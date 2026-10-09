Trần Kiều Ân đáp trả

Trần Kiều Ân bị người quản lý cũ nhiều lần nói xấu trên truyền thông. Nữ diễn viên đã có sự phản kích sau 10 năm.

Trang Sina đưa tin mới đây quản lý cũ Tôn Đức Vinh đã có những chia sẻ về Trần Kiều Ân. Ông nhắc lại ân oán cũ với nữ diễn viên Hoàng tử ếch, cho rằng nữ diễn viên vô ơn sau khi được ông giúp đỡ nổi tiếng khắp châu Á.

Theo lời kể của Tôn Đức Vinh, năm 2001 Trần Kiều Ân là nghệ sĩ được Tôn Đức Vinh dẫn dắt. Nhưng sau đó, ông phát hiện Trần Kiều Ân uống rượu ở hậu trường khi quay phim, vì vậy đã đóng băng các hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên suốt một năm với lý do để mài bớt sự sắc bén, nổi loạn của cô.

Trần Kiều Ân bị quản lý cũ tố vô ơn, công kích trong hơn 10 năm qua.

Sau khi hết thời gian phạt, Tôn Đức Vinh đã giao dự án Hoàng tử ếch cho Trần Kiều Ân. Tác phẩm nổi tiếng khắp châu Á, đưa Trần Kiều Ân trở thành ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu. Tuy nhiên, sau khi hết hạn hợp đồng, Trần Kiều Ân đã tìm quan hệ để rời khỏi Tôn Đức Vinh, từ đó không còn liên lạc với quản lý cũ.

Tôn Đức Vinh liên tục trả lời phỏng vấn chỉ trích Trần Kiều Ân vong ơn bội nghĩa. Phía nữ diễn viên lựa chọn im lặng. Năm 2018, Tôn Đức Vinh xin lỗi Trần Kiều Ân nhưng cô vẫn không phản hồi. Đến năm 2022, khi Trần Kiều Ân kết hôn, Tôn Đức Vinh chia sẻ không nhận được lời mời, nhưng vẫn nhờ người gửi lời chúc phúc tới nữ diễn viên.

Thời gian gần đây, Tôn Đức Vinh lại trả lời phỏng vấn nhắc chuyện cũ, nhắn hỏi Trần Kiều Ân: "Trước khi cô nổi tiếng, cô có biết chúng tôi đã phải đi nhờ vả từng người một như thế nào để tìm cơ hội cho cô, từ đóng phim cho đến tham gia các chương trình truyền hình hay không?", "Sau khi bị đóng băng, cô ấy hận tôi đến tận xương tủy, còn tìm mối quan hệ để chấm dứt hợp đồng với tôi", "Giờ đã kết hôn rồi thì cố gắng đừng nóng tính như trước nữa. Trong cuộc sống gia đình, hòa thuận vẫn nên được đặt lên hàng đầu", "Tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô hận tôi vì chuyện gì? Cô cũng không cần đến dự tang lễ của tôi đâu".

Ngày 8/10, Trần Kiều Ân đã đăng bài trên tài khoản Instagram với nội dung: "Không có sự thù hận, nhưng tuyệt đối không hòa giải".

Trần Kiều Ân yêu cầu Tôn Đức Vinh không được nhắc lại chuyện cũ với thông tin sai lệch.

Nữ diễn viên cho biết hợp đồng quản lý của cô hết hạn một cách tự nhiên. Cô cũng trích hoa hồng cho công ty theo quy định. Khi kết hôn, Trần Kiều Ân không nhận được lời chúc nào từ Tôn Đức Vinh, cũng không ai tìm tới nữ diễn viên để hòa giải mối quan hệ của cô với quản lý cũ.

"Anh hết lần này đến lần khác nhắc đến tôi, trong đó không tránh khỏi có nhiều lời bôi nhọ, thêm mắm dặm muối. Sau này, mong anh đừng nhắc đến tôi mãi nữa", Trần Kiều Ân bày tỏ.

Cô hy vọng Tôn Đức Vinh không có thêm những phát ngôn không đúng sự thật mang tính công kích.

Tôn Đức Vinh là nhà sản xuất và CEO của công ty giải trí Jungiery, từng góp phần nâng đỡ và phát triển sự nghiệp của nhiều ngôi sao hạng A như Trần Kiều Ân, Vương Tâm Lăng, Minh Đạo, La Chí Tường và nhóm 5566.

Trần Kiều Ân sinh năm 1979. Cô từng được mệnh danh là "nữ hoàng phim thần tượng" Đài Loan (Trung Quốc) sau thành công của các dự án Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em.

Trần Kiều Ân còn tham gia các tác phẩm nổi tiếng như Tiếu ngạo giang hồ, Vẫn cứ thích em, Đẳng cấp quý cô, Nữ nhân của vua, Cẩm Tú Duyên hoa lệ mạo hiểm... Năm 2024, nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả khi thể hiện vai mẹ kế mưu mô độc ác trong phim cổ trang Mặc vũ vân gian.

Trần Kiều Ân và chồng là thương gia Alan Tằng Vỹ Xương hẹn hò thông qua một chương trình giải trí. Họ kết hôn vào năm 2022 sau 3 năm bên nhau. Nữ diễn viên vun vén cho mối quan hệ bằng cách giảm bớt công việc nghệ thuật.

Trước đó, cô là người bận rộn, liên tục có các dự án khác nhau và đều đóng vai nữ chính có thời lượng xuất hiện nhiều. Nhưng hiện tại Trần Kiều Ân dường như đóng phim vì đam mê, thời gian cô chủ yếu tận hưởng cuộc sống tân hôn, đi du lịch cùng chồng.