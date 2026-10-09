Phong độ không thể chối cãi của mỹ nam đẹp nhất thế giới

Mặc outfit bị chê "siêu lố", nam thần đẹp nhất thế giới vẫn khiến dân mạng "sốc visual" vì quá đẹp.

Đêm diễn mở màn chặng Nam Mỹ thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR ARIRANG tại thành phố Bogotá, Colombia mới đây đã trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế và cộng đồng người hâm mộ. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến tiếp theo của nhóm nhạc nam xứ kim chi tại thị trường Latinh mà còn tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi nhờ màn xuất hiện ấn tượng của thành viên V (Kim Taehyung). Xuất hiện trên sân khấu hoành tráng trước hàng chục nghìn khán giả, nam thần tượng sinh năm 1995 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội nhờ thần thái trình diễn chuyên nghiệp cùng lựa chọn trang phục vô cùng độc đáo.

V (Kim Taehyung) tại đêm diễn mở màn chặng Nam Mỹ thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR ARIRANG tại thành phố Bogotá

Nam thần tượng sinh năm 1995 nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội nhờ thần thái trình diễn chuyên nghiệp cùng lựa chọn trang phục vô cùng độc đáo

Ngay sau khi những hình ảnh tại đêm diễn được lan truyền, sự chú ý cũng đổ dồn về trang phục của nam ca sĩ trong buổi diễn. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận xét bộ trang phục có thiết kế tương đối rườm rà, kềnh cào và chứa nhiều chi tiết lạ mắt như mảng hiệu ứng cháy xém hay lớp áo lông dày. Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến thảo luận đều đồng thuận rằng đường nét khuôn mặt cùng thần thái trình diễn sắc sảo của V đã giúp anh làm chủ hoàn toàn bộ đồ. Nhiều bình luận khẳng định nếu không nhờ diện mạo nổi bật của V, mẫu thiết kế phức tạp này rất dễ bị coi là quá lố hoặc thiếu tính cân đối khi biểu diễn.

Trang phục trong buổi diễn của nam ca sĩ cũng nhận được nhiều sự chú ý

Nhiều bình luận khẳng định nếu không nhờ diện mạo nổi bật của V, mẫu thiết kế phức tạp này rất dễ bị coi là quá lố hoặc thiếu tính cân đối khi biểu diễn

Bộ trang phục được V lựa chọn trình diễn tại concert ở Bogotá là một thiết kế riêng đến từ LJIN, một thương hiệu thời trang nam của Việt Nam. Thiết kế này được định hình theo phong cách bụi bặm với điểm nhấn nổi bật là các mảng vải xử lý hiệu ứng cháy loang mang hai tông màu chủ đạo nâu và đen. Toàn bộ quy trình xử lý chất liệu phức tạp này cũng như các chi tiết may mặc đều được đội ngũ sáng tạo thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp thủ công ngay tại xưởng sản xuất ở Việt Nam. Bộ trang phục mang cấu trúc nhiều lớp, kết hợp giữa áo khoác lông dày dặn, các chi tiết nẹp khuy giả cổ điển và phần quần ống rộng phá cách. Khi cởi bỏ lớp áo khoác lông bên ngoài, thiết kế sát nách bên trong giúp tôn lên vóc dáng cùng hình thể săn chắc của nam ca sĩ trên sân khấu.

Bộ trang phục được V lựa chọn trình diễn tại concert ở Bogotá là một thiết kế riêng đến từ LJIN, một thương hiệu thời trang nam của Việt Nam

Thiết kế này được định hình theo phong cách bụi bặm với điểm nhấn nổi bật là các mảng vải xử lý hiệu ứng cháy loang mang hai tông màu chủ đạo nâu và đen

Cộng đồng mạng cũng dành lời khen cho phong độ nhan sắc của V, liên tục ví von hình ảnh của nam thần tượng với các nhân vật ảo được tạo bởi công nghệ AI, nhân vật trong trò chơi điện tử hay nam chính xuất hiện trong các bộ phim giả tưởng và thế giới anime. Người hâm mộ cũng cho rằng đây không phải là lần đầu V chinh phục các bộ trang phục có độ phức tạp cao. Trong quá khứ, anh từng diện những thiết kế gắn phần cổ áo bèo hay các bộ đồ diễn lộng lẫy rườm rà.

