Rosé (BLACKPINK) công khai lộ diện tại concert người yêu tin đồn

Sự xuất hiện của Rosé (BLACKPINK) khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Vừa qua, Bruno Mars đã tổ chức đêm diễn thuộc The Romantic Tour tại sân vận động SoFi Stadium, Los Angeles (Mỹ). Giữa hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động, sự xuất hiện bất ngờ của Rosé (BLACKPINK) mới chính là “sít rịt” khiến cộng đồng người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Clip Rosé (BLACKPINK) xuất hiện trong concert của Bruno Mars

Cụ thể, trong màn trình diễn ca khúc God Was Showing Off, Bruno Mars tiếp tục phần tương tác với khán giả mang tên Angel Baby Cam. Đây là khoảnh khắc camera lia xuống các khu vực khán đài để chọn những cô gái xuất hiện trên màn hình lớn, trong khi nam ca sĩ vừa hát vừa khuấy động bầu không khí bằng phong cách trình diễn đầy tinh nghịch. Đặc biệt, sự xuất hiện của Rosé trên màn hình lớn lập tức khiến những khán giả có mặt vỡ òa phấn khích.

Bị camera bắt trúng ngay giữa concert của Bruno Mars, Rosé dường như không giấu được sự ngại ngùng nhưng vẫn vui vẻ hưởng ứng không khí cuồng nhiệt xung quanh. Nữ ca sĩ nhún nhảy theo điệu nhạc, mỉm cười rồi hôn gió về phía camera và khán giả.

Rosé không giấu được sự ngại ngùng khi bị camera bắt trúng

Cô nàng thoải mái nhún nhảy tươi cười rạng rỡ khi Bruno Mars thể hiện vài câu hát của ca khúc APT.

Khoảnh khắc Bruno Mars hào hứng giới thiệu “angel baby” trên màn hình lớn

Việc xuất hiện của Rosé nhận được không ít sự chú ý bởi trước đó, mối quan hệ giữa cô và Bruno Mars đã nhiều lần trở thành tâm điểm đồn đoán. Cả hai có màn kết hợp gây tiếng vang toàn cầu với APT. và thường xuyên tương tác vui vẻ và dành cho nhau những lời khen có cánh.

Tuy nhiên, sự thân thiết giữa hai ngôi sao cũng khiến một bộ phận người hâm mộ không ngừng đặt câu hỏi liệu mối quan hệ của họ có dừng lại ở tình bạn và sự ăn ý trong âm nhạc hay không. Đến nay, cả Rosé lẫn Bruno Mars đều chưa công khai xác nhận chuyện hẹn hò nhưng những khoảnh khắc gần gũi của cặp đôi vẫn thường xuyên trở thành đề tài được cộng đồng mạng nhiệt tình “mổ xẻ”.

Sự thân thiết của Bruno Mars và Rosé từng có thời điểm bị lôi ra “mổ xẻ”

Theo đó vào cuối tháng 2 vừa qua, nghi vấn tình cảm giữa hai nghệ sĩ từng gây xôn xao khi Bruno Mars tổ chức livestream trên TikTok để quảng bá album The Romantic. Trong buổi phát sóng, nam ca sĩ nhận được tin nhắn thoại của Rosé, trong đó cô nhờ đàn anh gợi ý một ca khúc phù hợp cho buổi đi chơi cùng hội bạn gái. Đáp lại, Bruno Mars phát ca khúc Something Serious dành tặng cô nàng.

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý nằm ở phần ca từ có nội dung bày tỏ tình cảm mãnh liệt, mong muốn trở thành người yêu của đối phương, thậm chí đề cập đến viễn cảnh có những em bé da nâu đáng yêu. Chính chi tiết này đã thổi bùng những suy đoán rằng nam ca sĩ đang cố tình gửi gắm thông điệp tình cảm tới Rosé, thậm chí có khán giả còn đùa rằng anh chàng dường như đã nghĩ đến chuyện có con với mỹ nhân BLACKPINK.

Sự thân thiết của Bruno Mars và Rosé từng có thời điểm bị lôi ra “mổ xẻ”

Dù những khoảnh khắc giữa Rosé - Bruno Mars liên tục trở thành đề tài bàn tán, không ít khán giả lại cho rằng việc gán ghép cả hai thành một cặp đôi đang có phần “làm quá”. Bởi kể từ sau màn hợp tác đình đám với APT., hai nghệ sĩ vốn được biết đến là những người bạn thân thiết, thường xuyên có những tương tác hài hước, tự nhiên trước công chúng.

Bruno Mars từng xuất hiện tại concert của BLACKPINK ở Los Angeles để cổ vũ Rosé, trong khi nàng “bông hồng nước Úc” cũng không ít lần thể hiện sự thoải mái khi ở cạnh đàn anh. Những khoảnh khắc cười đùa, trêu chọc nhau hay dành cho đối phương những lời khen có cánh khiến nhiều người thích thú. Việc Bruno tặng Rosé ca khúc Something Serious hay màn xuất hiện mới đây tại concert, vì thế đơn thuần là những tương tác giữa hai người bạn thân thiết.

Tuy nhiên, nhiều người khẳng định việc thân thiết như những người bạn thân khiến cả hai vướng vào nghi vấn tình cảm

Trước khi liên tục bị réo tên bên cạnh Bruno Mars, Rosé vốn đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò với các sao nam đình đám. Jungkook (BTS), Cha Eun Woo, Kang Dong Won hay nam người mẫu Evan Mock đều từng được cộng đồng mạng đưa vào danh sách những gương mặt có liên quan đến chuyện tình cảm của nữ thần tượng, chủ yếu xuất phát từ những khoảnh khắc tương tác, hình ảnh hoặc suy đoán của người hâm mộ. Tuy nhiên, những đồn đoán này chưa được Rosé xác nhận, khiến đời tư tình cảm của mỹ nhân BLACKPINK vẫn luôn là chủ đề thu hút sự tò mò mỗi khi xuất hiện thêm một manh mối mới.

Trước khi vướng tin đồn với Bruno Mars, Rosé cũng từng dính không ít nghi vấn tình cảm với các mỹ nam Kbiz

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