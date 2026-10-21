Tranh cãi về 9 “mầm non” đang đại náo showbiz

Vừa xuất hiện khiến làng nhạc chao đảo, "gà chiến" của Lee Soo Man tiếp tục khiến dư luận dậy sóng.

Những ngày qua, ảnh bìa album cùng loạt hình ảnh quảng bá cho đĩa đơn đầu tay mang tên NEON của nhóm nhạc nữ tân binh A2O LITE đang trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng ê-kíp sản xuất đang xây dựng phong cách không phù hợp với lứa tuổi của các thành viên, đặc biệt khi nhóm có nhiều thành viên còn rất trẻ.

Ảnh bìa album cùng loạt hình ảnh quảng bá cho đĩa đơn đầu tay mang tên NEON của nhóm nhạc nữ tân binh A2O LITE đang trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt

Cụ thể, nhóm bị chỉ trích vì để các thành viên ở độ tuổi vị thành niên, trong đó có thành viên nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi, diện áo crop top cắt ngắn lộ bụng kết hợp cùng quần hoặc váy ngắn bó sát. Bìa album chính thức và một số bức ảnh concept bị cộng đồng mạng chỉ ra có tư thế ngồi cùng góc chụp nhạy cảm, gợi liên tưởng đến việc "gợi cảm hóa" đối với trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, chi tiết lời bài hát "Neon and beyond" trong ca khúc chủ đề NEON cũng gây tranh luận khi phần phát âm nghe tương tự "Mihon and Bihon" trong tiếng Hàn (mang nghĩa không kết hôn và chủ động chọn sống độc thân), khiến công chúng đặt ra câu hỏi về ý đồ xây dựng hình tượng và thông điệp thực sự từ ê-kíp sản xuất.

Nhóm bị chỉ trích vì trang phục không phù hợp với các thành viên ở độ tuổi vị thành niên

Bìa album chính thức bị cộng đồng mạng chỉ ra có tư thế ngồi cùng góc chụp nhạy cảm, gợi liên tưởng đến việc "gợi cảm hóa" đối với trẻ vị thành niên

Trước những hình ảnh quảng bá này, làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng Hàn Quốc đang đổ dồn về phía nhà sản xuất Lee Soo-man cùng ê-kíp định hướng phong cách. Nhiều bình luận bày tỏ sự gay gắt, cho rằng đội ngũ sản xuất đã thiếu sự tinh tế và không có sự cân nhắc kỹ lưỡng khi xây dựng concept cho idol nhỏ tuổi. Dư luận lên tiếng yêu cầu phía công ty quản lý A2O Entertainment phải nhanh chóng có động thái chỉnh sửa, thay đổi ảnh bìa album chính thức, đồng thời đòi hỏi công ty phải nâng cao trách nhiệm trong việc bảo vệ hình ảnh cũng như sự phát triển tâm lý của các thành viên vị thành niên.

làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng Hàn Quốc đang đổ dồn về phía nhà sản xuất Lee Soo-man

Một số phản ứng của cư dân mạng Hàn:

Làm ơn đổi ảnh bìa album đi.

Thật sự buồn nôn chết mất.

Tôi thấy cái bên trái còn nghiêm trọng hơn cả tư thế chân hình chữ W...

Sao không chọn bức bên dưới? Cái ở giữa đúng là cái quái gì vậy? Nếu mặc quần dài rồi ngồi ngay ngắn thì chắc chẳng ai nói gì đâu.

Sự việc quanh đĩa đơn đầu tay càng khiến làn sóng hoài nghi đối với A2O LITE gia tăng khi nhóm đồng thời vướng vào những bê bối khác ngay trong giai đoạn chào sân. Thành viên 13 tuổi Aijing trở thành tâm điểm của thông tin tẩy chay sau khi vụ việc bố mẹ cô bị phanh phui nợ lương nhân viên lên tới hàng triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc lan truyền rộng rãi. Song song đó, tính năng tương tác công nghệ do công ty tích hợp, cho phép người hâm mộ thực hiện cuộc gọi và trò chuyện cùng phiên bản AI của các thành viên nhỏ tuổi, cũng hứng chịu nhiều lời phàn nàn, bị đánh giá là lỗ hổng an toàn tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng hình ảnh trẻ em.

Sự việc quanh đĩa đơn đầu tay càng khiến làn sóng hoài nghi đối với A2O LITE gia tăng khi nhóm đồng thời vướng vào những bê bối khác ngay trong giai đoạn chào sân

Thành viên 13 tuổi Aijing trở thành tâm điểm của thông tin tẩy chay sau khi vụ việc bố mẹ cô bị phanh phui nợ lương nhân viên lên tới hàng triệu nhân dân tệ tại Trung Quốc lan truyền rộng rãi

Những ồn ào về mặt định hướng diễn ra trong bối cảnh A2O LITE đang trở thành nhóm nhạc tân binh gây chú ý trên đường đua Kpop. Nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên chính thức chào sân Kpop vào tháng 10/2026 dưới sự dẫn dắt của nhà sản xuất Lee Soo-man và A2O Entertainment. Dù đối mặt với sóng gió dư luận, ca khúc debut NEON vẫn ghi nhận các con số thành tích nhạc số đáng chú ý. Bài hát đã tiến vào Top 100 bảng xếp hạng MelOn sau khoảng 29 giờ phát hành, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu Melon Daily Chart vào ngày 15/10 và đạt thành tích Real-Time All-Kill (RAK) sau 52 giờ ra mắt khi đồng loạt chiếm giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng thời gian thực tại Hàn Quốc.

A2O LITE đang trở thành nhóm nhạc tân binh gây chú ý trên đường đua Kpop

MV NEON - A2O LITE

Nhìn một cách tổng thể, A2O LITE đang trải qua bước khởi đầu đầy mâu thuẫn khi vừa gặt hái hiệu ứng nhạc số tích cực vừa phải gánh chịu làn sóng tranh cãi về mặt hình ảnh. Thành tích kỷ lục trên các bảng xếp hạng cho thấy tiềm năng âm nhạc không thể phủ nhận của nhóm nữ 9 thành viên, nhưng những tranh cãi xoay quanh định hướng concept, ứng dụng công nghệ AI thiếu kiểm soát và bê bối đời tư đang trở thành rào cản lớn.

Ảnh: X