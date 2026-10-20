CORTIS sắp đến Hà Nội?

Thông tin về CORTIS đang khiến cộng đồng fan Việt bùng nổ.

Tối 20/10, trang Facebook có tích xanh của một ngân hàng nổi tiếng tại Việt Nam bất ngờ đăng tải bài viết hé lộ sự xuất hiện của những “ngôi sao toàn cầu". Trong bài đăng, ngân hàng này úp mở về việc mang dàn “GLOBAL STARS” đến Hà Nội, đồng thời viết: “Khi biểu tượng âm nhạc K-Pop tầm cỡ toàn cầu chuẩn bị cập bến... Nơi ‘Ngôi sao’ hội tụ cùng ‘Ngôi sao’, làm bừng sáng bầu trời thủ đô!”. Bài viết cũng nhấn mạnh sự kiện âm nhạc đẳng cấp với những thông tin độc quyền “sắp sửa lộ diện”, kèm các hashtag #SomethingGlobalIsLanding, #StayTuned và #ComingSoon.

Bức ảnh gây dậy sóng fandom

Tâm điểm của bài đăng nằm ở tấm poster màu xanh với dòng chữ “GLOBAL STARS coming to Hanoi”, phía dưới là bóng dáng của 5 nhân vật. Từ hình ảnh này, người hâm mộ nhanh chóng tìm ra bức ảnh khớp đến từng cái bóng của CORTIS, nhóm nhạc nam trực thuộc BIGHIT MUSIC - là "em trái" BTS và TOMORROW X TOGETHER. Sự trùng khớp về số lượng thành viên cùng hình ảnh bóng đen khiến khả năng CORTIS xuất hiện tại Hà Nội trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi.

Hình ảnh trùng khớp với CORTIS

Thông tin lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Chỉ trong vài chục phút, bài đăng thu về hơn 5.000 lượt tương tác. CORTIS hiện sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Việt Nam, vì vậy đồn đoán nhóm sắp đến Hà Nội nhanh chóng tạo nên sự phấn khích trong cộng đồng fan.

Đáng chú ý, không lâu sau khi đăng tải, bài viết nói trên biến mất khỏi trang Facebook của ngân hàng. Động thái đăng rồi xóa càng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, liên tục đặt câu hỏi về danh tính những ngôi sao được nhắc đến cũng như khả năng CORTIS sẽ góp mặt trong một sự kiện tại Thủ đô sắp tới.

CORTIS - nhóm nam nhà Big Hit Music

CORTIS ra mắt vào năm 2025 với đội hình 5 thành viên gồm Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho. Ngay từ khi xuất hiện, CORTIS đã thu hút sự chú ý nhờ định hướng nghệ sĩ trẻ có khả năng tham gia sâu vào quá trình sáng tạo từ âm nhạc, vũ đạo đến concept. Tên nhóm được lấy từ cụm từ COLOR OUTSIDE THE LINES, thể hiện tinh thần tự do, không bị giới hạn bởi những khuôn mẫu có sẵn.

Năm 2025, CORTIS phát hành EP đầu tay COLOR OUTSIDE THE LINES gồm 5 ca khúc: GO!, What You Want, FaSHioN, JoyRide và Lullaby. Sản phẩm góp phần định hình màu sắc âm nhạc của nhóm, đồng thời giúp các thành viên xây dựng dấu ấn riêng trên thị trường Kpop. Theo số liệu được công bố vào tháng 6/2026, EP đã vượt mốc 600 triệu lượt nghe trên Spotify và đạt doanh số tích lũy hơn 2,1 triệu bản. Đà phát triển của CORTIS tiếp tục được nối dài với EP thứ hai GREENGREEN. Sản phẩm từng vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ.

CORTIS ra mắt tháng 8/2025

Chỉ mới ra mắt hơn 1 năm, nhưng CORTIS đã gặt hái nhiều thành tích ấn tượng. Năm 2026, nhóm giành Daesang Record of the Year tại KM Chart Awards, đồng thời nhận đề cử ở hai hạng mục Best New Artist và Best K-Pop tại MTV Video Music Awards với ca khúc REDRED. Những dấu mốc này góp phần đưa CORTIS trở thành một trong những nhóm nhạc nam tân binh đáng chú ý của Kpop hiện nay. Lượng người hâm mộ CORTIS tăng nhanh chóng mặt tại các thị trường âm nhạc lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản. Tại Việt Nam, CORTIS là tân binh có độ nhận diện cao nhất hiện nay.

Nhóm nam gen 5 có độ nhận diện cao nhất hiện tại Nhóm nam gen 5 có độ nhận diện cao nhất hiện tại

Với lượng fan đông đảo cùng tốc độ phát triển đáng chú ý, khả năng CORTIS xuất hiện tại Việt Nam, nếu được xác nhận, chắc chắn sẽ là thông tin được cộng đồng người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, hình ảnh 5 nhân vật trên poster và những dòng thông điệp úp mở hiện vẫn chưa đủ để xác nhận thông tin. Người hâm mộ nên theo dõi thông tin chính xác từ các nguồn tin uy tín, ban tổ chức sự kiện hoặc phía nghệ sĩ, tránh xảy ra rủi ro không mong muốn vì tâm lý "fomo" theo thần tượng.