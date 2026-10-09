Nữ ca sĩ 21 tuổi khiến sao quốc tế hơn 400 triệu stream phải đích thân bay sang tận Việt Nam làm 1 điều

Nữ ca sĩ đang nhận được nhiều sự quan tâm khi bắt tay cùng loạt tên tuổi khủng của làng nhạc quốc tế.

Tối ngày 8/10, Shayda chính thức phát hành album đầu tay IN Private, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình âm nhạc cá nhân sau những dấu ấn tại các chương trình truyền hình thực tế. Ở tuổi 21, nữ ca sĩ đang từng bước định hình màu sắc riêng với một full album mang màu sắc R&B/Hip-hop làm hướng đi chủ đạo, đồng thời phát triển âm nhạc bằng tiếng Anh với mong muốn tiếp cận khán giả quốc tế.

Tối ngày 8/10, Shayda chính thức phát hành album đầu tay IN Private, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình âm nhạc cá nhân sau những dấu ấn tại các chương trình truyền hình thực tế

Trong album IN Private, các bài hát khai thác những góc khuất trong tình yêu và đời sống nội tâm của người phụ nữ, từ tổn thương, bất an đến sự thân mật, ham muốn và những mối quan hệ chông chênh. Với Stressed Out xoay quanh những cảm xúc nặng nề, Tulips có sắc thái dịu dàng, Addicted khai thác sức hút thể xác, 505 thể hiện sự chủ động táo bạo, còn Losing Race gợi lên trạng thái bất ổn trong tình cảm.

Album IN Private khai thác những góc khuất trong tình yêu và đời sống nội tâm của người phụ nữ đồng thời gây chú ý khi có góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế

Thông qua album lần này, Shayda muốn đưa khán giả bước vào thế giới riêng tư của mình, nơi những trải nghiệm cá nhân trở thành chất liệu âm nhạc. Việc lựa chọn tiếng Anh cũng thể hiện mong muốn chia sẻ những câu chuyện cảm xúc vượt qua ranh giới ngôn ngữ và địa lý.

Một điểm đáng chú ý của album IN Private là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế sở hữu các ca khúc đạt thành tích ấn tượng trên nền tảng nhạc số. Juan Caoile, chủ nhân bản hit Marikit Sa Dilim với hơn 123 triệu lượt nghe trên Spotify, cộng tác cùng Shayda trong Tulips.

Album có sự góp mặt của Lah Pat - người được biết đến qua ca khúc Rodeo (Remix) kết hợp Flo Milli, ca khúc đã vượt mốc 420 triệu lượt nghe trên Spotify

Trong khi đó, Lah Pat được biết đến qua Rodeo (Remix) kết hợp Flo Milli, ca khúc đã vượt mốc 420 triệu lượt nghe trên Spotify cũng góp giọng trong bài hát 505. Bert Symoun và Dreycruz cũng góp mặt trong Addicted. Bộ đôi từng gây chú ý với Wag Ipagsabi, ca khúc đạt gần 100 triệu lượt nghe trên Spotify và được sử dụng trong hơn 1 triệu video TikTok.

505 - Shyda, Lah Pat

Đáng chú ý, Lah Pat còn trực tiếp sang Việt Nam để xuất hiện trong MV cùng Shayda. Album cũng có sự tham gia của Yung Milly và ARCHIVED. Trước đó, Shayda từng hợp tác với Yung Bleu trong sản phẩm Love My Friend. Nữ ca sĩ cho biết các màn kết hợp được xây dựng trên sự đồng điệu về âm nhạc, thay vì chỉ tận dụng tên tuổi quốc tế để quảng bá. Qua IN Private, Shayda hướng đến việc định hình màu sắc R&B/Hip-hop riêng, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối với thị trường âm nhạc quốc tế.

Shayda, tên thật Vũ Đàm Thùy Dung, sinh năm 2004 tại TP.HCM, là nữ ca sĩ, rapper từng được khán giả biết đến từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí

Shayda, tên thật Vũ Đàm Thùy Dung, sinh năm 2004 tại TP.HCM, là nữ ca sĩ, rapper từng được khán giả biết đến từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí trước khi trở lại với hình ảnh trưởng thành tại Rap Việt mùa 4.

Năm 2016, khi mới 12 tuổi, Shayda tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí mùa 4 và gây ấn tượng với tiết mục Dạ Cổ Hoài Lang. Sở hữu chất giọng ngọt ngào cùng khả năng thể hiện những ca khúc mang âm hưởng dân ca, cô được khán giả gọi là “cô bé dân ca”, tiếp nối Phương Mỹ Chi và về đội huấn luyện viên Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Dù không tiến đến ngôi vị cao nhất, cuộc thi giúp Thùy Dung sớm được công chúng biết đến.

Shayda từng nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia Giọng Hát Việt Nhí vào năm 12 tuổi

Sau khoảng thời gian tập trung học tập và trau dồi chuyên môn, Shayra trở lại trên mạng xã hội với nghệ danh Yung. Những video cover ca khúc nổi tiếng, đặc biệt là hình ảnh dùng chiếc lược thay micro, giúp cô tạo dấu ấn riêng trên TikTok. Vào năm 2024, tài khoản của nữ ca sĩ đã thu hút hơn 1,5 triệu người theo dõi.

Năm 2024, cô tham gia Rap Việt mùa 4 với nghệ danh Shayda

Năm 2024, cô tham gia Rap Việt mùa 4 với nghệ danh Shayda. Tại vòng Chinh phục, phần trình diễn Tại Sao Vậy giúp nữ rapper nhận được sự lựa chọn của cả bốn huấn luyện viên. Sau màn tranh giành giữa các đội, Shayda quyết định về đội Suboi. Sự xuất hiện của cô cũng tạo ra những cuộc thảo luận về khả năng kết hợp giữa giọng hát và rap, khi nữ nghệ sĩ vốn có thế mạnh thanh nhạc nhưng muốn thử sức với một thể loại âm nhạc mới.

Sau những dấu ấn tại Rap Việt, Shayda tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc độc lập

Sau Rap Việt, Shayda tiếp tục theo đuổi con đường âm nhạc độc lập. Ngày 28/2/2025, cô phát hành album FOUR gồm 15 ca khúc, thuộc dòng R&B/Soul. Album FOUR cho thấy định hướng âm nhạc khác biệt so với hình ảnh cô bé dân ca từng được khán giả biết đến.

Từ một cô bé gây dấu ấn với những ca khúc dân ca, Shayda có màn lột xác đáng chú ý khi trở lại tại Rap Việt mùa 4 với hình ảnh cá tính cùng màu sắc R&B/Hip-hop hiện đại. Những màn hợp tác với nghệ sĩ quốc tế, đặc biệt là rapper hay nghệ sĩ quốc tế, tiếp tục cho thấy định hướng phát triển vượt ra ngoài thị trường trong nước.

Shayda được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt đáng chú ý mới của làng nhạc Việt.

Với album IN Private vừa ra mắt ngày 8/10, Shayda đang từng bước xây dựng bản sắc âm nhạc riêng. Nữ ca sĩ được kỳ vọng sẽ trở thành một gương mặt đáng chú ý mới của làng nhạc Việt.

Ảnh: NVCC/ FB