Nam ca sĩ thê thảm hậu hẹn hò mỹ nhân đẹp nhất thế giới: Huỷ show, fan quay lưng, cứ thế này hết thời đến nơi

Mối tình với mỹ nhân đẹp nhất thế giới khiến nam ca sĩ hết thời phải trả giá đắt khi bị fan 20 năm đồng loạt quay lưng.

Tin tức T.O.P, cựu thành viên BIGBANG, và Nana, cựu thành viên After School, công khai hẹn hò đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng những ngày qua. Là idol huyền thoại của thế hệ 2, bước ra từ nhóm nhạc hàng đầu BIGBANG, T.O.P luôn là tâm điểm dù đã không còn hoạt động sôi nổi như thời hoàng kim.

Tin tức T.O.P, cựu thành viên BIGBANG, và Nana, cựu thành viên After School, công khai hẹn hò đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và công chúng những ngày qua

Về phía Nana, nữ ca sĩ sinh năm 1991 ra mắt năm 2009 cùng nhóm nhạc After School và từng 2 năm liên tiếp (2014, 2015) đứng đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler. Cô cũng gặt hái nhiều thành công khi chuyển hướng sang làm diễn viên qua các bộ phim như The Good Wife, Mask Girl hay The Scandal.

Nana từng 2 năm liên tiếp (2014, 2015) đứng đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler

Cô cũng gặt hái nhiều thành công khi chuyển hướng sang làm diễn viên

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chúc dành cho các cặp đôi, cựu thành viên BIGBANG cũng đang phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ dư luận. Nam ca sĩ rơi vào tình thế chưa từng có trong sự nghiệp khi bị chính cộng đồng người hâm mộ đã sát cánh, ủng hộ anh suốt 20 năm qua đồng loạt quay lưng.

Ngày 10/10, CHOIDOT, fansite lớn nhất và hoạt động lâu đời nhất của T.O.P suốt 20 năm qua, đã chính thức tuyên bố đóng cửa. Đây là cộng đồng fan tiêu biểu sở hữu website ChoiSeungHyun.com cùng hệ thống mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn như kênh X với 95.000 người theo dõi và tài khoản Instagram đạt 297.000 người theo dõi. Việc một cộng đồng người hâm mộ quan trọng gắn liền với sự nghiệp của T.O.P dừng hoạt động đã tạo ra sự chú ý lớn trong cộng đồng người hâm mộ BIGBANG nói chung và nam rapper nói riêng.

CHOIDOT, fansite lớn nhất và hoạt động lâu đời nhất của T.O.P suốt 20 năm qua, đã chính thức tuyên bố đóng cửa

Trong bản tuyên bố chính thức, người điều hành CHOIDOT đã thẳng thắn đưa ra lý do chấm dứt hoạt động vì nhận thấy không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước việc T.O.P và công ty quản lý TOPSPOT PICTURES né tránh thực tại, trốn tránh trách nhiệm và coi thường sự cống hiến của người hâm mộ. Người đại diện chỉ ra rằng album vừa qua, dù được quảng bá là "dành cho fan", nhưng những sân khấu biểu diễn và sự giao tiếp tử tế mà khán giả mong chờ lại hoàn toàn thiếu vắng. Phía công ty đã ỷ lại một cách thái quá vào sự nỗ lực tự nguyện của các fansite cá nhân trong suốt chiến dịch truyền thông và tổ chức sự kiện.

