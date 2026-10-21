Gặp gỡ Mỹ Anh

“Mỹ Anh chỉ muốn được mọi người nhớ tới mình là Mỹ Anh”, cô nàng bộc bạch với chúng tôi, trong một buổi chiều gấp rút. Mỹ Anh có lịch gấp phải ra Hà Nội ngay sau khi hoàn thành buổi shooting với chúng tôi. Để hẹn được Mỹ Anh, phải chờ cô bé xong xuôi mọi thứ, bình tĩnh trở về nhà rồi mới cùng nhau trò chuyện.

Mỹ Anh sinh ra trong gia đình nghệ thuật, mẹ là diva Mỹ Linh, và bố là nhạc sĩ Anh Quân. “Con nhà nòi” vừa là may mắn, vừa là áp lực đối với một nghệ sĩ trẻ cá tính mạnh như cô nàng. Từ thời tấm bé, Mỹ Anh đã được lên sân khấu hát cùng mẹ. Rồi từ đó, hạt giống tài năng ươm mầm. 19 tuổi, Mỹ Anh góp mặt trong lễ hội âm nhạc nổi tiếng nước Mỹ. 23 tuổi, cô nàng đã tự mình chạy tour - chỉ với 3 người bạn trong đội ngũ, tự mang vác hành lý, nhạc cụ rong ruổi khắp đất nước cờ hoa.

Mỹ Anh đã thành công trở thành cái tên tiên phong của thế hệ Z Việt Nam. Nhưng với nhiều khán giả đại chúng, cô nàng vẫn là cô con gái bé nhỏ của diva Mỹ Linh. Và tại đây, Mỹ Anh muốn được khẳng định lại: Mỹ Anh chính là Mỹ Anh.

Mỹ Anh vừa trở về sau một chuyến lưu diễn rất thành công ở Mỹ. Cảm giác hiện tại của bạn thế nào?

Trước khi hoàn thành chuyến lưu diễn ở Mỹ, Mỹ Anh tưởng tượng rằng khi kết thúc, mình sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm, thở phào như chị vừa nói. Nhưng cảm giác thực tế phức tạp hơn một chút. Mình vui, tự hào, nhưng cũng đan xen nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Sau khi mọi thứ kết thúc, mình lại cảm thấy lo lắng. Mình không nghĩ rằng sau khi hoàn thành một việc gì đó, bản thân lại có cảm giác này. Mình tự hỏi: "Tiếp theo sẽ là gì? Bây giờ mình phải làm gì?". Sau một khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng, mọi thứ đột ngột trở nên im lặng. Có lẽ ai cũng trải qua cảm giác này khi hoàn thành một điều gì đó. Nó không chỉ đơn giản là vui vẻ rồi thôi, mà phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên, có một điều Mỹ Anh cảm nhận được là sự trọn vẹn của các cung bậc cảm xúc, và tất cả đều rất tự nhiên. Suy cho cùng, mình vẫn rất hạnh phúc, vui và tự hào về bản thân cũng như cả đội ngũ vì đã hoàn thành một cột mốc lớn.

Mọi người thường nhìn những chuyến lưu diễn ở nước ngoài rất hào nhoáng. Có khoảnh khắc nào trong chuyến đi khiến Mỹ Anh nhận ra thực tế không như mình tưởng tượng?

Mỹ Anh luôn biết chuyến lưu diễn không hào nhoáng như những gì mọi người nhìn thấy. Khi đăng tải các đoạn clip recap, mọi thứ trông rất hoành tráng, từ việc lái xe đến địa điểm soundcheck đến hình ảnh khán giả cổ vũ. Mỹ Anh có nhiều người bạn từng đi tour nên cũng biết sẽ rất mệt. Dù vậy, phải trực tiếp trải nghiệm, mình mới thực sự hiểu hành trình ấy diễn ra như thế nào.

