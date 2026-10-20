Nhạc sĩ nhiều hit top đầu Việt Nam: “Ở thế hệ trước, nghệ sĩ như Sơn Tùng chưa phổ biến, nhưng giờ chúng ta đã có HIEUTHUHAI, GREY D, tlinh”

Nhạc sĩ này có những chia sẻ thẳng thắn về kỳ vọng dành cho nghệ sĩ trẻ và cơ hội vươn ra quốc tế của nhạc Việt.

Chiều 20/10, chương trình âm nhạc thực tế The New Gene 2026 tổ chức sự kiện ra mắt tại TP.HCM, quy tụ nhiều nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Chương trình hướng đến mục tiêu tìm kiếm, phát triển thế hệ nghệ sĩ Pop/R&B mới tại Việt Nam, đặc biệt là những gương mặt Gen Z sở hữu cá tính âm nhạc riêng và khả năng hoạt động đa năng.

Dàn Mentor của The New Gene 2026 gồm Kai Đinh, Hứa Kim Tuyền, LyLy và 24K.Right, đại diện cho những màu sắc âm nhạc khác nhau. Trong đó, Kai Đinh mang mã GENE POETIC với thế mạnh sáng tác ca từ giàu chất thơ và tư duy nghệ thuật duy mỹ. Hứa Kim Tuyền đại diện cho GENE POPULAR, nổi bật với kinh nghiệm tạo hit; LyLy gắn với GENE POP-STAR, kết hợp khả năng sáng tác và trình diễn; trong khi 24K.Right đại diện cho GENE PIONEER, mang đến màu sắc rap cá tính cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Bốn Mentor sẽ đồng hành, định hướng các thí sinh phát triển thế mạnh cá nhân và tìm kiếm bản sắc âm nhạc riêng.

Chia sẻ của Kai Đinh sự khác biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ cũng như những yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khán giả hiện tại

Trong khuôn khổ sự kiện, Kai Đinh đã có những chia sẻ với chúng tôi về sự khác biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ, cũng như những yêu cầu ngày càng cao của thị trường và khán giả đối với người làm nhạc. Theo nam nhạc sĩ, áp lực dành cho nghệ sĩ trẻ hiện nay không chỉ nằm ở năng lực chuyên môn mà còn đến từ khả năng xây dựng bản sắc và tư duy sáng tạo riêng.

Theo Kai Đinh, khán giả hiện tại không chỉ quan tâm đến năng lực chuyên môn mà còn chú trọng tư duy sáng tạo, bản sắc riêng và thế giới quan mà mỗi nghệ sĩ xây dựng

Theo Kai Đinh, khán giả hiện nay có những kỳ vọng cao hơn đối với nghệ sĩ trẻ. Họ không chỉ quan tâm đến năng lực chuyên môn mà còn chú trọng tư duy sáng tạo, bản sắc riêng và thế giới quan mà mỗi nghệ sĩ xây dựng. “Ở thế hệ trước, mô hình singer-songwriter và performer xuất sắc như Sơn Tùng M-TP với những dự án quy mô tầm cỡ hay những cú collab quốc tế là điều chưa quá phổ biến, nhưng hiện tại ở thế hệ này, chúng ta có HIEUTHUHAI, Grey D, tlinh, Phùng Khánh Linh, những người không chỉ có nghệ sĩ tính độc đáo, bài hát hay mà còn là những người tự chủ sáng tạo để làm ra thế giới quan của mình”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Khán giả ngày nay cũng không chỉ tìm kiếm những sản phẩm âm nhạc hay hay sân khấu được đầu tư chỉn chu, mà còn muốn hiểu sâu hơn về cách nghệ sĩ nhìn nhận cuộc sống, trưởng thành và tích lũy trải nghiệm. Theo Kai Đinh, những kỳ vọng này vừa tạo áp lực, vừa mở ra cơ hội để nghệ sĩ phát triển toàn diện hơn, từ chuyên môn đến tư duy sáng tạo và trải nghiệm sống.