Đặc biệt, phía fansite cũng giải thích rõ ràng về vụ việc hủy bỏ triển lãm kỷ niệm dự kiến diễn ra trong hai ngày 31/10 và 1/11. Quyết định hủy bỏ thực chất là bất đắc dĩ do tỷ lệ người hâm mộ đăng ký tham gia quá thấp khiến chi phí vận hành quá sức. Thế nhưng, sự việc này lại bị phía công ty quản lý và dư luận bên ngoài xuyên tạc thành "hành động bốc đồng của những người hâm mộ tức giận vì tin tức hẹn hò". Phía người hâm mộ vô cùng bức xúc khi cảm thấy tình cảm chân thành suốt hai thập kỷ qua bị lợi dụng lúc cần thiết và lập tức bị quay lưng khi cảm thấy phiền phức. Làn sóng "thoát fan" hiện tại không hẳn xuất phát từ việc T.O.P hẹn hò hay từ Nana, mà là kết quả của sự dồn nén thất vọng của người hâm mộ qua nhiều năm.

Làn sóng "thoát fan" hiện tại không hẳn xuất phát từ việc T.O.P hẹn hò hay từ Nana, mà là kết quả của sự dồn nén thất vọng của người hâm mộ qua nhiều năm

Làn sóng quay lưng này diễn ra trong bối cảnh phong độ sự nghiệp của T.O.P đang sa sút nghiêm trọng. Trước đó, nam rapper từng bất ngờ thông báo hủy bỏ đêm nhạc T.O.P Pre-Studio 2026 In Jakarta dự kiến diễn ra vào ngày 19/9 tại Indonesia. Dù phía công ty đưa ra lý do "tình hình địa phương gặp khó khăn", cư dân mạng Hàn Quốc đã nhanh chóng chỉ ra nghi vấn chương trình phải hủy bỏ vì tình trạng ế vé nghiêm trọng. Sự cố này trở thành minh chứng rõ nét cho thấy sức hút của cựu thành viên BIGBANG đã suy giảm đáng kể, không còn đủ sức nặng để lấp đầy các khán phòng ca nhạc.

Làn sóng quay lưng này diễn ra trong bối cảnh phong độ sự nghiệp của T.O.P đang sa sút nghiêm trọng

Sự trượt dài của T.O.P càng trở nên thê thảm khi đặt lên bàn cân so sánh với BIGBANG. Trong khi T.O.P chật vật tìm kiếm lại ánh hào quang cá nhân thì BIGBANG với ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung đang một lần nữa làm nên lịch sử Kpop với chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô khủng. Chuyến lưu diễn này đi qua 13 quốc gia với khoảng 31 đến 33 đêm diễn, dự kiến tiếp cận tới 1,7 triệu khán giả. Ngay từ khi khởi động từ cuối tháng 8/2026, nhóm đã chứng tỏ vị thế huyền thoại bằng 3 đêm diễn cháy vé sạch tại Sân vận động Goyang, Hàn Quốc, trước khi tiếp tục công phá các sân vận động lớn tại Mỹ, châu Âu và châu Á. Sắp tới đây, BIGBANG cũng sẽ đổ bộ Việt Nam với 2 đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình ngày 24-25/10.

BIGBANG với ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung đang một lần nữa làm nên lịch sử Kpop với chuyến lưu diễn toàn cầu quy mô khủng

Cộng đồng người hâm mộ BIGBANG nói chung cũng cảm thấy tổn thương trước cách T.O.P đối xử với quá khứ của chính mình. Trong các cuộc phỏng vấn sau khi rời nhóm, nam rapper thừa nhận đã cắt đứt liên lạc với các thành viên G-Dragon, Taeyang, Daesung trong một thời gian dài và không hề chủ động liên hệ lại. Anh liên tục tuyên bố không còn là một phần của BIGBANG và khẳng định dứt khoát không muốn tiếp tục con đường của một idol. T.O.P thậm chí còn gây tranh cãi khi có hành động chặn thẳng tay những tài khoản người hâm mộ liên tục đặt câu hỏi hoặc bày tỏ mong muốn thấy anh tái hợp cùng nhóm. Dù nam rapper từng giải thích trong một cuộc phỏng vấn rằng cảm giác tội lỗi sau những bê bối đã ngăn cản anh tiếp tục đồng hành cùng BIGBANG, nhưng thái độ chối bỏ phũ phàng quá khứ đã khiến những khán giả từng yêu mến nhóm cảm thấy bị phủ nhận.

