Ca sĩ Việt vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: Con trai Phó Giáo sư - Tiến sĩ Giáo dục học, bảo chứng “cháy vé” đụng tay là ra hit

Ca sĩ này tiếp tục nối dài danh sách nghệ sĩ Việt được đề cử vào Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới.

Mới đây, Hoàng Dũng chính thức trở thành đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Tiếp nối những cái tên từng được xướng danh như Sơn Tùng M-TP, HIEUTHUHAI, Trấn Thành, Wren Evans, Isaac, Quang Hùng MasterD, ... thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Hoàng Dũng chính thức trở thành đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn

Hoàng Dũng, tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Dũng, sinh năm 1995 tại Thái Nguyên. Nam ca sĩ sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc, từng bước xây dựng hình ảnh một singer-songwriter với hơn 10 năm hoạt động trong làng nhạc Việt. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Dũng từng theo học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Hoàng Dũng bắt đầu hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp từ năm 2015 và được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Giọng Hát Việt 2015, sau đó giành ngôi Á quân. Đây cũng là bước đệm giúp anh tiếp tục phát triển sự nghiệp và định hình phong cách âm nhạc riêng.

Hoàng Dũng là ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích

Sau cuộc thi, Hoàng Dũng tiếp tục thử sức tại Sing My Song, đồng thời giới thiệu nhiều sáng tác như Yếu Đuối, Chờ Anh Nhé, Nép Vào Anh Và Nghe Anh Hát, Chẳng Nên Lời và Đôi Lời. Các ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, tập trung khai thác những câu chuyện tình yêu và cảm xúc cá nhân, dần tạo nên dấu ấn riêng của nam ca sĩ trong lòng khán giả.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hoàng Dũng đến vào năm 2020 khi anh phát hành album đầu tay 25. Trong đó, Nàng Thơ nhanh chóng trở thành bản hit nổi bật, đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng đại chúng. Ca khúc gây ấn tượng nhờ giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giàu hình ảnh và từng được sử dụng rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đến nay, Nàng Thơ đã đạt khoảng 154 triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Hoàng Dũng. Thành công của ca khúc cũng giúp nam ca sĩ củng cố vị trí trong làng nhạc Việt, đặc biệt ở dòng nhạc pop giàu tình cảm.

MV Nàng Thơ - Hoàng Dũng

Sau dấu ấn từ Nàng Thơ, Hoàng Dũng tiếp tục phát triển màu sắc âm nhạc riêng qua EP 25 Mét Vuông với ca khúc Thói Quen kết hợp cùng GDucky, và EP Yên (2022) gồm 4 bài hát, nổi bật là Đôi Mươi và Ném Câu Yêu Vào Không Trung. Đến năm 2025, nam ca sĩ phát hành album Xoay Tròn với 15 ca khúc như La Bàn, Sao Giờ Em Mới Tới, Cuối Tuần (1825) và Giữ Anh Cho Ngày Hôm Qua.

Song song với sản phẩm âm nhạc, Hoàng Dũng cũng là số ít ca sĩ có nhiều dấu ấn khi tổ chức concert. Qua thời gian, nam ca sĩ cũng từng bước nâng quy mô concert cá nhân. Từ đêm diễn đầu tiên với khoảng 500 khán giả, anh lần lượt tổ chức Concert 25, Yên Concert và chuỗi concert Xoay Tròn giai đoạn 2025- 2026. Đáng chú ý, một đêm diễn của dự án mới thu hút hơn 11.000 khán giả, với các chương trình liên tục ghi nhận tình trạng cháy vé.

Song song với sản phẩm âm nhạc, Hoàng Dũng cũng là số ít ca sĩ có nhiều dấu ấn khi tổ chức concert với quy mô lớn và liên tục cháy vé

Gần đây, Hoàng Dũng tiếp tục nhận được sự quan tâm khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Tại chương trình, nam ca sĩ có cơ hội thử sức với những phong cách trình diễn mới, đồng thời thể hiện những khía cạnh khác ngoài hình ảnh singer-songwriter quen thuộc. Việc tham gia một chương trình âm nhạc thực tế cũng giúp anh tiếp cận thêm khán giả, mở rộng khả năng biểu diễn và kết nối với các nghệ sĩ thuộc nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau.

Hoàng Dũng cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi tiết lộ profile của mẹ

Đáng chú ý, trong tiết mục Tích Tịch Tình Tang, Hoàng Dũng lần đầu đưa mẹ lên sân khấu biểu diễn cùng mình. Sự xuất hiện của bà trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của phần trình diễn, đồng thời giúp nam ca sĩ kể câu chuyện về nguồn cội và tình cảm gia đình thông qua âm nhạc mang đậm màu sắc văn hóa Tày.

Sau khi chương trình lên sóng, thông tin về mẹ Hoàng Dũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo chia sẻ của nam ca sĩ trên trang cá nhân, mẹ anh là bà Hoàng Thị Chiên, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Giáo dục học, từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, đồng thời là nguyên đại biểu Quốc hội khóa IX, đơn vị tỉnh Bắc Thái. Bà có 37 năm cống hiến cho ngành giáo dục.

Mẹ Hoàng Dũng là bà Hoàng Thị Chiên, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Giáo dục học đồng thời là nghệ nhân hát Then

Bên cạnh sự nghiệp giáo dục, bà Hoàng Thị Chiên còn là nghệ nhân hát Then. Thông tin này phần nào lý giải mối gắn kết của Hoàng Dũng với loại hình nghệ thuật truyền thống của người Tày, cũng như cách nam ca sĩ đưa chất liệu văn hóa dân tộc vào các sân khấu biểu diễn. Những chia sẻ của Hoàng Dũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Việc tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 giúp Hoàng Dũng đến gần hơn với khán giả ở nhiều khía cạnh, từ câu chuyện gia đình đến cuộc sống riêng tư. Đầu năm nay, nam ca sĩ cũng gây chú ý khi lần đầu công khai chuyện kết hôn với Khánh Linh, người đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm và góp sức phía sau loạt dự án âm nhạc thành công. Mới đây, việc Hoàng Dũng góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler bình chọn tiếp tục khiến tên tuổi anh được quan tâm, bên cạnh những dấu ấn đã tạo dựng trong sự nghiệp âm nhạc.

Việc Hoàng Dũng góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới của TC Candler tiếp tục khiến tên tuổi anh được chú ý, bên cạnh những dấu ấn đã tạo dựng trong âm nhạc

Ảnh: FBNV