Kai Đinh nhận định về năng lực cạnh tranh của nghệ sĩ Việt tại thị trường quốc tế

Khi được hỏi về năng lực cạnh tranh của nghệ sĩ Việt tại thị trường quốc tế, Kai Đinh cho rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ hoàn toàn có tiềm năng cạnh tranh sòng phẳng với các nghệ sĩ trong khu vực. “Thế hệ nghệ sĩ trẻ của chúng ta hoàn toàn có tiềm năng để cạnh tranh sòng phẳng với các nghệ sĩ trong khu vực”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Theo Kai Đinh, sức lan tỏa của những ca khúc như See Tình, Hai Phút Hơn, Ưng Quá Chừng hay Happy Money, khi được nghệ sĩ quốc tế và các nhà sáng tạo nội dung sử dụng trên mạng xã hội, cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để tiếp cận khán giả quốc tế. Anh cho rằng ngành sáng tạo cần tạo ra môi trường thuận lợi để nghệ sĩ trẻ phát triển toàn diện, hướng đến mục tiêu không chỉ có những ca khúc nổi tiếng mà còn đưa nghệ sĩ Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Theo Kai Đinh, sức lan tỏa của những ca khúc như See Tình, Hai Phút Hơn cho thấy âm nhạc Việt Nam có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để tiếp cận khán giả quốc tế

Khi đảm nhận vai trò Mentor tại The New Gen 2026, Kai Đinh cho biết anh có thể hỗ trợ thí sinh từ kinh nghiệm hơn 10 năm hoạt động âm nhạc. Quá trình làm nghề giúp nam nhạc sĩ có cơ hội kết nối với nhiều thế hệ khán giả, đồng thời hiểu rõ hơn cách lựa chọn thông điệp và truyền tải cảm xúc qua các sáng tác. Đây cũng là điều anh muốn chia sẻ với các nghệ sĩ trẻ, giúp họ không chỉ tạo ra những ca khúc bắt tai mà còn xác định được câu chuyện và màu sắc riêng trong âm nhạc.

Kai Đinh chia sẻ về những điều các thí sinh có thể nhận được khi lựa chọn về đội mình

Bên cạnh đó, Kai Đinh nhận xét thế mạnh của Gen Z là khả năng tạo ra những giai điệu cuốn hút, nhưng đôi khi vẫn thiếu sự liên kết, mềm mại và dịu dàng trong cách thể hiện. Từ kinh nghiệm sáng tác và làm việc với các nghệ sĩ, anh mong muốn bổ sung góc nhìn về tính nữ trong âm nhạc, qua đó giúp thí sinh có thêm cách tiếp cận cảm xúc và kết nối gần gũi hơn với người nghe.

Ngoài chuyên môn, Kai Đinh cũng chú trọng đến việc hỗ trợ tinh thần cho các thành viên trong đội. Với sự đồng hành của bạn đời hoạt động trong lĩnh vực tâm lý, nam nhạc sĩ kỳ vọng có thể giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn về mặt tâm lý, bên cạnh quá trình rèn luyện kỹ năng. Anh tin các thí sinh đều có tài năng và hy vọng những kinh nghiệm mình chia sẻ sẽ giúp họ tìm thấy hướng đi phù hợp, tiến gần hơn đến thành công.

Kai Đinh là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của V-pop

Kai Đinh là nhạc sĩ, ca sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng của V-pop. Sau khi được chú ý qua Bài Hát Việt và Sing My Song, anh từng bước khẳng định dấu ấn với loạt ca khúc được hit đình đám như Có Em Chờ, Gọi Tên Em, Mặt Trời Của Em và Cô Ấy Của Anh Ấy. Bên cạnh sáng tác cho các nghệ sĩ khác, Kai Đinh còn theo đuổi sự nghiệp cá nhân với những sản phẩm nổi bật như Điều Buồn Nhất, Thế Hệ Tan Vỡ, Tinh Cầu Cô Đơn và Phải Có Em.

Những năm gần đây, nam nhạc sĩ tiếp tục ghi dấu ấn qua các dự án kết hợp cùng MIN, GREY D, Hoàng Dũng và AMEE, trong đó có Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này và Trái Đất Ôm Mặt Trời. Với thế mạnh sáng tác ca từ giàu cảm xúc và khả năng tạo nên màu sắc âm nhạc riêng, Kai Đinh trở thành một trong những nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit quen thuộc của V-pop.