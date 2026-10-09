Cảnh sát ngầm phim Trại Buôn Người: Xuất thân vũ công, nổi tiếng 17 năm trước

Nam diễn viên thủ vai cảnh sát ngầm trong phim điện ảnh Trại Buôn Người từng là hot boy đình đám gần 2 thập kỷ trước.

Đảm nhận vai diễn ấn tượng trong Trại buôn người, Tùng Mint đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thành công của bộ phim cũng giúp sự nghiệp của anh tỏa sáng trở lại sau gần 2 thập kỷ theo đuổi nghệ thuật.

Mắc kẹt trong cái bóng của một vai diễn

Tùng Mint tên thật Đoàn Thanh Tùng, sinh năm 1986 và xuất thân là vũ công hip hop. Năm 2009, anh chạm ngõ màn ảnh với vai chính Dương “Đá tảng” trong bộ phim truyền hình Bước nhảy xì-tin. Thời điểm đó, vai diễn giúp anh nổi đình đám và trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý nhất thời điểm đó.

Nhờ bước đệm này, Tùng Mint tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác như Trường học bá vương, Glee Việt Nam, Trại hoa đỏ... Tuy nhiên, thành công của vai diễn đầu tay cũng là cái bóng khiến nam diễn viên không thể vượt qua.

Tùng Mint nổi tiếng khi tham gia phim “Bước nhảy xì-tin”.

Nam diễn viên thừa nhận vai diễn Dương “Đá tảng” quá thành công khiến nhân vật như “ăn sâu” vào anh. Thậm chí có những lúc Tùng Mint tự nói với chính mình: “ Dương ơi, đừng ám tôi nữa, đừng có đi theo tôi nữa ”.

Ngoài diễn xuất, Tùng Mint cũng tham gia nhiều chương trình đòi hỏi khả năng vận động và thể lực, đồng thời giành ngôi quán quân Phái mạnh Việt 2015.

Dù vậy sự nghiệp của anh vẫn chững lại. Những năm sau đó, nam diễn viên không xuất hiện dày đặc trong các dự án điện ảnh, truyền hình như giai đoạn đầu sự nghiệp. Có thời điểm anh tự ti đến mức không dám thừa nhận những thành công của mình, thậm chí quyết định rời nghệ thuật để thử sức với công việc môi giới bất động sản.

Trở lại đầy mạnh mẽ ở tuổi 40

Sau nhiều năm lặng lẽ, Tùng Mint đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng. Anh nhận được chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2. Tại chương trình, anh không chỉ thể hiện khả năng trình diễn mà còn cho thấy một hình ảnh khác so với chàng hot boy từng được biết đến từ nhiều năm trước.

Dù phải dừng chân tại công diễn 4, Tùng Mint vẫn thoải mái cho biết ngay từ đầu đã chuẩn bị tâm lý cho khả năng phải rời chương trình bất cứ lúc nào. Với anh, những tháng tham gia chương trình không chỉ là cơ hội trở lại sân khấu mà còn giúp anh có thêm sự kết nối với khán giả.

Tùng Mint nhận được nhiều yêu mến khi tham gia “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Ngoài dấu ấn tại gameshow, vai diễn cảnh sát ngầm Tùng (mã số 198) trong phim Trại buôn người tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ của Tùng Mint. Trong phim, anh phải thực hiện nhiều cảnh hành động đầy mạo hiểm.

Chia sẻ về vai diễn, Tùng Mint cho biết điều khó không chỉ nằm ở việc thực hiện những pha hành động. Anh phải tìm cách hiểu tâm lý của một cảnh sát đã hoạt động nằm vùng trong thời gian dài, người không thể phản ứng giống một người bình thường khi liên tục đối diện với những tình huống nguy hiểm.

Bởi vậy, Tùng Mint lựa chọn tiếp cận nhân vật từ tâm lý thay vì chỉ chú ý tới vẻ ngoài hoặc những màn đánh đấm. Với anh, mỗi hành động, phản ứng hay tình huống chạy trốn đều phải xuất phát từ bản năng và kinh nghiệm của nhân vật trong hoàn cảnh sinh tử.

Tùng Mint có vai diễn ấn tượng trong “Trại buôn người”.

Bên cạnh những cảnh hành động, các phân đoạn nhân vật đối diện với những nạn nhân trong phim cũng để lại cho Tùng Mint nhiều cảm xúc. Vai cảnh sát ngầm vì thế trở thành một trong những dấu mốc đáng nhớ của anh khi trở lại màn ảnh ở tuổi 40.

Hôn nhân viên mãn bên vợ người mẫu

Không chỉ sự nghiệp, Tùng Mint còn được khán giả ngưỡng mộ bởi hôn nhân bên người mẫu, stylist Pông Chuẩn.

Trước khi về chung một nhà, Tùng Mint và Pông Chuẩn từng gây chú ý với câu chuyện tình yêu bắt đầu khá nhanh. Cả hai quen nhau khoảng một năm rồi kết hôn vào năm 2017, sau đó liên tiếp đón hai em bé chỉ cách nhau khoảng một tuổi.

Tổ ấm nhỏ của Tùng Mint.

Chính vì vậy, Pông Chuẩn từng thừa nhận quãng thời gian yêu đúng nghĩa của hai người thực sự không nhiều. Sau khi cưới là những ngày tất bật với con nhỏ, công việc và trách nhiệm của một gia đình trẻ. Khoảng thời gian dịch bệnh, khi mọi hoạt động gần như chậm lại, hai vợ chồng mới có nhiều thời gian ở bên nhau hơn để lắng nghe, thấu hiểu và nhìn lại chặng đường đã đi qua.

Tùng Mint cũng là người đàn ông của gia đình. Nhiều năm qua, anh chăm sóc con cái, làm việc nhà và luôn đứng sau làm điểm tựa tinh thần vững chắc cho vợ. Nhìn lại hành trình làm nghề, nam diễn viên cho rằng bà xã có vai trò lớn trong sự trưởng thành của anh.