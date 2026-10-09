Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ rồi Steven Nguyễn!

Nhiều người không khỏi sốc khi thấy Steven Nguyễn như vậy.

Mới đây, đoạn clip nhá hàng cho phim điện ảnh Người Mẹ Xấu vừa được ê-kíp tung ra đã lập tức chiếm trọn spotlight trên MXH, được netizen xôn xao bàn tán. Điều làm khán giả bất ngờ nhất không phải là những phân cảnh hành động hay nội dung tò mò mà là tạo hình khác lạ, chưa từng thấy trước đây của nam diễn viên Steven Nguyễn.

Steven Nguyễn lộ tạo hình không ai nhận ra (Nguồn: NSX)

Tạm gác lại hình tượng nam thần lịch lãm, phong độ, Steven Nguyễn khiến người xem "bật ngửa" khi xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng hầm hố và bặm trợn. Gương mặt cọc cằn, ánh mắt gườm gườm sắc lạnh, hành động lại có phần lưu manh của anh bộc lộ rõ tính cách của một nhân vật có "máu chiến". Đặc biệt, điểm gây chú ý nhất là mái tóc dài được cột đuôi ngựa cực lạ mắt khiến anh càng trông giống giang hồ, vừa làm tăng nét phong trần, vừa khiến nam diễn viên trông dữ dằn hơn hẳn.

Mái tóc lạ lẫm của Steven Nguyễn (Ảnh: NSX)

Chưa bao giờ thấy anh như thế này (Ảnh: NSX)

Nhiều khán giả bình luận đây chắc chắn là tạo hình "ăn chơi" nhất trong sự nghiệp điện ảnh từ trước đến nay của Steven Nguyễn. Mặt khác, năm nay Steven Nguyễn không chỉ ghi dấu ấn với Trại Buôn Người mà còn xuất hiện với một vai diễn có nét "đểu" không kém trong Chị Chị Em Em 3, nên tạo hình mới trong Người Mẹ Xấu của anh càng đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Trời ơi ảnh bad mà ảnh lực quá trời", "Rồi mặt búng ra giang hồ nữa rồi", "Ảnh vừa ra trại xong là đổ đốn luôn vậy á hà", "Đủ nắng hoa sẽ nở, nhưng đủ rồi Steven Nguyễn ơi"... là các bình luận của netizen.

Steven Nguyễn "đổ đốn" khiến netizen khóc thét (Ảnh: NSX)

Trong Người Mẹ Xấu, anh vào vai Lạc - một tay giang hồ lạnh lùng, bất cần nhưng lại giỏi võ nghệ. Nhân vật của anh chẳng ngán va chạm hay đối đầu với ai, đặc biệt là khi có ai dám kiếm chuyện với mẹ của anh. Người vào vai mẹ là Hồng Đào, cô cũng có màn lột xác gây sốc không kém khi vào vai một "người mẹ xấu" hội tụ đủ các thói hư tật xấu từ móc túi, trộm cắp cho đến gian lận cờ bạc, được miêu tả là có con chống lưng nên càng tự tin hành nghề.

Hai mẹ con Hồng Đào và Steven Nguyễn sẽ cùng nhau tạo nên một bộ phim tâm lý xã hội pha lẫn hành động kịch tính. Nội dung phim xoay quanh hành trình mưu sinh đầy góc khuất, những cuộc đối đầu nghẹt thở với các thế lực bên ngoài nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp.