Hãy nhìn người đối diện lâu hơn một giây, trước khi những điều bình thường này trở thành ký ức

Tối ngày 30 tháng 12 năm 2003, trong một căn hộ giữa lòng New York, có người phụ nữ đang đứng trộn salad.

Nơi phòng khách, chồng bà nhâm nhi ly Scotch. Cả hai vừa trở về từ bệnh viện. Cô con gái duy nhất của họ nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mê man vì một cơn nhiễm trùng nặng, và suốt một tuần qua, nỗi âu lo ấy phủ bóng lên mọi nếp sinh hoạt. Nhưng ngay cả nỗi lo cũng có thói quen của riêng nó. Bếp vẫn cần sáng đèn, bữa tối vẫn phải dọn ra, và người đàn ông vẫn ngồi nói chuyện về cuốn sách ông đang đọc và chờ ăn bữa tối.

Rồi ông ngừng lời ngay giữa một câu nói dở dang và đổ gục xuống bàn. Một cơn bệnh tim. Sự sống ở đó, rồi ngay tích tắc sau, nó không còn ở đó nữa. Bữa tối dở dang, đĩa salad vừa trộn xong vẫn nằm nguyên trên bàn.

Người phụ nữ ấy là Joan Didion - nhà văn, nhà báo nổi tiếng của Mỹ, và người đàn ông ấy là John - chồng của bà, và cũng là người tri kỷ, người đồng nghiệp ở bên cạnh bà trong suốt 40 năm.

Một năm sau biến cố, bà gom nhặt lại buổi tối hôm ấy trong cuốn hồi ký The Year of Magical Thinking (tạm dịch: Năm của tư duy kỳ diệu). Tác phẩm thắng giải National Book Award năm 2005, bước lên sân khấu Broadway, và trở thành điểm tựa tinh thần mà rất nhiều người tìm đến vào đúng cái đêm họ thấy mình vỡ vụn vì mất mát.

Cuốn hồi ký của Didion không phải là một bản ghi chép về nỗi đau, mà là một cuộc phẫu thuật tâm lý về cách con người sinh tồn sau thảm họa. Bằng việc đặt mọi vỡ vụn lên mặt giấy, bà vô tình trả người đọc về với chính đời sống của họ - nơi mọi thứ vẫn còn đang hiện diện, nhưng đã mang một giá trị hoàn toàn khác.

1. Vì sao cái "bình thường" lại là thứ cắt sâu nhất?

“Life changes fast. Life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends.”

Cuộc đời đổi thay rất nhanh. Đổi thay trong một tích tắc. Bạn ngồi xuống ăn tối, và cuộc sống mà bạn từng biết đến đây là hết.

Đó là câu mở đầu của cuốn sách. Nhưng trong sách còn có một cụm từ nhỏ hơn: the ordinary instant - cái tích tắc bình thường.

Ta lớn lên với một niềm tin âm thầm rằng bi kịch luôn đến cùng cảnh báo. Phải là một căn bệnh kéo dài, một cuộc chia tay đã thấy trước những vết nứt, tiếng đổ sụp bắt đầu kêu răng rắc từ phía xa. Ta tự hứa rằng nếu thảm họa ập đến, thế giới sẽ chừa cho ta vài giây để chuẩn bị, để sau này còn có thể tự nhủ: “Đáng lẽ mình phải nhận ra.” Niềm tin ấy làm một việc rất dịu dàng: nó cho ta cảm giác mình nắm được điều gì đó trong tay.

Didion điềm tĩnh lật ngược ảo tưởng ấy. Bi kịch chen vào đúng giữa những nếp sinh hoạt tưởng như bình thường nhất. Suốt cuốn sách, bà cứ đếm ngược các mốc thời gian trước ngày 30/12 với một sự tỉ mỉ đến ám ảnh:

4 tháng 29 ngày trước khi Quintana nhập viện.5 tháng 4 ngày trước khi John qua đời.120 tiếng trước lúc đó. Một tuần trước ngày hôm đó…

Tháng 7 năm ấy, cả nhà vừa dự đám cưới của Quintana, “một buổi lễ hoàn hảo”, như cô nói với mẹ. Tháng 11, Joan và John còn nắm tay nhau đi dạo ở Paris, trong khi con gái ở nhà nướng gà tây cho Lễ Tạ Ơn. Mọi thứ êm đềm đến mức nghiệt ngã.

