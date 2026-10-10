5 trai đẹp làm 55.000 người vây kín hò reo khản giọng: Vừa ngầu vừa điển trai thế này, ai mà không đổ!

Tài năng lẫn visual đều cực phẩm, 5 chàng trai này không hot mới lạ.

Tối ngày 9/10 theo giờ địa phương, CORTIS đã có màn trình diễn tại F1 Singapore 2026, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ. Đây là sự kiện đua xe Công thức 1 thường niên tại Singapore, kết hợp các chặng đua tốc độ với chương trình biểu diễn âm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ quốc tế. Sân khấu Padang Stage nơi CORTIS biểu diễn cùng JJ Lin đã thu hút khoảng 55.000 khán giả. Nhóm nhạc tân binh nhà BIGHIT MUSIC có cơ hội trình diễn trước đám đông quốc tế, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động. Đáng chú ý, CORTIS là nhóm nhạc Kpop duy nhất trong đội hình nghệ sĩ biểu diễn năm nay, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

CORTIS biểu diễn tại F1 Singapore 2026

Không phụ sự mong đợi, CORTIS mang đến loạt tiết mục sôi động với phong cách trình diễn trẻ trung, khỏe khoắn nhưng không kém phần cool ngầu. Nhóm mở màn bằng TNT, sau đó lần lượt khuấy động sân khấu với Fashion, REDRED, ACAI, Mention Me, JoyRide, Wassup, GO!, What You Want, MoneyMoneyMoney và YoungCreatorCrew.

CORTIS khuấy động sân khấu tại Singrapore

Xuyên suốt màn trình diễn, 5 thành viên duy trì nguồn năng lượng dồi dào với những động tác vũ đạo dứt khoát, phong thái tự tin và thần thái cuốn hút. Đặc biệt, các chàng trai còn tiến xuống khu vực catwalk, tương tác gần gũi với khán giả bên dưới, khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Mỗi lần nhóm xuất hiện gần người hâm mộ, tiếng reo hò lại vang lên, cho thấy sức hút của CORTIS trên sân khấu quốc tế.

CORTIS nhận được nhiều lời nhận xét tích cực sau màn trình diễn tại F1 Singapore

Ngay sau đêm diễn, loạt hình ảnh và video CORTIS biểu diễn tại F1 Singapore được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ. Bên cạnh ngoại hình sáng sân khấu, 5 thành viên còn gây chú ý bởi thần thái tự tin, những màn tương tác gần gũi với khán giả và phong cách trình diễn đầy năng lượng. Dù mới debut hơn 1 năm, CORTIS đã cho thấy sự tự tin khi đứng trên sân khấu quốc tế, liên tục khuấy động không khí bằng những tiết mục sôi động.

Bên cạnh những khoảnh khắc trình diễn viral, diện mạo điển trai cùng phong cách thời trang cá tính của 5 thành viên cũng khiến mạng xã hội bùng nổ. Loạt fancam ghi lại thần thái cuốn hút, nụ cười tươi rói và những khoảnh khắc tương tác với khán giả nhanh chóng thu hút sự chú ý. Phong độ visual đồng đều, vừa trẻ trung vừa cool ngầu của CORTIS tiếp tục trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận sau đêm diễn.

Visual của 5 chàng trai khiến fan phát sốt:

Chỉ sau hơn một năm ra mắt, CORTIS đang dần trở thành cái tên nổi bật của lứa tân binh Kpop. Nhóm nhạc 5 thành viên nhà BIGHIT MUSIC gây chú ý nhờ màu sắc hip-hop phóng khoáng, hình ảnh trẻ trung và có phần nổi loạn, khác với hình tượng idol thường thấy. Từ âm nhạc đến thời trang, CORTIS đều mang tinh thần tự do, nghịch ngợm và đậm chất Gen Z. Chính sự tự nhiên, không quá khuôn mẫu này giúp nhóm nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường Kpop.

Chỉ sau hơn một năm ra mắt, CORTIS đang dần trở thành cái tên nổi bật của lứa tân binh Kpop

Năm 2026, sức hút của CORTIS tiếp tục được củng cố với ca khúc REDRED và mini album GREENGREEN. Ca khúc REDRED nhanh chóng thu hút người nghe nhờ giai điệu bắt tai, tiết tấu mạnh mẽ, trong khi GREENGREEN ghi nhận doanh số hàng triệu bản. Những thành tích này cho thấy CORTIS không chỉ được chú ý nhờ danh xưng tân binh nhà BIGHIT MUSIC mà còn đang xây dựng được lượng khán giả riêng. Các thành viên cũng tham gia vào quá trình sáng tạo âm nhạc, góp phần tạo nên màu sắc có phần ngẫu hứng, bụi bặm và gần gũi với người trẻ.

Không chỉ hoạt động tại Hàn Quốc, CORTIS còn từng bước mở rộng sự hiện diện trên các sân khấu quốc tế

Không chỉ hoạt động tại Hàn Quốc, CORTIS còn từng bước mở rộng sự hiện diện trên các sân khấu quốc tế. Nhóm đã tổ chức chuyến lưu diễn đầu tiên 2026 CORTIS Tour: Put Your Phone Down đi qua 9 thành phố với tổng cộng 13 đêm diễn. Đồng thời CORTIS cũng góp mặt tại những sự kiện âm nhạc lớn như Lollapalooza Chicago. Việc được mời biểu diễn tại F1 Singapore tiếp tục nối dài hành trình này, đưa 5 chàng trai đến gần hơn với khán giả quốc tế. Dù mới debut hơn một năm, CORTIS đã có cơ hội xuất hiện tại nhiều sân khấu lớn, cho thấy tốc độ phát triển đáng chú ý của nhóm.

Tại Việt Nam, CORTIS cũng nhận được sự yêu thích rất lớn từ cộng đồng yêu nhạc Kpop

Tại Việt Nam, CORTIS cũng nhận được sự yêu thích rất lớn từ cộng đồng yêu nhạc Kpop. Bên cạnh những ca khúc giàu năng lượng, diện mạo điển trai và phong cách thời trang cá tính của các thành viên thường xuyên trở thành chủ đề được người hâm mộ bàn luận. Mỗi người mang một màu sắc riêng, từ vẻ ngoài cool ngầu đến nét tinh nghịch, gần gũi. Kết hợp với phong cách trình diễn tự tin và nguồn năng lượng có phần hoang dã, CORTIS đang dần tạo dựng hình ảnh riêng trong mắt khán giả trẻ.

Ảnh: X/ Getty