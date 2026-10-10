Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2: 17 người thành đoàn, lộ diện 2 nhân tố thắng lớn

Sau hơn 3 tháng tranh tài, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức đi đến hồi kết.

Tối 10/10, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 chính thức lên sóng tập cuối, khép lại hành trình hơn 3 tháng phát sóng. Chương trình tìm ra 17 gương mặt góp mặt trong đội hình Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng, đồng thời trao các giải thưởng do nhà sản xuất và khán giả bình chọn.

Sau hai màn trình diễn của hai liên minh, với những tiết mục thăng hoa đến từ Liên minh Khải Hoàn và Liên minh Kỳ Tích, chiến thắng cuối cùng thuộc về Liên minh Kỳ Tích. Kết quả này giúp các thành viên giành được 4 suất thành đoàn.

Jun Phạm đại diện 5 Anh Tài mùa 1 thông báo sẽ không góp mặt trong đội hình thành đoàn mới, cũng như không nhận các giải thưởng do nhà sản xuất bình chọn

Trước khi công bố những Anh Tài góp mặt trong Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng, 5 Anh Tài mùa 1 gồm Jun Phạm, Neko Lê, BB Trần, Thanh Duy và Duy Khánh được gọi tên lên sân khấu để nhận giải thưởng Anh Tài Đóng Góp Đặc Biệt.

Trên sân khấu nhận giải, Jun Phạm đại diện nhóm chia sẻ cả 5 Anh Tài đã thống nhất với nhà sản xuất về việc không góp mặt trong đội hình thành đoàn mới, cũng như không nhận các giải thưởng do nhà sản xuất bình chọn. Thay vào đó, cả 5 chỉ nhận những giải thưởng do khán giả bình chọn, nếu có. Cùng với đó, Jun Phạm nhấn mạnh hành trình vừa qua được cả nhóm xem như một lần trở lại để làm bạn bè, anh em, đồng hành và kết nối các Anh Tài với nhau.

Thông tin cả 5 Anh Tài mùa 1 không góp mặt trong đội hình thành đoàn mới nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Xuyên suốt hành trình trước đó, các Anh Tài mùa 1 luôn nhận được sự chú ý. Trước đó, Jun Phạm, Neko Lê, BB Trần, Thanh Duy và Duy Khánh từng gây tranh luận sau công diễn hội ngộ khi một số khán giả cho rằng tiết mục chưa đủ thuyết phục để cạnh tranh chiến thắng. Bên cạnh đó, lượng fan đông đảo của nhóm cũng làm dấy lên ý kiến trái chiều về tính công bằng trong bình chọn. Đáng chú ý, Jun Phạm liên tục dẫn đầu bảng điểm Hỏa Lực cá nhân, càng khiến quyết định rút khỏi cuộc đua thành đoàn của 5 Anh Tài được quan tâm.

Đội hình Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng gồm 17 thành viên

Sau những màn trình diễn cuối cùng, chương trình cũng công bố đội hình Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng gồm 17 thành viên. Danh sách quy tụ nhiều gương mặt thuộc các màu sắc âm nhạc khác nhau như Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Đông Hùng, Đinh Mạnh Ninh, Hà An Huy, OSAD, Hoàng Tôn và rapper Thái VG.

Bên cạnh đó, đội hình còn có sự góp mặt của các thành viên Da Lab là Thơm và Thỏ, cùng những cái tên như Mew Amazing, K.O, Cheng, It's Charles, Đào Đặng Công Đoàn và Hoàng Rob. Đội hình chính thức đánh dấu những gương mặt sẽ tiếp tục đồng hành trong Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng sau hành trình trAnh Tài kéo dài hơn 3 tháng.

Huỳnh Lập nhận giải X Leader

Bên cạnh đó, giải thưởng X Leader dành cho đội trưởng xuất sắc cũng gây chú ý khi Huỳnh Lập được vinh danh dù không góp mặt trong đội hình thành đoàn. Ban đầu, giải thưởng dự kiến dành cho Anh Tài thuộc đội hình này, nhưng nhà sản xuất đã thay đổi tiêu chí để ghi nhận những đóng góp nổi bật trong suốt chương trình. Huỳnh Lập được trao giải nhờ khả năng dẫn dắt các đội nhóm và góp công vào nhiều chiến thắng xuyên suốt hành trình.

Cùng với đó, hai danh hiệu Chiến Tướng Của Năm lần lượt gọi tên Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh. Kết quả được xác định dựa trên tổng hòa điểm Hỏa Lực cá nhân cùng những đóng góp của các Anh Tài trong suốt hành trình.

Đinh Mạnh Ninh

và Hà An Huy nhận giải Chiến Tướng Của Năm

Khép lại hành trình hơn 3 tháng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 không chỉ tìm ra đội hình Gia Tộc Anh Tài Toàn Năng mà còn vinh danh những cá nhân có dấu ấn nổi bật xuyên suốt chương trình. Tuy nhiên, những quyết định về đội hình thành đoàn và các giải thưởng cũng tạo ra nhiều chủ đề để khán giả tiếp tục bàn luận sau đêm chung kết.

Danh sách giải thưởng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026: Hà An Huy - Đinh Mạnh Ninh: Chiến Tướng Của Năm.

Huỳnh Lập: X Leader - Đội trưởng xuất sắc.

Phùng Minh Cương: Anh Tài Thắp Lửa (X-Igniter).

Đại Nghĩa: Anh Tài Truyền Lửa (X-Mentor).

Lê Xuân Tiền: Anh Tài Nhiệt Huyết (X-Spirit).

Nguyễn Văn Chung: Anh Tài Biến Hóa (X-Beyond).

Thuận Nguyễn: Anh Tài Bứt Phá Giới Hạn (X-Infinite).

It's Charles: Anh Tài Kiến Tạo Giai Điệu (X-Innovator).

Will: Anh Tài Kiên Cường (X-Resilience).

14 Casper: Anh Tài Đột Phá (X-Traordinary).

Vương Anh Tú: Anh Tài Ấn Tượng (X-Impact).

Toki Thành Thỏ: Anh Tài Bản Lĩnh (X-Mettle).

Tùng Mint: Anh Tài Dũng Cảm (X-Valor).

Neko Lê: Anh Tài Giải Trí.

Jun Phạm: Anh Tài Truyền Cảm Hứng và Anh Tài Ấm Áp.

Thái Lê Minh Hiếu: Anh Tài Làm Mạnh.

Jun Phạm, Neko Lê, BB Trần, Thanh Duy và Duy Khánh: Anh Tài Cống Hiến Đặc Biệt.



