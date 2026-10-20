Cái giá của Tùng Dương

Thông tin mới nhất về Tùng Dương nhận nhiều sự quan tâm.

Sau khi công bố dàn nghệ sĩ khách mời gồm Hòa Minzy, GREY D và Phùng Khánh Linh, live concert Bay Về Phía Mặt Trời của Tùng Dương tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ sơ đồ chỗ ngồi cùng mức giá vé. Đánh dấu cột mốc 25 năm ca hát, nam ca sĩ lựa chọn SVĐ Quốc gia Mỹ Đình làm địa điểm tổ chức concert cá nhân với quy mô được đầu tư lớn nhất trong sự nghiệp biểu diễn của mình.

Sơ đồ giá vé concert Bay Về Phía Mặt Trời của Tùng Dương

Theo sơ đồ được công bố, Bay Về Phía Mặt Trời có nhiều hạng vé với mức giá trải dài từ 1,3 triệu đồng đến 12 triệu đồng. Các khu vực được bố trí theo từng phân khúc, từ những vị trí phổ thông ở vòng ngoài đến các hạng vé cao cấp gần sân khấu trung tâm.

Cụ thể, khu vực vé ngồi có mức giá như sau: SKYBOX: Phượng Hoàng có giá 12 triệu đồng; SVIP: Mặt Trời ở mức 6 triệu đồng; VVIP: Trời và Đất có giá 5 triệu đồng; VIP Gold: Tái Sinh là 4,2 triệu đồng; Đầm Sâu có giá 3,5 triệu đồng; Ánh Sáng ở mức 3 triệu đồng; Quê Nhà có giá 1,9 triệu đồng; Human có giá 1,6 triệu đồng và Con Cò là 1,3 triệu đồng.

Ở khu vực vé đứng, Khán Piêu có giá 2,8 triệu đồng, trong khi hạng Mây được niêm yết ở mức 1,5 triệu đồng.

Như vậy, mức giá thấp nhất của Bay Về Phía Mặt Trời là 1,3 triệu đồng, trong khi vị trí cao cấp nhất có giá lên tới 12 triệu đồng. Khoảng cách giữa hai mức vé là 10,7 triệu đồng cho thấy sự phân chia khá rõ giữa các phân khúc trải nghiệm tại concert.

Concert của Tùng Dương chia làm nhiều hạng vé với mức giá từ 1,3 triệu đồng đến 12 triệu đồng

Đáng chú ý, hạng SKYBOX: Phượng Hoàng có giá 12 triệu đồng, cao gấp hơn 9 lần mức vé phổ thông Con Cò. Trong khi đó, các hạng vé từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng tạo thành nhóm lựa chọn ở phân khúc trung và cao cấp, dành cho khán giả muốn tiếp cận những khu vực có vị trí khác biệt trong sơ đồ sân khấu.

Với cách đặt tên các hạng vé như Mặt Trời, Trời và Đất, Tái Sinh, Đầm Sâu hay Ánh Sáng, hệ thống phân khu cũng được xây dựng xoay quanh tinh thần nghệ thuật của Bay Về Phía Mặt Trời. Đây là concert được Tùng Dương thực hiện nhân dịp kỷ niệm 25 năm hoạt động nghệ thuật, đồng thời đánh dấu lần đầu nam ca sĩ đưa live concert cá nhân đến với không gian SVĐ Mỹ Đình.

Trước thời điểm mở bán vé chính thức, Tùng Dương lần lượt công bố ba cái tên đồng hành gồm Phùng Khánh Linh, GREY D và Hòa Minzy. Mỗi nghệ sĩ sở hữu màu sắc âm nhạc riêng, tạo nên sự kết hợp giữa những thế hệ và cách tiếp cận âm nhạc khác nhau.

Trong đó, Hòa Minzy là gương mặt được công bố sau cùng. Nữ ca sĩ dự kiến góp mặt trong chương “Cội nguồn - Di sản”, phần nội dung hướng đến những giá trị văn hóa truyền thống và bản sắc Việt Nam. Những năm gần đây, Hòa Minzy tạo dấu ấn với các sản phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và vùng miền. Bắc Bling là một trong những ví dụ nổi bật khi đưa hình ảnh, âm hưởng văn hóa Kinh Bắc đến gần hơn với khán giả trẻ bằng cách thể hiện hiện đại.

Tùng Dương mời Hòa Minzy trong concert Bay Về Phía Mặt Trời

Trong khi đó, Phùng Khánh Linh và GREY D mang đến hai màu sắc âm nhạc đương đại khác biệt. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ bên cạnh Tùng Dương mở ra khả năng kết nối giữa những thế hệ khán giả, đồng thời phù hợp với định hướng xây dựng một chương trình có sự giao thoa giữa giá trị truyền thống và tinh thần sáng tạo mới.

Bên cạnh đó Phùng Khánh Linh…

… và GREY D cũng sẽ là những khách mời đặc biệt có mặt trong concert

Theo thông tin từ ekip, Bay Về Phía Mặt Trời dự kiến có khoảng 30 tiết mục, được trình diễn trên sân khấu rộng 90 m với sự tham gia của gần 100 vũ công. Âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và múa đương đại được kết hợp trong cấu trúc xuyên suốt, thay vì chỉ dừng lại ở việc tập hợp các ca khúc riêng lẻ.

Với Tùng Dương, cột mốc 25 năm ca hát là dịp nhìn lại hành trình nghệ thuật đã qua, đồng thời tiếp tục thử nghiệm những giới hạn mới trong biểu diễn. Các chất liệu văn hóa Việt Nam được đặt cạnh ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, hướng tới một hành trình cảm xúc đi từ cội nguồn, di sản đến khát vọng vươn tới tương lai.

Live concert Bay Về Phía Mặt Trời sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Ảnh: Tổng hợp