Rồi Didion nhận ra điều đáng sợ nhất không phải bản thân cái chết, mà là sự yên ả đến vô tội của khoảnh khắc ngay trước nó: “Khi đối diện với thảm họa bất ngờ, tất cả chúng ta đều tập trung vào việc những hoàn cảnh dẫn đến nó đã bình thường đến mức nào: bầu trời trong xanh nơi chiếc máy bay rơi xuống; chuyến đi vốn chỉ là việc thường ngày nhưng kết thúc bên lề đường với chiếc xe bốc cháy; những chiếc xích đu nơi lũ trẻ vẫn chơi đùa, cho đến khi một con rắn đuôi chuông bất ngờ lao ra từ bụi thường xuân.”

Cái chết không gõ cửa. Nó đã ngồi sẵn giữa lòng sự sống từ trước.

Khoảnh khắc cuối cùng của một cuộc đời như ta từng biết, hóa ra, trông y hệt trăm khoảnh khắc trước nó. Một ly cà phê còn nóng. Một tin nhắn “Tối nay về ăn cơm nha” đang chờ được trả lời. Cú sốc không dừng ở việc vĩnh viễn mất một người. Nó phá sập một giả định mà ta chưa từng ký tên: rằng những gì đang có mặt hôm nay sẽ còn ở đó vào ngày mai.

2. "Tư duy kỳ diệu": Khi lý trí đã hiểu, nhưng cơ thể thì chưa

Là một trong những cây bút báo chí và phê bình xuất sắc nhất thế kỷ 20, Joan Didion đã dành cả đời mình để tin vào một đức tin duy nhất: ngôn từ và thông tin là chìa khóa để kiểm soát thực tại. Từ khi còn là một cô gái trẻ, mỗi khi đối diện với hỗn loạn hay bi kịch, phản xạ tự nhiên của Didion luôn là đọc, nghiên cứu, mổ xẻ và viết. Bà tin rằng nếu ta thu thập đủ dữ liệu, nếu ta gọi đúng tên bản chất của vấn đề và đặt nó lên mặt giấy bằng sự tỉnh táo và khách quan, ta sẽ nắm được quyền kiểm soát. Viết ra không chỉ là một nghề nghiệp, đó là cách bà chuyển hóa nỗi đau, là cơ chế tự chữa lành duy nhất bà biết để tái thiết trật tự cho một thế giới đang vỡ vụn.

Bà bước vào cái chết của John với đúng thứ tâm thế "lâm sàng" ấy: lao vào thư viện y khoa, ngấu nghiến các tài liệu về sinh lý học tim mạch, phân tích cơ chế của chứng nhồi máu cơ tim, mổ xẻ từng báo cáo khám nghiệm. Bà đi sâu vào các kiến thức tâm lý học, triết học và Thần học để hiểu thấu về nỗi đau đang hành hạ mình mỗi ngày. Bà tin mình có thể dùng tri thức để "giải mã" bi kịch. Nếu có ai đủ sự tỉnh táo và kỹ năng để chấp nhận một sự thật nghiệt ngã bằng lý trí, thì đó phải là bà.

Thế nhưng, chính người phụ nữ luôn coi thông tin là quyền lực ấy lại bất lực hoàn toàn trước trái tim mình. Bà nhất quyết không đem cho đi những đôi giày của John: “Nhỡ ông ấy quay lại thì sao? Nếu quay lại, ông ấy sẽ cần đôi giày đó.”

Lý trí của bà biết rõ John đã chết. Bà đã đứng ở nhà lạnh, đã ký những giấy tờ cần thiết, đã lo liệu mọi thủ tục như một người trưởng thành tỉnh táo. Nhưng ở một tầng sâu hơn của cảm xúc, có một phần trong bà vẫn vận hành như thể bi kịch này vẫn có thể đảo ngược. Bà gọi đó là magical thinking - lối tư duy tin rằng nếu mình mong muốn đủ sâu sắc, hoặc làm đúng một nghi thức nào đó, thế giới sẽ tự điều chỉnh lại cho vừa vặn.