Ví dụ như chuyện khuân vác hành lý. Ê-kíp của Mỹ Anh rất nhỏ, chỉ có mình và ba người nữa. Mình không nhớ chính xác số lượng hành lý, nhưng hình như có khoảng năm chiếc va li và ba đến bốn cây đàn. Mọi người cứ thế tự khuân vác, nhồi nhét tất cả vào xe ô tô như đang chơi Tetris. Nhiều lúc, Mỹ Anh phải ngồi co ro, bao đàn nhô ra khiến mình phải cúi gập người mới ngồi vừa. Mỹ Anh nghĩ đó đều là những trải nghiệm rất hay, nhưng chắc chắn mệt hơn mình tưởng tượng rất nhiều, chưa kể còn bị lệch múi giờ. Chuyến đi vừa vui nhưng cũng rất mệt.

Mô tả chuyến lưu diễn của mình qua 3 từ, Mỹ Anh sẽ chọn? Khoảnh khắc nào bạn dành riêng cho bản thân để tận hưởng cuộc sống ở Mỹ?

Thứ nhất là "di chuyển liên tục". Thứ hai, nghe từ này có vẻ không dễ thương lắm, nhưng mình lúc nào cũng có cảm giác "nôn nao", buồn nôn vì lo lắng và hồi hộp. Kể cả khi diễn xong một show, Mỹ Anh lại tiếp tục hồi hộp, lo lắng vì chỉ vài ngày sau đã có show tiếp theo. Từ thứ ba là "hạnh phúc", hạnh phúc và may mắn.

Thời gian dành cho bản thân ít hơn mình nghĩ. Trước khi đi, Mỹ Anh còn mang theo cả giày chạy bộ và đồ tập gym, nhưng cuối cùng chỉ tập được đúng ngày đầu tiên. Đôi giày nằm yên trong va li từ đầu đến cuối chuyến đi. Khoảng thời gian ở một mình thực ra không nhiều, hoặc có thể do Mỹ Anh chưa biết cách cân bằng. Mình luôn di chuyển cùng đội ngũ, mọi người đồng hành với nhau từng phút trong suốt 17 ngày. Nếu có nhiều thời gian ở một mình hơn, có lẽ Mỹ Anh sẽ điều hòa cảm xúc tốt hơn, nhưng điều đó khá khó. Mình biết bản thân cần học hỏi dần dần. Chuyến đi này giúp Mỹ Anh hiểu được nhiều điều về giới hạn của chính mình cũng như của mọi người trong đội ngũ.

Với chuyến lưu diễn này, việc mang ê-kíp từ Việt Nam sang cũng như tổ chức tour ở Mỹ có khiến Mỹ Anh đau đầu về vấn đề chi phí không?

Rất nhiều. Mình nghĩ đây luôn là nỗi lo của tất cả mọi người, ở mọi lĩnh vực, và là điều mình không thể không nghĩ tới. Với tính cách của mình, Mỹ Anh không chỉ tập trung vào âm nhạc và đam mê. Mình nghĩ bản thân khá thực tế nên rất lo lắng về vấn đề này. Tuy nhiên, Mỹ Anh cảm thấy may mắn khi có đội ngũ cùng hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, chuyến lưu diễn vẫn hoàn thành trọn vẹn, trộm vía mọi thứ đều suôn sẻ.

Khi sang Mỹ biểu diễn, có thể có những khán giả đến xem nhưng chưa hẳn đã biết rõ Mỹ Anh là ai. Bạn có cảm thấy đây là một đặc quyền không, khi họ không mang định kiến hay hình dung sẵn có về mình mà có thể nhìn thấy một Mỹ Anh mới lạ, thú vị hơn?

