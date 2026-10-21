Chuyện tình yêu giữa Emily và BigDaddy thu hút sự chú ý.

Tối 20/10, Emily thu hút sự chú ý khi ra mắt MV mới mang tên OSCAR, đánh dấu màn trở lại với âm nhạc sau hơn 11 năm chưa phát hành sản phẩm solo. Đáng chú ý, dự án lần này được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu có thật giữa Emily và BigDaddy, trong đó có khoảng thời gian cả hai chia tay suốt 3 năm trước khi trở về bên nhau.

MV OSCAR - Emily

Trên Threads, Emily đăng tải một trang nhật ký viết tay từ hơn chục năm trước, ghi lại những tâm sự của cô sau khi chia tay BigDaddy. Theo nội dung được chia sẻ, dù đã đường ai nấy đi, cả hai vẫn cố gắng duy trì tình bạn, tiếp tục đi chơi chung hội và cập nhật chuyện tình cảm của nhau thông qua bạn bè.

Emily viết: "Mình cứ tưởng rằng mình đã vượt qua chuyện cũ cho đến khi phải đối mặt với nhau thường xuyên mỗi ngày".

Trang nhật ký được Emily chia sẻ trên nền tảng threads

Trong khoảng thời gian 3 năm xa nhau, cả Emily và BigDaddy đều có những mối quan hệ mới. Nữ ca sĩ từng cho biết cô không nghĩ bản thân còn tình cảm hay có thể quay lại với người cũ vào một ngày nào đó. Khi ấy, Emily chỉ xem BigDaddy là "1 người rất rất rất hiểu mình".

Những dòng nhật ký nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả. Đây là những ghi chép Emily lưu giữ từ thời thanh xuân, được cô công khai trong dịp giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới.

Emily tiết lộ cô và BigDaddy từng có khoảng thời gian 3 năm chia tay nhưng rồi lại trở về bên nhau

OSCAR được nhạc sĩ M NAIVE sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của Emily và BigDaddy. Ca khúc tái hiện giai đoạn cả hai chia tay, cố gắng trở thành bạn bè và tiếp tục cuộc sống riêng, trước khi quay lại bên nhau. Tên gọi OSCAR được sử dụng như một cách ví von về việc cả hai cố gắng thể hiện sự bình thường, vô tư khi gặp lại người cũ dù vẫn có những cảm xúc chưa thể gọi tên.

Ngay từ tên gọi, OSCAR đã mang một ý nghĩa rất thú vị. Đầu tiên, đây là cách ví von hài hước về tài "diễn xuất" của Emily và BigDaddy lúc mới chia tay. Dù trong lòng vẫn còn tình cảm, cả hai đều cố tỏ ra hờ hững, đóng vai những người bạn vô tư xuất sắc đến mức xứng đáng nhận giải Oscar cho sự bướng bỉnh của thanh xuân.

Bên cạnh đó, mượn hình tượng giải thưởng danh giá này, Emily cũng muốn gửi gắm một suy nghĩ rất tích cực: "Những giọt nước mắt, tiếc nuối, nỗi buồn, tổn thương theo thời gian sẽ trở thành phần thưởng, sẽ là một món quà". Đi qua bao nhiêu thăng trầm, sự thấu hiểu và gắn kết hiện tại chính là chiếc cúp OSCAR đắt giá nhất cho quá trình trưởng thành của cả hai.

Nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh của Emily trong OSCAR mang vẻ sắc sảo, trưởng thành và "gai góc" hơn so với các sản phẩm trước đây. Đáp lại điều này, nữ nghệ sĩ tâm sự đây hoàn toàn là quá trình phát triển tự nhiên sau nhiều năm tháng tích lũy kinh nghiệm sống. Emily không cố gắng tạo ra những tuyên ngôn đao to búa lớn mà thay vào đó chọn cách bộc lộ bản thân một cách chân thật, gần gũi nhất, từ suy nghĩ, cảm xúc đến phong cách âm nhạc. Với Emily, vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại toát ra từ sự tự tin, thấu hiểu chính mình, vừa tỏa sáng với đam mê cá nhân, vừa viên mãn trong cuộc sống.

OSCAR sẽ là câu chuyện được lấy cảm hứng từ những cảm xúc của Emily khi tạm chia tay BigDaddy

Sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Emily với vai trò nghệ sĩ solo sau hơn 11 năm. Trước đó, nữ ca sĩ được biết đến qua các ca khúc Mùa Xa Nhau, Xin Anh Đừng, Quên Đi, Nơi Cuối Cùng và những màn kết hợp cùng BigDaddy trong Mượn Rượu Tỏ Tình, Ngõ Chạm, Yêu Nắm.

Với OSCAR, Emily lựa chọn dòng nhạc Pop Ballad, khai thác những câu chuyện và trải nghiệm cá nhân. Dự án được giới thiệu trong tháng 10, dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đồng thời mở đầu cho hành trình âm nhạc độc lập tiếp theo của nữ ca sĩ.

Ảnh: Tổng hợp