Với những người mất đi người thân khác, chúng ta có rất nhiều những thứ như vậy. Ta không giữ lại đôi giày, ta giữ lại dòng tin nhắn. Số điện thoại người đã khuất vẫn ghim ở đầu danh bạ. Tài khoản mạng xã hội chuyển sang chế độ tưởng niệm vẫn được ta lặng lẽ mở ra vào mỗi dịp sinh nhật. Một đoạn ghi âm giọng nói cũ được sao lưu thành nhiều bản, chỉ sợ vô tình lạc mất. Dù khác nhau về hình thái, nhưng chúng đều mang dáng dấp đôi giày của John.

Lý trí có thể tiếp nhận một thông tin trong chớp mắt, nhưng tấm bản đồ thói quen dài bốn mươi năm thì không thể vẽ lại chỉ trong một tuần. Tâm trí cần thời gian để đuổi kịp thực tại, và khoảng chênh vênh ấy chính là nơi "tư duy kỳ diệu" trú ngụ. Cái chết chỉ xảy ra trong một giây. Còn với Joan - sự gắn bó thì được dệt nên từ hơn mười bốn ngàn ngày - gần bốn mươi năm Joan và John cùng viết, cùng đọc bản thảo của nhau, cùng chia sẻ một nếp sống và một nhãn quan nhìn đời. Họ là hai người bạn nghề đi qua những năm tháng vô danh, những thất bại âm thầm mà thế giới bên ngoài không ai hay biết. Ông là một nhân chứng lịch sử cho đời bà.

Didion nhận ra rằng cái chết của John không chỉ tước đi người bạn đời, mà còn lập tức vô hiệu hóa chiếc khung định hình bản sắc mà bà đã tựa vào suốt bốn mươi năm. Chúng ta vẫn quen định nghĩa bản thân qua các mối liên kết: vợ của..., bạn thân của..., người luôn có ai đó chờ đợi ở nhà. Khi người ấy đi rồi, những vế định danh đó trống rỗng ngay trong một đêm. Trong sách, Didion cay đắng ghi lại trải nghiệm khi đứng trước những tờ khai thủ tục hay những lời chia buồn: ta rơi vào một trạng thái vừa phẫn nộ vừa bàng hoàng khi nhận ra danh tính của mình đã bị tước đoạt mà không có sự đồng thuận.

Chính trong sự đứt gãy ấy, bà chạm vào một sự thật tàn nhẫn: “Grief turns out to be a place none of us know until we reach it... Grief when it comes is nothing like we expect it to be.” (Nỗi đau mất mát hóa ra là một nơi chẳng ai trong chúng ta biết trước cho đến khi chạm tới... Khi nó đến, nó chẳng giống bất cứ điều gì ta từng hình dung.) Và một trong những hình thái bất ngờ nhất của nỗi đau đó, như Didion tự bóc tách, là việc ta nhận ra khi ta để tang người thân, ta cũng đang để tang cho chính mình.

Khi ta khóc trước một người đã khuất, ta không chỉ thương nhớ họ. Ta đang đau đớn khóc cho phiên bản của chính mình khi ở bên họ. Phiên bản ấy chỉ tồn tại duy nhất trong từ trường của người đó, và khi họ ra đi, nó cũng lặng lẽ đi theo. Khoảng trống họ để lại vì thế chưa bao giờ chỉ mang hình dáng của một cá nhân. Nó mang hình dáng của cả một thế giới thu nhỏ: những kỷ niệm riêng, những thói quen không lời, một nếp nhà vừa bị rút mất chiếc cột chống trung tâm.

“A single person is missing for you, and the whole world is empty.” (Chỉ một người duy nhất vắng mặt, mà cả thế giới trở nên trống rỗng.)

Ta không chỉ tiễn đưa một con người; ta đang tiễn biệt một phần cuộc đời của chính mình vĩnh viễn không thể trở lại. Cả căn nhà vừa mất đi một điểm tựa, và ta phải học cách đứng thẳng khi trần nhà vẫn còn đó, nhưng nền đất dưới chân đã hoàn toàn đổi thay.

4. Năm thứ hai: Khi thế giới đã quay lại với nhịp vội vã

Năm đầu tiên mang một thứ quán tính đặc biệt. Có tang lễ, có những thủ tục cần hoàn tất. Có người đến thăm, người gọi điện chia buồn, người mang đồ ăn tới. Những việc phải làm và những cột mốc kỷ niệm đầu tiên khiến mọi người xung quanh luôn nhớ để hỏi han. Cú sốc ban đầu làm ta tê dại, và sự tê dại ấy, suy cho cùng, là một lớp vỏ bảo vệ. Ta đi qua năm đầu tiên như người băng qua cơn bão, nhắm mắt lại và bấu víu vào bất cứ thứ gì chắc chắn.