Mỹ Anh nghĩ, chỉ có đêm diễn ở Houston là chương trình do Asia Society Texas tổ chức và mời mình sang biểu diễn. Ở đêm diễn Houston có thể nhiều khán giả chưa biết Mỹ Anh là ai. Còn hai đêm diễn còn lại do ê-kíp của mình tự tổ chức, nên mọi người đều chủ động đến ủng hộ. Ít nhất, Mỹ Anh không cảm thấy khán giả có định kiến hay hình dung cụ thể nào về mình từ trước. Mình cảm nhận được rằng mọi người đến đơn thuần để thưởng thức âm nhạc, và đó là một cảm giác khá thoải mái. Trước khi lên sân khấu, Mỹ Anh rất lo lắng và hồi hộp. Nhưng khi bước lên sân khấu, cảm nhận được năng lượng của mọi người, mình không còn lo nữa. Mỹ Anh thấy khán giả đến để tận hưởng niềm vui, lắng nghe âm nhạc, và điều đó khiến mình biểu diễn thăng hoa hơn.

Sau trải nghiệm của mình, Mỹ Anh nghĩ như thế nào về việc các nghệ sĩ trẻ Việt Nam hiện tại tổ chức tour diễn ở nước ngoài và bước ra thị trường quốc tế?

Mỹ Anh rất hào hứng khi thấy thị trường âm nhạc nói chung đang diễn ra rất sôi động. Mọi người đều nỗ lực và cố gắng. Mình tin mỗi người đều có hướng đi riêng và phấn đấu theo cách riêng. Chúng ta chỉ có thể ủng hộ lẫn nhau bằng cách nghe nhạc, chia sẻ âm nhạc của nhau và tập trung vào con đường của mình. Mỹ Anh chỉ mong mọi người đều đạt được những điều mình mong muốn.

Ở trong nước, một số nghệ sĩ trẻ có thể có những thành công riêng và hoạt động sôi nổi hơn Mỹ Anh. Nhưng ở thị trường quốc tế, bạn lại gần như là nghệ sĩ trẻ đầu tiên tự tổ chức tour nước ngoài. Nhìn vào điều đó, bạn nghĩ vị trí của mình trong thị trường âm nhạc Việt Nam hiện tại đang ở đâu?

Việc mọi người suy nghĩ hoặc đặt câu hỏi về vấn đề này cũng rất tự nhiên. Mọi người luôn muốn gọi tên một vị trí nào đó, nhưng bản thân Mỹ Anh lại không mong muốn điều ấy. Mỗi người có một quan điểm khác nhau về việc nên làm gì, đi theo hướng nào. Mỹ Anh cũng đang tìm kiếm con đường riêng, và các nghệ sĩ khác cũng vậy. Vì thế, mình luôn cố gắng không so sánh. So sánh là phản xạ rất bình thường của con người, nhưng Mỹ Anh không muốn so đo xem mình đang đứng ở đâu, hơn ai hay thua ai. Mình chỉ là một phần nhỏ trong một tập thể lớn hơn, đóng góp vào điều gì đó lớn lao hơn là âm nhạc và nghệ thuật. Mỹ Anh rất may mắn khi được góp một phần nhỏ bé vào đó.

Mình nghĩ nếu chúng ta ủng hộ nhau nhiều hơn, bao dung và yêu thương nhau hơn, mọi thứ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, và âm nhạc cũng sẽ hay hơn. Khi mọi người có thể thoải mái làm nhạc mà không bị đè nặng bởi áp lực so sánh, mọi thứ sẽ tích cực hơn. Tất nhiên, mình không thể đòi hỏi mọi người ngừng so sánh vì điều đó không thực tế. Nhưng ít nhất, bản thân Mỹ Anh có thể tự ý thức để không so sánh và chỉ tập trung vào con đường của mình.

So với thị trường hiện tại, Mỹ Anh luôn là cái tên được truyền thông nhắc đến trong nhóm những nghệ sĩ trẻ nổi bật và tiên phong của nền âm nhạc Việt Nam. Bạn có cảm thấy áp lực khi được gọi như thế không?

