Thu nhập của "học bá" được Thủ tướng tặng bằng khen 3 lần, ở penthouse có cả vườn treo giữa lòng TP.HCM

Không chỉ là có thành tích học tập đáng nể, nữ học bá này còn sở hữu sự nghiệp thành công cùng khối tài sản đáng mơ ước.

Diva Hồng Nhung là một trong những diva nổi tiếng của Việt Nam, được nhiều thế hệ khán giả yêu mến nhờ chất giọng trong trẻo, cách xử lý ca khúc tinh tế và phong cách biểu diễn mang dấu ấn riêng. Từ những ngày đầu bước chân vào con đường ca hát, nữ ca sĩ đã sớm cho thấy năng khiếu và dần khẳng định vị trí bằng những dấu ấn âm nhạc kéo dài qua nhiều thập kỷ.

Diva Hồng Nhung là một trong những diva nổi tiếng của Việt Nam,

Diva Hồng Nhung bắt đầu ca hát từ nhỏ tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, từng giành nhiều huy chương vàng trong các cuộc thi âm nhạc từ thập niên 1980. Đầu thập niên 1990, cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mở ra bước ngoặt lớn, đưa nữ ca sĩ đến gần hơn với công chúng qua những sáng tác mang màu sắc trẻ trung, giàu sức sống.

Diva Hồng Nhung là một trong những giọng ca nổi bật gắn bó với nhạc Trịnh

Diva Hồng Nhung trở thành một trong những giọng ca gắn bó với nhạc Trịnh qua các ca khúc như Bống Bồng Ơi, Bống Không Là Bống và Thuở Bống Là Người. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn ghi dấu ấn với những ca khúc về Hà Nội và liên tục được vinh danh tại các lễ trao giải trong nước. ự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, khả năng cảm thụ âm nhạc và cá tính riêng giúp cô xây dựng chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt.

Trong những năm gần đây, nữ diva tiếp tục làm mới các tác phẩm quen thuộc bằng những cách tiếp cận khác biệt. Dự án Bống Là Ai? đưa các sáng tác của Trịnh Công Sơn đến gần hơn với màu sắc jazz, trong khi những sản phẩm âm nhạc khác cho thấy cô vẫn duy trì hoạt động sáng tạo sau nhiều thập kỷ làm nghề.

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, Diva Hồng Nhung còn gây chú ý bởi thành tích học tập đáng nể từ thời niên thiếu

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật nổi bật, Diva Hồng Nhung còn gây chú ý bởi thành tích học tập đáng nể từ thời niên thiếu. Nữ ca sĩ sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống học thuật. Ông nội của cô là họa sĩ Lê Văn Ngoạn, ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh, từng giữ chức hiệu trưởng Trường Bưởi, tiền thân của Trường THPT chuyên Chu Văn An (Hà Nội). Trong khi đó, cha cô là dịch giả Lê Văn Viện, người am hiểu nhiều ngoại ngữ và có ảnh hưởng đến quá trình học tập của con gái.

Năm 1983, Diva Hồng Nhung nằm trong danh sách học sinh xuất sắc toàn thành phố và vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Suốt 7 năm liền khi học phổ thông, nữ ca sĩ là học sinh giỏi toàn diện, tốt nghiệp cấp 2 với số điểm 36/40. Cô từng theo học lớp chuyên Văn, được chọn đại diện trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố, sau đó tiếp tục góp mặt tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Những thành tích này cho thấy năng lực học tập nổi bật của nữ ca sĩ bên cạnh tài năng âm nhạc.

Năm 1983, Diva Hồng Nhung nằm trong danh sách học sinh xuất sắc toàn thành phố và vinh dự nhận bằng khen từ Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Trong suốt thời đi học của mình, đã được Thủ tướng tặng bằng khen tới ba lần vì thành tích học tập quá nổi bật. Diva Hồng Nhung không chỉ có năng khiếu nghệ thuật từ sớm mà còn là học bá thứ thiệt, xuất sắc trong học tập, đặc biệt ở môn Văn.

Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Diva Hồng Nhung không chỉ xây dựng được vị thế vững chắc trong làng nhạc Việt mà còn được cho là tích lũy khối tài sản đáng kể

Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Diva Hồng Nhung không chỉ xây dựng được vị thế vững chắc trong làng nhạc Việt mà còn được cho là tích lũy khối tài sản đáng kể từ ca hát, biểu diễn và các hợp đồng quảng cáo. Mức cát xê của Diva Hồng Nhung được nhận định thuộc nhóm cao trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua, nhờ vị thế của một giọng ca hàng đầu cùng kinh nghiệm biểu diễn dày dặn.

Ngoài biểu diễn, quảng cáo và hợp tác thương hiệu cũng là những nguồn thu từng gắn với Diva Hồng Nhung. Từ cuối thập niên 1990, nữ ca sĩ được nhắc đến trong các hoạt động quảng bá cho những thương hiệu như nổi tiếng. Truyền thông thời điểm đó cũng từng đưa tin, đồn đoán Diva Hồng Nhung nhận khoảng 20.000 USD cho một hợp đồng quảng cáo dầu gội.

Mức cát xê của Diva Hồng Nhung được nhận định thuộc nhóm cao trong làng nhạc Việt suốt nhiều năm qua

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, không gian sống của Diva Hồng Nhung cũng nhiều lần thu hút sự chú ý. Nữ ca sĩ được truyền thông nhắc đến với căn penthouse rộng khoảng 650 m² tại TP.HCM, có thiết kế hai tầng với nhiều khu vực phục vụ sinh hoạt, nghỉ ngơi và hoạt động nghệ thuật. Điểm nhấn của căn hộ là khu vườn treo giữa đô thị, được chăm chút với nhiều loại cây cảnh, hoa và rau xanh.

Không gian khu vườn treo giữa đô thị được diva Hồng Nhung chia sẻ trên trang cá nhân

Diva Hồng Nhung thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc cây cối, thư giãn và tận hưởng không gian riêng tại nhà. Khu vườn không chỉ tạo điểm nhấn cho căn hộ mà còn mang đến không gian xanh gần gũi với thiên nhiên giữa lòng thành phố.

Diva Hồng Nhung thường chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc cây cối, thư giãn và tận hưởng không gian riêng tại nhà.

Sau hơn ba thập kỷ hoạt động, Diva Hồng Nhung không chỉ khẳng định vị trí trong nhóm bốn diva của nhạc Việt mà còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập đáng nể từ thời niên thiếu. Sự nghiệp lâu năm cùng khối tài sản mơ ước phần nào cho thấy thành quả mà nữ ca sĩ gây dựng trên hành trình theo đuổi âm nhạc.

Ảnh: FBNV