Nhưng năm thứ hai thì khác. Những cuộc gọi thưa dần. Thế giới thản nhiên quay về với nhịp hối hả vốn có. Mọi người tử tế hỏi "Dạo này ổn hơn chưa?" với kỳ vọng nhận được một câu trả lời tích cực. Và đó chính là lúc lớp vỏ tê dại rút đi, để lại một sự thật trần trụi: người ấy sẽ không bao giờ trở lại. Đây đã là thực tại mới.

Didion nhận ra thứ làm bà khiếp sợ nhất bước sang năm thứ hai không phải là nỗi đau, mà là sự biến mất của những mốc ký ức đối chiếu. Trong suốt mười hai tháng đầu tiên, bà sống bằng một thứ đồng hồ chiếu ngược: “Thời gian này năm ngoái chúng tôi đang ở Paris”, “45 phút trước lúc này, ông ấy vẫn còn ngồi ở phòng khách”. Ký ức về John vẫn tươi mới, vẫn hiện diện sát sạt ngay đằng sau lưng.

Nhưng từ ngày 31/12/2004 trở đi, sợi dây liên kết ấy bị cắt đứt vĩnh viễn. Bà bắt đầu phải sống những ngày tháng hoàn toàn vắng bóng ông trong "năm ngoái". Cứ mỗi ngày trôi qua, thời gian lại đẩy bà tiến về phía trước, đồng nghĩa với việc đẩy hình bóng của John lùi sâu hơn vào quá khứ. Bà sợ rằng những nếp gấp ký ức về giọng nói, ánh mắt, hay cử chỉ của ông sẽ dần bị bào mòn bởi nhịp chảy vô tình của đời sống. Sự nguôi ngoai, dưới góc nhìn của một người đang yêu, không mang dáng vẻ của sự chữa lành - nó mang dáng vẻ của một sự mất mát lần thứ hai.

Nếu bạn từng ở trong khoảnh khắc ấy, xin hãy lắng nghe điều này: nguôi ngoai chưa bao giờ là sự phản bội. Cơ thể bạn, tâm trí bạn và phần sâu thẳm nhất của sự sống trong bạn không hề biết đến khái niệm tội lỗi; nó chỉ biết tiếp tục bước đi. Cảm giác nhói đau khi thấy mình đang vui chính là minh chứng rằng tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn. Còn nụ cười ấy chính là sự sống đang âm thầm đòi lại quyền tồn tại của nó.

Một người thực sự yêu thương ta, nếu đứng ở phía bên kia ranh giới, sẽ không bao giờ muốn để lại cho ta một bản án vĩnh viễn.

Không khó để tìm thấy trên mạng xã hội những lời khuyên về sự mất mát: Hãy buông bỏ, hãy bước tiếp, hãy cất hết di vật và mở ra một chương mới. Nhưng nếu từng thực sự trải qua cảm giác mất đi một người thân yêu, bạn sẽ hiểu những câu từ ấy chỉ trượt qua nỗi đau như nước trượt trên mặt đá.

Bởi lẽ, ý niệm "buông" ngầm mặc định rằng mục tiêu của tang tóc là sự cắt đứt - rằng nếu hồi phục đủ tốt, ta sẽ không còn gắn bó với người đã khuất. Triết lý ấy vốn cắm rễ sâu trong tâm lý học cổ điển, nơi việc chữa lành được hiểu là rút toàn bộ năng lượng cảm xúc khỏi quá khứ để đầu tư vào thực tại.

Nhưng ngành nghiên cứu về sự mất mát đã thay đổi góc nhìn từ lâu. Năm 1996, ba nhà nghiên cứu Dennis Klass, Phyllis Silverman và Steven Nickman xuất bản tác phẩm Continuing Bonds (Những mối gắn bó tiếp nối), đề xuất một nhận thức giản dị nhưng đảo ngược hoàn toàn quan niệm cũ: người ở lại không cần phải cắt đứt liên hệ để có thể hồi phục. Ta hoàn toàn có thể, và nên, duy trì một mối gắn bó - chỉ là dưới một hình thái khác. Ta vẫn nhớ, vẫn âm thầm đối thoại trong tâm trí, vẫn tự hỏi "Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ làm gì?", và tiếp tục để họ trở thành một phần trong cách ta nhìn nhận thế giới.