Cộng đồng mạng cũng dành lời khen cho phong độ nhan sắc của V

Người hâm mộ cũng cho rằng đây không phải là lần đầu V chinh phục các bộ trang phục có độ phức tạp cao

Trong quá khứ, anh từng diện những thiết kế gắn phần cổ áo bèo

Kể từ thời điểm chính thức ra mắt vào năm 2013, nhan sắc của V đã nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn nhận diện đặc trưng của nhóm nhạc BTS. Bước sang năm 2026, phong độ và nhan sắc của V tiếp tục được đánh giá là không thể chối cãi. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và chính thức tái xuất cùng BTS trong album mới cũng như tour diễn toàn cầu Arirang World Tour, Kim Taehyung vẫn khẳng định vị thế visual hàng đầu của mình.

Bước sang năm 2026, phong độ và nhan sắc của V tiếp tục được đánh giá là không thể chối cãi

Ngay trong những tháng đầu năm 2026, V liên tục phủ sóng với tư cách Đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ CELINE khi xuất hiện đầy ma mị, lịch lãm trên bìa VOGUE Nhật Bản số tháng 2/2026 và GQ Korea. Gần đây nhất, thương hiệu công nghệ Anh Quốc Nothing cũng chính thức công bố V trở thành Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu cho dòng tai nghe cao cấp Headphone (1) Pro, trong đó bộ ảnh chiến dịch chụp tại Seoul nhanh chóng gây bão mạng xã hội nhờ nét đẹp tối giản nhưng cực kỳ thời thượng.

V liên tục phủ sóng với tư cách Đại sứ toàn cầu của thương hiệu xa xỉ CELINE khi xuất hiện đầy ma mị, lịch lãm trên bìa VOGUE Nhật Bản số tháng 2/2026

V trở thành Đại sứ Thương hiệu Toàn cầu cho dòng tai nghe cao cấp Headphone (1) Pro của thương hiệu công nghệ Anh Quốc Nothing

Nhan sắc của V luôn là tâm điểm chú ý nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các đường nét góc cạnh phương Tây và nét cuốn hút phương Đông. Nam thần tượng sở hữu cấu trúc gương mặt hài hòa, kết hợp giữa sống mũi cao thẳng, đường xương hàm góc cạnh nam tính cùng đôi mắt một mí to tròn biểu cảm. Với diện mạo như tạc tượng cùng khả năng tạo ra giá trị truyền thông lớn, V từng ghi dấu ấn khi dẫn đầu danh sách gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố năm 2017 và liên tục duy trì vị trí vững chắc trong Top 10 suốt nhiều năm sau đó. Tạp chí Nubia Magazine của Anh cũng vinh danh anh là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" liên tiếp trong các năm 2024 và 2025.

Tạp chí Nubia Magazine của Anh cũng vinh danh anh là "Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" liên tiếp trong các năm 2024 và 2025

Hiện tại, nam ca sĩ đang cùng các thành viên BTS dồn sức cho chặng diễn Nam Mỹ thuộc chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR ARIRANG

Hiện tại, nam ca sĩ đang cùng các thành viên BTS dồn sức cho chặng diễn Nam Mỹ thuộc chuyến lưu diễn BTS WORLD TOUR ARIRANG, bao gồm 14 buổi biểu diễn được tổ chức tại 5 thành phố lớn. Sau khi hoàn thành các chặng diễn thành công tại châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu, chuyến lưu diễn toàn cầu của BTS tiếp tục gặt hái những thành tựu thương mại kỷ lục. Theo số liệu mới nhất được công bố bởi Billboard Boxscore, BTS WORLD TOUR ARIRANG đã giúp BTS trở thành nhóm nhạc Pop đầu tiên trong lịch sử âm nhạc thế giới vượt mốc 500 triệu USD doanh thu bán vé. Thành công này không chỉ khẳng định quy mô tổ chức đỉnh cao mà còn củng cố vị thế hàng đầu của BTS trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Ảnh: X, IG