Cha đẻ 2 ca khúc chủ đề Chông Gai tiết lộ bí mật giấu kín suốt 3 năm cùng bạn đời

Nam ca sĩ vừa bất ngờ công khai một bí mật được anh cất giữ suốt 3 năm qua.

Tối 20/10, It's CHARLES. chính thức phát hành MV Em Tên Là Chi, đánh dấu màn trở lại với sản phẩm âm nhạc cá nhân sau hành trình nhận được nhiều sự chú ý tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Thay vì lựa chọn một ca khúc hoàn toàn mới để tận dụng sức nóng sau chương trình, nam nghệ sĩ quyết định giới thiệu sáng tác đã được thu âm và quay MV từ khoảng 3 năm trước. Sản phẩm cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được anh dành tặng người bạn đời, nữ nghệ sĩ Kim Chi Sun, như một cách lưu giữ câu chuyện tình yêu của cả hai qua âm nhạc.

MV Em Tên Là Chi - It's CHARLES.

Em Tên Là Chi được It's CHARLES. sáng tác và ghi hình trước khi anh cùng Kim Chi Sun chính thức kết hôn. Ca khúc vì thế gắn với những cảm xúc và kỷ niệm của nam nghệ sĩ trong giai đoạn trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua truyền hình thực tế.

Trong MV, người xem có dịp nhìn lại hình ảnh It's CHARLES. của những năm trước, khi ngoại hình còn mộc mạc, giản dị, đồng thời bắt gặp những khoảnh khắc bên Kim Chi Sun từ thời cả hai chưa kết hôn.

MV là những thước phim được ghi lại từ 3 năm trước của It's CHARLES. và Kim Chi Sun

Lựa chọn phát hành một sản phẩm được cất giữ suốt nhiều năm cũng cho thấy nam nghệ sĩ không đặt nặng việc chạy theo xu hướng hay liên tục tung ra những ca khúc mới để duy trì sự chú ý. Thay vào đó, anh muốn chia sẻ với công chúng một phần câu chuyện cá nhân đã được ấp ủ từ lâu.

Đáng chú ý, Em Tên Là Chi ra mắt ngay sau khi It's CHARLES. khép lại hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với nhiều dấu ấn. Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, It's CHARLES. để lại dấu ấn qua nhiều tiết mục như Dear, Dạt Vào Tim Em, Quá Khứ Còn Lại Gì, Mời Buồn Sang Chơi,...

Em Tên Là Chi ra mắt ngay sau khi It's CHARLES. khép lại hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 với nhiều dấu ấn.

Bên cạnh vai trò biểu diễn, kinh nghiệm sáng tác và sản xuất âm nhạc giúp anh tham gia sâu hơn vào quá trình xây dựng các tiết mục. Tại cuộc thi năm nay, nam nghệ sĩ giành danh hiệu Chiến Tướng ở Công diễn 3 và Công diễn 5, đồng thời góp mặt trong đội hình Gia Tộc Toàn Năng. Những dấu ấn này giúp tên tuổi nam nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng, sau thời gian dài chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sáng tác và sản xuất phía sau hậu trường.

hững dấu ấn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp tên tuổi It's CHARLES. đến gần hơn với công chúng



It's CHARLES. tên thật là Huỳnh Phương Duy, sinh năm 1993 tại Kiên Giang. Anh được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và đạo diễn hình ảnh. Trước khi theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, anh từng làm thiết kế đồ họa nhưng quyết định từ bỏ công việc ổn định để tập trung cho âm nhạc. Năm 2017, It's CHARLES. tham gia Bạn Là Ngôi Sao và lọt Top 6 chung cuộc. Một năm sau, anh tiếp tục thử sức tại Giọng Hát Việt 2018, sau ba lần tham gia trước đó nhưng chưa thể tiến sâu.

It's CHARLES. từng là nhân viên thiết kế đồ họa trước khi quyết định theo đuổi đam mê âm nhạc

Trong những năm đầu hoạt động, nam nghệ sĩ chủ yếu tự học sáng tác, hòa âm phối khí thông qua các tài liệu trên mạng, từng bước hoàn thiện khả năng sản xuất âm nhạc. Anh phát hành nhiều EP như Sweet N Sour, Bước Chân Theo Ánh Mặt Trời, Những Nụ Hôn Tạm Biệt và Ko Ngờ, bên cạnh các đĩa đơn và sản phẩm kết hợp với Kim Chi Sun, Mỹ Anh, DICK, Cường Seven. Anh cũng cùng Kim Chi Sun phát triển dự án âm nhạc CHICHA22, đồng thời xây dựng con đường nghệ thuật gắn với cả sáng tác lẫn biểu diễn.

Hỏa Ca - bài hát chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 do It's CHARLES. sáng tác

Bên cạnh các sản phẩm cá nhân, It's CHARLES. từng bước khẳng định dấu ấn ở lĩnh vực sáng tác và sản xuất âm nhạc cho các dự án khác. Anh là người đứng sau Hỏa Ca, ca khúc chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, trước khi tiếp tục đảm nhận vai trò sáng tác Hỏa Tâm cho mùa thứ hai của chương trình.

It's CHARLES. cũng là người sáng tác ca khúc chủ đề Hỏa Tâm cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

Nam nghệ sĩ cũng tham gia viết lời Việt cho ca khúc chủ đề Show Me của Tân Binh Toàn Năng. Đồng thời, It's CHARLES. cũng là người sáng tác ca khúc chủ đề Hỏa Tâm cho chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Không chỉ hoạt động với vai trò ca sĩ, It's CHARLES. còn đảm nhận nhiều khâu trong quá trình sáng tác và sản xuất âm nhạc. Anh từng góp phần tạo nên màu sắc hình ảnh cho các MV như Nàng Thơ của Hoàng Dũng và Giữa Đại Lộ Đông Tây của Uyên Linh.

Với MV Em Tên Là Chi vừa phát hành, khán giả cũng kỳ vọng It's CHARLES. sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới, đồng thời có thêm nhiều hoạt động âm nhạc sau dấu ấn vừa qua

Từ những năm tháng âm thầm làm nghề đến khi được đông đảo khán giả biết đến qua Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nam nghệ sĩ đang có thêm cơ hội phát triển con đường nghệ thuật của mình. Với MV Em Tên Là Chi vừa phát hành, khán giả cũng kỳ vọng It's CHARLES. sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm mới, đồng thời có thêm nhiều hoạt động âm nhạc sau dấu ấn tại chương trình.

Ảnh: FBNV/ NVCC