Nói cách khác, tình yêu không kết thúc khi mạch đập dừng lại. Nó chỉ chuyển dịch hình thái tồn tại.

Từ góc nhìn này, hành trình sống tiếp mang một ý nghĩa hoàn toàn mới. Ta không cần xóa bỏ người đã khuất khỏi đời sống tinh thần để được coi là lành lặn. Điều cần làm là chuyển từ việc cố đối thoại trực tiếp sang việc mang họ theo bên mình. Mang theo một thói quen nhỏ, một góc nhìn sâu sắc, một giá trị sống, hay một câu chuyện đùa chỉ hai người hiểu. Những điều nhỏ bé ấy bước vào từng quyết định thường nhật, và nhờ vậy, người ấy vẫn hiện diện theo cách riêng biệt duy nhất còn lại.

Và có một sự thật: Ta sẽ không bao giờ trở lại làm con người cũ. Con người ngây thơ của ngày trước biến cố - người từng tin vào sự vững chãi vĩnh cửu của nhịp sống bình thường - đã khép lại cùng sự ra đi của họ. Không ai bước ra khỏi một đứt gãy lớn mà giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Điều ta có thể làm là dũng cảm trở thành một phiên bản mới, mang theo cả vết sẹo lẫn tình yêu. Vết sẹo nhắc ta nhớ mình đã từng đau đớn ra sao; còn tình yêu nhắc ta hiểu vì sao vết thương ấy lại sâu đến thế. Cả hai đều là sự thật, và cùng dệt nên con người ta của hôm nay.

Didion không đưa ra một công thức đơm hoa kết trái nào cho hành trình đó. Bà chỉ lặng lẽ viết rằng đau buồn là một nơi mà không ai biết trước cho đến khi đặt chân tới. Và khi đã tới rồi, ta không thể bước ra khỏi nó như bước ra khỏi một căn phòng. Ta chỉ có thể học cách chung sống ở đó, rồi một ngày, nhẹ nhàng mở cánh cửa sổ đón ánh sáng vào.

Joan Didion viết cuốn hồi ký này để níu giữ một năm mà bà sợ sẽ tan biến. Bà nỗ lực ghi lại từng chi tiết dù rất nhỏ ký ức, như thể chỉ cần miêu tả đủ chính xác, thời gian sẽ chịu dừng lại cho bà nhìn ngắm.

Nhưng nghiệt ngã thay, một bi kịch khác vẫn tiếp tục gõ cửa. Quintana, cô con gái duy nhất của bà, đã qua đời vào tháng 8 năm 2005, chỉ vài tháng trước khi cuốn sách chính thức ra mắt. Cuốn hồi ký về một năm đau thương hóa ra lại trở thành khúc mở đầu cho nhiều hơn một năm mất mát. Cuộc đời chưa bao giờ chờ đợi ai viết xong chương sách của mình.

The Year of Magical Thinking không bán cho người đọc ảo tưởng rằng nỗi đau rồi sẽ tan biến hoàn toàn. Nó kết thúc bằng một sự tỉnh thức: đời là thế, nó mong manh đến thế, và ta vẫn phải tiếp tục sống.

Có lẽ đó là cách duy nhất để một tác phẩm viết về cái chết hoàn thành sứ mệnh của nó: trả người đọc trở về với đời sống của chính họ, một cách sâu sắc hơn. Ngay trong sự sống này, khoảnh khắc bình thường nhất thực chất lại chính là khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà ta đang nắm giữ. Chỉ là, phần lớn chúng ta thường chỉ nhận ra điều đó khi tất cả đã trở thành quá khứ.

Tối nay, ở một căn bếp nào đó, có một người đang đứng nhặt rau và một người đang ngồi chờ nơi phòng khách. Họ không hề biết buổi tối bình dị này sẽ được nhớ lại như thế nào trong nhiều năm sau.

Còn bạn, bạn đã có thể cảm nhận được điều đó trước một chút.

Và chừng đó, hóa ra, đã đủ để ta nhìn người đối diện lâu hơn một giây.