Kinh hãi cảnh tượng hàng nghìn người “phục kích” BTS

Đám đông quá khích vây hãm thâu đêm, biến nơi nghỉ ngơi của BTS thành cơn ác mộng.

Chuyến lưu diễn thế giới BTS WORLD TOUR ARIRANG của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS tại thủ đô Lima, Peru đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế và dư luận. Trong khuôn khổ sự kiện, nhóm tổ chức 3 đêm đại nhạc hội liên tiếp vào các ngày 7, 9 và 10/10/2026 tại sân vận động Estadio San Marcos. Tuy nhiên, bên cạnh sức nóng từ các đêm diễn quy mô lớn, sự xuất hiện của nhóm nhạc xứ Hàn cũng đi kèm với chuỗi sự cố mất an ninh trật tự nghiêm trọng xuất phát từ hành vi tụ tập tại khu vực lưu trú của đám đông quá khích.

Chuyến lưu diễn thế giới BTS WORLD TOUR ARIRANG của nhóm nhạc nam toàn cầu BTS tại thủ đô Lima, Peru đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế và dư luận

Chuỗi sự cố mất an ninh trật tự nghiêm trọng xuất phát từ hành vi tụ tập tại khu vực lưu trú của đám đông quá khích

Nhiều ý kiến gay gắt từ người hâm mộ chỉ trích việc vây hãm khách sạn là hành vi thiếu văn minh, gây tổn hại trực tiếp đến thể trạng của nghệ sĩ trước lịch trình biểu diễn dày đặc. Trước áp lực mất an toàn ngày càng gia tăng, không ít người hâm mộ thậm chí đã yêu cầu cơ quan chức năng can thiệp, giải tán đám đông ngay lập tức, hoặc đề xuất phương án đưa BTS di chuyển bằng trực thăng để rời khỏi khu vực khách sạn nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Cụ thể, tại khu vực xung quanh khách sạn nơi các thành viên BTS nghỉ ngơi, hàng nghìn người hâm mộ cùng các "sasaeng fan" (fan cuồng) đã liên tục cắm trại, túc trực cả ngày lẫn đêm. Mật độ người tập trung quá đông khiến các tuyến giao thông rơi vào trạng thái hỗn loạn và tắc nghẽn kéo dài. Tiếng la hét, reo hò ở cường độ âm thanh rất lớn liên tục dội thẳng vào không gian bên trong khách sạn suốt nhiều giờ đồng hồ, làm đứt quãng sinh hoạt tối thiểu của các nghệ sĩ cũng như đoàn công tác.

Cụ thể, tại khu vực xung quanh khách sạn nơi các thành viên BTS nghỉ ngơi, hàng nghìn người hâm mộ cùng các "sasaeng fan" (fan cuồng) đã liên tục cắm trại, túc trực cả ngày lẫn đêm

Tình trạng mất an toàn còn tăng nhiệt khi xuất hiện một số cá nhân sử dụng thiết bị đèn laser chiếu trực tiếp vào các ô cửa kính phòng nghỉ của nhóm. Việc đối mặt với chùm ánh sáng cường độ cao cùng không khí náo loạn kéo dài bên ngoài đã tạo nên áp lực tâm lý không nhỏ. Cảnh tượng đám đông vây kín mọi lối ra vào biến khu vực nghỉ ngơi riêng tư thành điểm nóng an ninh, gây khó khăn lớn cho lực lượng bảo vệ địa phương trong việc kiểm soát trật tự.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, vào ngày 8/10, trưởng nhóm RM đã phải đăng tải một thông điệp dài trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse để trực tiếp lên tiếng về sự việc. Mở đầu bài đăng, nam nghệ sĩ chia sẻ đây là lần đầu tiên anh có dịp đặt chân đến đất nước Peru. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc, sự hào hứng trước tình cảm ấm áp cùng sự đón tiếp nồng nhiệt mà công chúng địa phương dành cho BTS ngay khi nhóm vừa đến thủ đô Lima.

Trưởng nhóm RM đã phải đăng tải một thông điệp dài trên nền tảng cộng đồng người hâm mộ Weverse để trực tiếp lên tiếng về sự việc

Dù vậy, RM đã thẳng thắn nêu rõ những tác động tiêu cực mà hành vi tụ tập kéo dài đang gây ra cho tập thể. Trưởng nhóm BTS cho biết tiếng ồn bức bối dội vào từ bên ngoài suốt cả ngày khiến các thành viên và đội ngũ nhân viên đi cùng rơi vào tình trạng mất ngủ nghiêm trọng. Việc không thể chợp mắt hay phục hồi thể trạng đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhóm, làm suy giảm nghiêm trọng sự chuẩn bị cho các buổi hòa nhạc phục vụ khán giả tại sân vận động Estadio San Marcos.

Trưởng nhóm BTS cho biết tiếng ồn bức bối dội vào từ bên ngoài suốt cả ngày khiến các thành viên và đội ngũ nhân viên đi cùng rơi vào tình trạng mất ngủ nghiêm trọng

Không chỉ dừng lại ở vấn đề cá nhân, RM bày tỏ sự ngại ngùng khi sự việc vô tình biến BTS thành "mối phiền toái lớn" đối với các du khách khác đang lưu trú tại cùng khách sạn. Nhằm đảm bảo chất lượng cho các đêm diễn tiếp theo, anh khéo léo kêu gọi sự thông cảm và tôn trọng từ phía người hâm mộ. Đồng thời, trưởng nhóm BTS đưa ra lời đề nghị thiết tha rằng tình trạng tụ tập đông người trước nơi ở của nghệ sĩ sẽ không lặp lại ở các chặng dừng chân sắp tới trong khuôn khổ tour diễn như Chile, Brazil, Argentina cũng như các quốc gia khu vực châu Á.

Thông điệp của RM lập tức thổi bùng làn sóng tranh luận dữ dội trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng người hâm mộ của BTS (ARMY) tại Peru và trên toàn thế giới đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động vượt quá giới hạn của đám đông quá khích. Người hâm mộ tại Peru kêu gọi cộng đồng ngừng chia sẻ vị trí chi tiết nơi ở của nhóm, giữ khoảng cách an toàn và tôn trọng tối đa không gian riêng tư của thần tượng.

Người hâm mộ tại Peru kêu gọi cộng đồng ngừng chia sẻ vị trí chi tiết nơi ở của nhóm, giữ khoảng cách an toàn và tôn trọng tối đa không gian riêng tư của thần tượng

Bên cạnh những tranh cãi tiêu cực xung quanh sự cố khách sạn, sức hút cùng vị thế của BTS tại thị trường Nam Mỹ vẫn được ghi nhận ở mức kỷ lục. Nhằm chào đón sự kiện âm nhạc mang tầm vóc quốc tế này, chính quyền quận Santiago de Surco tại thủ đô Lima đã đưa ra quyết định đặc biệt khi tạm thời đổi tên con phố Sacramento thành "Đại lộ BTS" trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến 11/10/2026. Song song với đó, hàng loạt công trình kiến trúc lớn và địa danh biểu tượng tại thủ đô Lima cũng đồng loạt thắp sáng sắc tím đặc trưng của nhóm nhạc xứ Hàn.

Ảnh: X