Thực ra, Mỹ Anh không dám nhận và cũng không có ý kiến gì về điều đó. Mỗi người đều có quan điểm riêng, và mình rất cảm ơn nếu mọi người nghĩ về mình như vậy. Thú thật, Mỹ Anh chỉ muốn làm nhạc thôi. Mình đang cố gắng mỗi ngày để cống hiến cho âm nhạc, đơn giản chỉ có vậy.

Nhưng đôi khi làm nghề, mình phải có mục tiêu, định hướng và kế hoạch rõ ràng. Không thể quá bay bổng để nói rằng chỉ làm nhạc mà không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Ý của Mỹ Anh là mình rất biết ơn sự ủng hộ của khán giả. Kể cả những ai chưa ủng hộ thì mình cũng thấy hoàn toàn bình thường. Chỉ là Mỹ Anh không muốn để những danh xưng hay phán xét trở nên quan trọng hơn bản thân âm nhạc. Mình luôn đặt âm nhạc làm cốt lõi quan trọng nhất.

Nếu sinh ra trong một gia đình bình thường, không có bố mẹ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Anh nghĩ cơ duyên nào sẽ đưa bạn đến với âm nhạc?

Mỹ Anh nghĩ nếu sinh ra trong một gia đình không làm âm nhạc, có lẽ mình vẫn sẽ yêu thích âm nhạc. Chỉ là mình sẽ làm gì với niềm yêu thích đó. Có thể mình sẽ rất thích đi xem biểu diễn và trở thành một khán giả đam mê âm nhạc. Còn nếu làm một ngành nghề khác ngoài âm nhạc, Mỹ Anh rất thích trở thành chuyên viên tâm lý. Đến tận bây giờ, mình vẫn rất hứng thú với lĩnh vực này vì cực kỳ yêu thích tâm lý học.

Khi vừa trở về sau chuyến đi Mỹ, điều đầu tiên Mỹ Anh nói với bố mẹ là gì? Bạn đã gặp bố mẹ chưa?

Trong lúc đi tour, Mỹ Anh có nhắn tin cho bố mẹ: "Con nhớ nhà quá". Lúc mới hạ cánh về đến nhà, trời đã tối, mình chỉ ôm và chào bố mẹ. Bố mẹ ôm lấy mình và bảo: "Chúc mừng con, bố mẹ rất tự hào về con". Lúc đó, Mỹ Anh chỉ đáp lại: "Con cảm ơn bố mẹ, vâng ạ" rồi đi ngủ.

Sau một đêm ngủ để phục hồi năng lượng, hôm sau mình mới bắt đầu trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn. Mỹ Anh bảo với bố mẹ rằng mình rất nhớ nhà, rồi than thở: "Đi tour tốn tiền quá, đi ăn ở Mỹ đắt đỏ quá, con nhớ cơm nhà".

Mỗi khi làm điều gì khiến mình sợ hãi hoặc nằm ngoài vùng an toàn, Mỹ Anh đều tự động nhớ nhà. Cảm giác lúc đó giống như: "Mình muốn trốn đi về quá". Ngay trước giờ biểu diễn, Mỹ Anh còn thoáng nghĩ: "Hay thôi không diễn nữa, sợ quá, muốn đi về". Nhưng khi hoàn thành buổi diễn thì mọi chuyện lại ổn.

Suy nghĩ về gia đình là điểm tựa giúp Mỹ Anh cảm thấy an toàn hơn. Mình biết rằng luôn có một mái nhà để quay về, từ đó có thêm dũng khí tiếp tục làm những điều nằm ngoài vùng an toàn của bản thân.

Ngày trước, mẹ của Mỹ Anh từng chia sẻ rằng bạn rất bảo vệ cái tôi âm nhạc và không thích nhận quá nhiều góp ý từ bố mẹ. Sau một khoảng thời gian, điều này có thay đổi không? Mỹ Anh đã mềm mỏng hơn chưa?

