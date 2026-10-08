Giải mã ý nghĩa số áo của các nhân vật trong phim Trại Buôn Người

Trong phim, các nạn nhân gần như bị xóa bỏ danh tính, chỉ còn được gọi bằng những con số trên áo. Tưởng như vô hồn nhưng mỗi con số lại gắn với một câu chuyện riêng, được lựa chọn dựa trên số phận nhân vật hoặc mang ý nghĩa đặc biệt với chính diễn viên.