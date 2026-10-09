Khổ nhất “Án Mạng Xém Hoàn Hảo”: Anh Tú Atus và DJ Mie vừa bị truy đuổi vừa tự phá án

“Án Mạng Xém Hoàn Hảo” là phim điện ảnh thuộc thể loại trinh thám - hài, gây ấn tượng bởi câu chuyện showbiz nhiều bí mật và nút thắt khó lường, cùng dàn diễn viên trẻ tài sắc.

‏Khác với những phim trinh thám thuần túy, "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" lựa chọn một công thức thú vị hơn khi kết hợp trinh thám - hài pha lẫn chút hành động, đặt một vụ án mạng giữa thế giới showbiz đầy hào nhoáng nhưng cũng không kém phần phức tạp. Điểm hấp dẫn của bộ phim không chỉ nằm ở hành trình tìm kiếm hung thủ, mà còn đến từ cách câu chuyện liên tục mở ra những nút thắt mới khiến người xem phải "đau đầu".‏

‏Mở đầu phim với màn gặp gỡ hài hước giữa Trinh (DJ Mie) và Đại (Anh Tú Atus), khán giả đã sẵn sàng tâm thế để cười thoải mái với những diễn tiến sắp tới của bộ phim. Nhưng khi nhân vật Trinh tỉnh dậy giữa phim trường, mất trí nhớ và phát hiện một nữ diễn viên đã chết ngay bên cạnh mình, phim lại kéo thẳng lưng khán giả lên để đối diện với một drama bất ngờ, một vụ án mạng nghiêm trọng. Trong hành trình tìm kiếm sự thật, Trinh và Đại luôn phải "dính chùm" cùng nhau, bởi Đại cũng đã vô tình trở thành nghi phạm sau khi để lại dấu vân tay tại hiện trường. ‏

‏Trong quá trình căng thẳng vừa trốn chạy vừa tự phá án đó, lại có thêm những nhân vật và tình tiết mới xảy đến với hai nhân vật chính. Mỗi nút thắt được mở ra lại kéo theo một câu hỏi khác, khiến khán giả cũng như chính Trinh và Đại liên tục thay đổi phán đoán về vụ án. Hành trình phá án của "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" không đơn thuần là đi tìm một hung thủ, mà còn là quá trình bóc từng lớp bí mật, những câu chuyện của các nhân vật với những liên hệ chồng chéo lên nhau. ‏

‏"Án Mạng Xém Hoàn Hảo" cân bằng giữa hai màu sắc tưởng như đối lập là trinh thám và hài. Song song với những màn truy đuổi gắt gao, những pha xáp lá cà toát mồ hôi hột là những lời thoại hài hước, những màn "đấu khẩu", thậm chí là cãi cọ với các nghi phạm trước khi lao vào "tử chiến". Sự tương tác giữa Anh Tú Atus và DJ Mie mang đến nguồn năng lượng tươi mới rất khác biệt với những bộ phim cùng đề tài trinh thám, tạo ra nhiều tình huống dở khóc dở cười trong quá trình cả hai cùng phá án. Phim vì thế không tạo cảm giác quá nặng nề mà những phân đoạn căng thẳng được đan xen với các mảng miếng hài, giúp nhịp phim giữ được tính giải trí xuyên suốt.‏

‏"Án Mạng Xém Hoàn Hảo" còn sở hữu dàn diễn viên nhiều gương mặt trẻ, mang đến năng lượng phù hợp với một tác phẩm có tiết tấu nhanh và màu sắc giải trí. Anh Tú Atus trong vai Đại - như anh từng chia sẻ - đã có cơ hội thể hiện một hình ảnh khá khác biệt so với tính cách của mình. Nhân vật thám tử tư của anh không phải kiểu điều tra viên lạnh lùng, lúc nào cũng đưa ra những suy luận chính xác, mà đôi khi cũng thể hiện sự vụng về đáng yêu tạo tiếng cười. Trong khi đó, DJ Mie đảm nhận vai Trinh, đã thuyết phục đạo diễn ngay lập tức vì độ hợp vai. Vào vai một tiktoker nổi tiếng có chàng người yêu diễn viên điển trai, bỗng dưng trở thành nghi phạm số một của một vụ án mạng, cô đã thể hiện khá tốt sự chuyển đổi tâm lý khi một người trẻ hoạt bát, vô tư bỗng đầy sự hoang mang, sợ hãi khi bị cuốn vào nguy hiểm.‏

‏Bên cạnh hai nhân vật chính, sự góp mặt của Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Huy Khánh, Thùy Giang, Long Đẹp Trai, Sỹ Toàn, Trịnh Tú Trung và Lương Gia Huy tạo nên một mạng lưới nhân vật đa dạng và tạo được sự cân bằng, khi các diễn viên trẻ mang đến năng lượng trẻ trung, còn những gương mặt giàu kinh nghiệm tạo thêm "độ chín" cho những phân đoạn mang tính đấu trí, điều tra.‏

‏Lựa chọn thế giới giải trí làm bối cảnh cũng là điểm thú vị của "Án Mạng Xém Hoàn Hảo". Những mối quan hệ tình cảm, tham vọng, bí mật cá nhân và những điều không muốn bị phơi bày khiến vòng nghi phạm ngày càng trở nên phức tạp. Tựa phim trở nên vô cùng phù hợp với câu chuyện, khi mọi thứ đều được sắp đặt để trông hoàn hảo trước ống kính, nhưng chỉ một chút sơ suất cũng đủ khiến toàn bộ "kịch bản" sụp đổ.‏

‏Không đặt nặng việc trở thành một tác phẩm trinh thám thuần túy, "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" chọn cách tiếp cận dễ xem và giàu tính giải trí hơn. Các nút thắt được mở ra, những cú twist giữ cho câu chuyện luôn có khả năng đổi hướng, trong khi yếu tố hài giúp giảm bớt sự nặng nề của vụ án mạng. Sự kết hợp giữa trinh thám, hài hước xen chút hành động, cùng dàn diễn viên trẻ giàu năng lượng, "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" mang đến một lựa chọn thú vị cho khán giả yêu thích những câu chuyện phá án nhưng không muốn bị bó buộc trong bầu không khí quá căng thẳng.‏

‏Phim điện ảnh "Án Mạng Xém Hoàn Hảo" đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.‏