Thực ra, bố mẹ chưa bao giờ can thiệp sâu vào âm nhạc của Mỹ Anh. Bố mẹ chưa từng khuyên mình nên làm nhạc thế này hay định hình phong cách thế kia. Bố mẹ luôn cho Mỹ Anh không gian rất thoải mái để tự thử nghiệm, và đến bây giờ vẫn như vậy.

Bố mẹ chỉ chia sẻ khi Mỹ Anh chủ động hỏi, chẳng hạn như: "Con mới làm bài hát này, bố mẹ thấy sao?". Bây giờ, Mỹ Anh lại muốn trò chuyện với bố mẹ nhiều hơn vì bố mẹ là những người đi trước, có nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, những điều mình xin lời khuyên chủ yếu xoay quanh cuộc sống, chẳng hạn như làm thế nào để vượt qua những cảm xúc khó khăn trong công việc, chứ ít khi bàn sâu về chuyên môn âm nhạc.

Nếu bây giờ Mỹ Anh vừa làm xong một bài hát có phần kỳ dị, không dễ nghe như bình thường, bạn có dám mở cho bố mẹ nghe không? Phản ứng của bố mẹ sẽ thế nào?

Mình đã từng cho bố mẹ nghe nhạc của mình rất nhiều lần. Khi nhận xét, bố mẹ sẽ chia sẻ cảm nhận giống như những người đồng nghiệp. Trong những lúc trao đổi về chuyên môn, bố mẹ không để tình cảm cá nhân xen vào mà ứng xử rất công tâm. Cách trao đổi đó khiến mình cảm thấy thoải mái khi hỏi ý kiến, vì biết bố mẹ sẽ luôn thành thật đưa ra góc nhìn chuyên môn.

Khán giả có thể nhớ đến bạn là một nghệ sĩ trẻ cá tính, hoặc là con gái của một diva. Nếu được chọn một từ khóa để mọi người nhớ ngay đến mình, Mỹ Anh sẽ chọn từ nào và vì sao?

Từ trước đến giờ, mình đã được hỏi câu này vài lần, và câu trả lời vẫn vậy: mình chỉ muốn mọi người nhớ đến mình với cái tên "Mỹ Anh". Mỹ Anh muốn khán giả cảm nhận mọi thứ thông qua âm nhạc và con người thực tế của mình. Bản thân cái tên đó vừa đủ đơn giản, nhưng cũng đủ rộng mở để mọi người tự do khám phá. Hy vọng dần dần, mọi người sẽ nhớ đến Mỹ Anh đơn thuần là Mỹ Anh.

Trước đây, Mỹ Anh từng chia sẻ bản thân là người hướng nội và hay suy nghĩ quá mức (overthinking). Hiện tại bạn còn cảm giác đó không?

Về tính cách hướng nội, thực ra Mỹ Anh không quá khép kín. Chỉ là khi giao tiếp với mọi người quá nhiều, mình sẽ cần một khoảng thời gian ngắn để nạp lại năng lượng. Ví dụ, trong chuyến đi Mỹ vừa rồi, khi phải gặp gỡ rất nhiều người, có những lúc Mỹ Anh phải chạy vào nhà vệ sinh, ngồi hít thở sâu một lúc rồi mới quay trở ra trò chuyện tiếp. Đó chỉ là giới hạn năng lượng bình thường của một con người, chứ không hẳn là quá hướng nội.

Còn về thói quen overthinking thì mình vẫn suy nghĩ rất nhiều. Mỹ Anh cũng muốn nghĩ ít đi, nhưng từ bé đến giờ mình đã là người như vậy. Không biết thói quen này có bao giờ hết hay không, nhưng dần dần, mình học cách quan sát những suy nghĩ đó để không để chúng chi phối cảm xúc của bản thân quá mức.

Bạn vừa nhắc tới giới hạn năng lượng khi gặp gỡ quá nhiều người. Mỹ Anh có lo sợ điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc hoạt động nghệ thuật không, khi ngành này đòi hỏi phải giao thiệp rất thường xuyên?

