Quách Ngọc Ngoan hát nhạc phim bằng tiếng Khmer

Nam diễn viên cùng các bạn diễn hòa giọng trong ca khúc chủ đề của phim Trại buôn người với âm hưởng Khmer Nam Bộ đặc sắc.

Ekip Trại buôn người đã chính thức ra mắt MV Ánh sao đêm Dolta phiên bản remix dành riêng cho bộ phim. Sản phẩm quy tụ nhiều diễn viên cùng tham gia ca hát, nhảy múa, đưa âm hưởng văn hóa Khmer Nam Bộ vào không gian âm nhạc hiện đại. Hình ảnh các diễn viên vốn gắn với những màn đối đầu căng thẳng trên màn ảnh nay trở nên gần gũi, vui nhộn trong một sản phẩm âm nhạc mang tinh thần giao lưu và kết nối văn hóa.

Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi thể hiện những câu hát bằng tiếng Khmer. Trong MV nhạc phim, anh không còn xuất hiện với vẻ gai góc của nhân vật Tài mà trực tiếp tham gia phần hát, hòa mình vào không khí rộn ràng của ca khúc. Những câu hát bằng tiếng Khmer trở thành điểm nhấn, giúp nam diễn viên cho thấy một khía cạnh khác ngoài vai diễn phản diện trên màn ảnh.

Các diễn viên thể hiện ca khúc nhạc phim.

Cùng với anh, Võ Đình Hiếu, Trầm Minh Hoàng, Danis Nguyễn, đạo diễn Toni Bảo Anh chơi nhạc cụ và cùng hát. Các diễn viên Steven Nguyễn, Kore Hải Anh, Khánh My cùng nhiều thành viên trong đoàn phim góp mặt bằng điệu nhảy, phong cách hài hước, tạo nên phần trình diễn mang màu sắc tập thể.

Steven Nguyễn xuất hiện ở đầu MV với hình ảnh người nông dân ở địa phương làm công việc hái thốt nốt.

Thay vì tập trung vào kỹ thuật thanh nhạc hay vũ đạo chuyên nghiệp, MV lựa chọn cách thể hiện tự nhiên, thoải mái. Những khoảnh khắc ca hát, nhảy múa của dàn diễn viên tạo cảm giác gần gũi, đồng thời đem đến sự tương phản với không khí căng thẳng của bộ phim. Sự góp mặt của rapper Yuno Bigboy bổ sung màu sắc rap/hip-hop cho bản phối, giúp ca khúc mang hơi thở trẻ trung hơn. Cách kết hợp giữa dàn diễn viên và nghệ sĩ âm nhạc cũng mở rộng hình thức quảng bá phim, đưa câu chuyện điện ảnh đến gần khán giả qua một trải nghiệm giải trí khác.

Những cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người của vùng Bảy Núi của tỉnh An Giang được giới thiệu trong phim và MV nhạc phim Trại buôn người.

"Ánh sao đêm Dolta" do nhạc sĩ Sơn Ngọc Hoàng sáng tác, khi dùng làm nhạc phim "Trại buôn người" được làm mới phần hòa âm, phối khí theo hướng hiện đại. Ca khúc lấy cảm hứng từ không khí lễ hội Dolta, gắn với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Nội dung ca khúc hướng đến những điều gần gũi như tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, cuộc sống thanh bình và vẻ đẹp vùng đất An Giang trong không khí lễ hội. Những chất liệu âm nhạc bản địa được đặt trong cấu trúc hiện đại, tạo nên sự giao thoa giữa màu sắc dân gian và nhịp điệu sôi động.

Phần hình ảnh cũng góp phần định hình bản sắc cho MV là Hội đua bò chùa Rô, những rặng thốt nốt giữa đồng lúa, các ngôi chùa Khmer cùng khung cảnh miền Tây được lồng ghép bên cạnh phần trình diễn của các diễn viên. Qua đó, sản phẩm mở rộng không gian cảm xúc của Trại buôn người.

Các thành viên đoàn phim Trại buôn người thực hiện MV nhạc phim Ánh sao đêm Dolta.

Đảm nhận hai vai trò Giám đốc sản xuất và Giám đốc sáng tạo MV, Mèo Bích Trang chia sẻ: “Chúng tôi muốn đưa tới khán giả một sản phẩm âm nhạc vừa tôn vinh nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer Nam Bộ, vừa truyền tải nguồn năng lượng lạc quan của con người miền Tây. Dù bộ phim Trại buôn người mang đề tài hành động, tâm lý xã hội gai góc, bức tranh toàn cảnh vẫn luôn sáng lên tình người, sự đùm bọc và khát vọng sống bình yên”.

Từ ngày ra mắt 25/9, Trại buôn người đã vượt mốc 350 tỷ đồng, thu hút hơn 3,5 triệu lượt khán giả đến rạp. Hiện tại bộ phim vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé với hơn 58.000 vé/ngày, vượt xa các bộ phim khác đang có mặt tại rạp. Để đáp lại tình cảm của khán giả, đoàn phim vẫn tiếp tục gặp gỡ, giao lưu ở nhiều địa phương trên cả nước như Đà Lạt, Hà Nội, Hải Phòng... trong dịp cuối tuần này.



