm 2018, khi mới 22 tuổi, anh sở hữu một chiếc Range Rover trị giá khoảng 4 tỷ đồng. Đến năm 2021, Đức Phúc tiếp tục mua căn hộ rộng khoảng 125 m² tại TP.HCM có giá khoảng 10 tỷ đồng. Anh cũng mua xe tặng bố mẹ, đồng thời từng tiết lộ có nhiều sổ tiết kiệm và một số bất động sản tích lũy trong quá trình làm nghề. Đức Phúc hào phóng với bạn bè, không nề hà chuyện tặng quà đắt tiền và cũng nhiều lần tự thưởng bản thân những món đồ xa xỉ mình yêu thích.

Đức Phúc tích lũy khối tài sản đáng nể

Anh chàng không tiếc tiền đầu tư cho bản thân

Về thu nhập, ca hát là một trong những nguồn thu chính của Đức Phúc, bên cạnh quảng cáo, hợp tác thương hiệu, chương trình giải trí và các nền tảng trực tuyến. Theo thông tin trong ngành, cát-xê biểu diễn của Đức Phúc có thể lên tới khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, mức thù lao thực tế còn có thể thay đổi tùy chương trình, quy mô sự kiện, thời lượng biểu diễn và các điều khoản hợp đồng.

Đức Phúc luôn khắt khe và kỹ lưỡng trong việc bảo vệ hình ảnh

Từ chàng trai Hà Nội rụt rè đăng quang Giọng hát Việt ở tuổi 19, Đức Phúc đã trải qua nhiều thay đổi về ngoại hình, phong cách và vị trí trong thị trường âm nhạc. Ở tuổi 30, việc tiếp tục làm mới diện mạo một lần nữa cho thấy nam ca sĩ vẫn chú trọng hình ảnh cá nhân, không ngừng nâng cấp chính mình.