Mỹ Anh nghĩ bản thân đang dần vững vàng hơn trong việc này. Trong chuyến đi vừa rồi, có ngày mình phải gặp tới 100 người trong một buổi chiều. Nghĩ lại vẫn thấy choáng ngợp: mình trò chuyện với mỗi người khoảng 5 phút, hỏi thăm công việc, cảm ơn họ rồi chuyển sang người tiếp theo. Cứ như thế liên tục với cả trăm người. Tối hôm đó, Mỹ Anh ngủ rất ngon vì thực sự kiệt sức.

Mình nghĩ đây là kỹ năng có thể rèn luyện để tiến bộ hơn theo thời gian. Việc học cách cân bằng và tìm cho mình những khoảng lặng để nạp lại năng lượng là điều Mỹ Anh đang ngày càng cải thiện.

Dù tính chất công việc đòi hỏi phải giao tiếp nhiều, Mỹ Anh vẫn cảm thấy rất vui. Việc đó khiến mình mệt về thể lực chứ không mang lại năng lượng tiêu cực. Mỹ Anh không sợ gặp gỡ người mới, chỉ là ai cũng cần những khoảng lặng một mình để tái tạo năng lượng.

Nếu một ngày không phải làm nghệ sĩ, không cần làm nhạc, chỉ đơn giản là Mỹ Anh bình thường, bạn sẽ làm gì trong 24 giờ đó?

Lâu lắm rồi Mỹ Anh không có một ngày như thế. Nếu không có bất kỳ áp lực nào, mình sẽ ngồi đan len móc (crochet). Đã rất lâu rồi Mỹ Anh không chơi môn này. Sau đó, mình sẽ chơi với mèo, ở nhà cùng gia đình và xem phim.

Ngoài công việc, Mỹ Anh là người rất thích ở nhà để tìm lại sự cân bằng. Thật ra, sau đợt đi tour vừa rồi, mình cũng có những ngày ở nhà. Tuy nhiên, lúc đó lượng adrenaline trong người vẫn còn quá cao nên mình chưa biết cách nghỉ ngơi trọn vẹn 100%. Dù nằm nghỉ, mình vẫn suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Hy vọng theo thời gian, Mỹ Anh sẽ biết cách cân bằng tốt hơn.

Âm nhạc của Mỹ Anh dạo gần đây có phần sâu lắng hơn trước. Có phải thế giới quan của bạn đã thay đổi, đặc biệt là trong tình yêu?

Trải nghiệm cá nhân và góc nhìn về thế giới xung quanh luôn phát triển song hành cùng nghệ thuật. Đó cũng là định hướng của Mỹ Anh: mong muốn âm nhạc đồng hành cùng cuộc sống thực tế của mình. Chắc chắn sẽ có những thay đổi theo thời gian. Mỹ Anh rất vui khi mọi người nhận ra điều đó, vì nó đồng nghĩa với việc mình đang trưởng thành hơn và có những chiêm nghiệm mới. Sau này, âm nhạc của mình chắc chắn sẽ còn thay đổi nữa, và Mỹ Anh rất hào hứng đón chờ điều đó.

Mình muốn thử sáng tác về những điều mình quan sát từ thế giới bên ngoài, chẳng hạn một câu chuyện, trải nghiệm của một người bạn hay một người tình cờ bắt gặp trên đường. Mình muốn tìm thêm chất liệu sáng tác thay vì chỉ xoay quanh cuộc sống của bản thân. Hiện tại, Mỹ Anh có một bài hát mang tên Dưới Ánh Mặt Trời trong một dự án nhưng chưa được phát hành chính thức. Bài hát đó viết về một câu chuyện nằm ngoài bản thân mình. Đây là trải nghiệm rất thú vị vì Mỹ Anh phải tìm hiểu sâu về câu chuyện ấy.

Khi viết về những điều bên ngoài, mình cảm thấy được kết nối nhiều hơn với thế giới. Nếu chỉ quanh quẩn viết về những suy nghĩ trong đầu, góc nhìn, cảm xúc và câu chuyện sẽ bị giới hạn. Có thể trong album tiếp theo, Mỹ Anh sẽ khám phá nhiều hơn ở khía cạnh này.