Cộng đồng người hâm mộ BIGBANG nói chung cũng cảm thấy tổn thương trước cách T.O.P đối xử với quá khứ của chính mình

Trước làn sóng phẫn nộ đỉnh điểm từ cộng đồng fan, phía công ty quản lý TOPSPOT PICTURES đã đăng tải bài thông báo chính thức bằng 4 ngôn ngữ để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Trong thông cáo, đại diện công ty thừa nhận sự thiếu sót nghiêm trọng trong khâu cập nhật thông tin về các hoạt động của T.O.P cũng như việc thiếu giao tiếp đầy đủ với fan, đồng thời khẳng định nghiêm túc tiếp thu các phản hồi và hứa hẹn sẽ cải thiện quy trình vận hành. Dù vậy, động thái xin lỗi muộn màng này vẫn bị đánh giá là thiếu sức nặng khi những tổn thương và sự thất vọng tích tụ suốt thời gian qua của người hâm mộ đã vượt quá giới hạn có thể cứu vãn.

Công ty quản lý TOPSPOT PICTURES đã đăng tải bài thông báo chính thức bằng 4 ngôn ngữ để gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ

Nhìn lại quá khứ, T.O.P sinh năm 1987 và từng sở hữu một sự nghiệp đỉnh cao khi ra mắt cùng BIGBANG vào năm 2006. Cùng với các thành viên, anh đã vươn lên vị trí ngôi sao hàng đầu của làn sóng Hallyu nhờ hàng loạt siêu bản hit toàn cầu như Haru Haru, Fantastic Baby, Bang Bang Bang hay Bad Boy. Tuy nhiên, sau bê bối sử dụng chất cấm năm 2017 cùng án phạt hai năm tù treo, sự nghiệp của anh rơi vào khủng hoảng kéo dài. Vụ việc khiến nam ca sĩ đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội tại quê nhà ngay lúc đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tháng 4/2022, anh tham gia đĩa đơn Still Life cùng BIGBANG như một lời chia tay trước khi rời YG Entertainment và đơn phương rời nhóm.

Sau bê bối sử dụng chất cấm năm 2017 cùng án phạt hai năm tù treo, sự nghiệp của anh rơi vào khủng hoảng kéo dài (Ảnh: Osen)

Tháng 4/2022, anh tham gia đĩa đơn Still Life cùng BIGBANG như một lời chia tay trước khi rời YG Entertainment và đơn phương rời nhóm

Vào đầu năm 2025, T.O.P trở lại con đường nghệ thuật bằng việc tham gia bộ phim đình đám Squid Game 2, đồng thời phát hành album solo ANOTHER DIMENSION do anh tự sản xuất 11 ca khúc vào tháng 4/2025 và khởi động tour diễn qua 6 khu vực châu Á. Sau khi phát hành, doanh thu lẫn thành tích nhạc số của album này đều không quá khả quan. Dù đầu tư lớn và năng nổ với nhiều hoạt động, hiệu ứng khi hoạt động solo của T.O.P đang không như mong đợi.

Vào đầu năm 2025, T.O.P trở lại con đường nghệ thuật bằng việc tham gia bộ phim đình đám Squid Game 2

Dù đầu tư lớn và năng nổ với nhiều hoạt động, hiệu ứng khi hoạt động solo của T.O.P đang không như mong đợi

Từ một ngôi sao đứng trên đỉnh cao hoàng kim của thế hệ Kpop thứ hai, T.O.P giờ đây đang chật vật vì những bê bối trong quá khứ lẫn thái độ ứng xử với cộng đồng người hâm mộ hiện tại. Việc đánh mất đi điểm tựa vững chắc nhất là những khán giả trung thành suốt 20 năm qua đã đẩy cựu thành viên BIGBANG vào tình thế báo động, báo hiệu một tương lai vô cùng mịt mờ trên con đường nghệ thuật solo.

Ảnh: X