Khi nghe ca khúc Got You của Mỹ Anh, khán giả thấy một câu chuyện rất màu hồng, tươi vui. Nếu bây giờ viết một bài hát về tình yêu, nó có còn giống như Got You không, và sẽ mang màu sắc gì?

Chắc chắn là không. Thứ nhất, bài Got You rất khó để hát live. Bây giờ nghĩ lại, mình không hiểu tại sao hồi đó lại viết như vậy. Mỗi lần lên sân khấu, Mỹ Anh đều hát hết cả hơi vì nhịp điệu quá dồn dập, không có chỗ để lấy hơi. Cách viết nhạc của Mỹ Anh qua từng ca khúc cũng đã thay đổi rất nhiều. Got You được sáng tác hồi mình học lớp 12 nên mang màu sắc ngây ngô của một cô nữ sinh ở thời điểm đó. Bây giờ, góc nhìn và màu sắc âm nhạc chắc chắn sẽ khác. Còn cụ thể khác như thế nào, có lẽ hãy để khán giả tự cảm nhận và đánh giá xem có phù hợp với gu của mình hay không.

Nếu được chọn ba nghệ sĩ để cùng làm album tiếp theo, Mỹ Anh sẽ chọn ai và vì sao?

Người đầu tiên là Michael Jackson, thần tượng của Mỹ Anh từ bé. Thứ hai là Lucky Daye và thứ ba là Bruno Mars. Họ đều là những thần tượng truyền cảm hứng rất lớn cho âm nhạc của mình từ lâu.

Chỉ cần được ở chung phòng với họ thôi cũng đủ mang lại cho Mỹ Anh rất nhiều cảm xúc và động lực để làm nhạc. Nếu có cơ hội làm nhạc cùng họ, chắc mình sẽ xúc động đến phát khóc. Còn về màu sắc âm nhạc, phải đến khi thực sự bắt tay vào làm việc cùng nhau mới có thể định hình rõ ràng.

Còn nghệ sĩ Việt? Có ai mà Mỹ Anh cảm thấy màu sắc âm nhạc của họ rất thú vị và rất muốn hợp tác cùng?

Ở trong nước, Mỹ Anh rất muốn hợp tác với anh GREY D. Hồi còn đi học, mình thường cover nhạc của anh, nhất là phiên bản đầu tiên của bài vaicaunoikhiennguoithaydoi. Mỹ Anh từng cover bài hát đó nên rất hy vọng sau này sẽ có cơ duyên hợp tác cùng anh.

Nếu tưởng tượng về Mỹ Anh của 5 năm sau, bạn nghĩ lúc đó bản thân sẽ nói gì với Mỹ Anh của hiện tại?

Chắc Mỹ Anh của 5 năm sau sẽ nói rằng rất tự hào về Mỹ Anh của hiện tại. Mặc dù bây giờ mình chưa thể tự hào 100% về bản thân, vì lúc nào cũng bận nghĩ rằng mình làm chưa đủ tốt, chưa làm đủ nhiều. Mỹ Anh từng chia sẻ điều này với nhiều người và nhận ra họ cũng có cảm xúc tương tự: luôn có cảm giác phải làm nhiều hơn nữa. Nhưng mình mong rằng bản thân trong tương lai sẽ bình thản hơn, yên tâm hơn về những quyết định và con đường đã chọn ở hiện tại. Và một điều nữa, chắc Mỹ Anh của tương lai sẽ nhắn nhủ: "Cuối cùng mọi thứ vẫn ổn thôi, nên hãy cứ vững bước mà đi tiếp".

Cám ơn Mỹ Anh về cuộc trò chuyện, rất mong sẽ được nhìn thấy thêm nhiều cột mốc ấn tượng từ bạn trong thời gian tới.