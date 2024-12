Bứt phá nhưng không đáng kể, Shayda ê chề ra về

Mới đây, tập 12 Rap Việt mùa 4 đã lên sóng, đưa khán giả vào cuộc đấu tử thần trước thềm chung kết. Nối tiếp tập trước, vòng Bứt Phá lần này chứng kiến 4 chiến binh từ bảng D gồm Nhật Hoàng, Billy 100, Gill, V High. Sau đó, bảng đấu E cũng chào đón 2 thí sinh Coolkid và Shayda. Bên cạnh những tiết mục bùng nổ, "ngựa chiến" cuối cùng của HLV Suboi cũng thu hút sự sự chú không nhỏ của cư dân mạng vì… quá dở.

Shayda gây thất vọng với phần trình diễn Ổn

Sử dụng câu nói trending "Talking to the moon" từ bản hit cùng tên của Bruno Mars, Shayda đem những lời tự sự từ sâu bên trong vào ca khúc Ổn, dựa vào âm nhạc và lyrics để nói lên cảm xúc của bản thân. Tuy thông điệp được đánh có tiềm năng để khai triển thành một câu chuyện hấp dẫn người nghe, Shayda đã không bộc lộ được hết khả năng của mình tại vòng đấu này.

Trước đó, hành trình của Shayda tại Rap Việt mùa 4 đã nhận về nhiều ánh mắt ngờ vực, dèm pha về trình độ thực sự của mình. Việc lạm dụng phong cách melodic rap quá nhiều khiến cá tính riêng của cô nàng trở nên nhạt nhòa trong mắt khán giả. Không ít người cho rằng Shayda đến với sân chơi này chỉ để hát là chính. Do đó, Ổn được kỳ vọng sẽ là cú hích quan trọng và cuối cùng để Shayda khẳng định bản thân trong vai trò là một rapper. Không nằm ngoài mong đợi, cô nàng thất bại hoàn toàn.

Ngoài phần visual bắt mắt, Shayda bị chê là "lần đầu thấy rap", "rap như đọc"

Được Suboi "flex" về một màn lột xác ngoạn mục từ Shayda, dân tình vẫn nhìn ra điểm hạn chế của Shayda khi bước ra khỏi vùng an toàn. Nhảy lên một con beat cực chiến, Shayda ít nhiều đã thể hiện kỹ năng rap thuần túy. Tuy nhiên, cô nàng vẫn bị chê là rap thiếu độ bén, đi flow còn khá mềm mại so với nhịp độ của bài hát, một phần do cô đã bị đóng đinh với lối melodic rap ngay từ ban đầu. Phần lời thì bị đánh giá là không đủ sức nặng, khó nhớ dễ quên.

Quả không sai khi nói con đường đến với dòng nhạc rap của Shayda đã quá muộn màng so với các thí sinh còn lại ở thời điểm này. Điểm sáng duy nhất ở tiết mục Ổn có thể nói là Shayda vẫn slay ngất ngây như thường và phân đoạn fastflow khá ổn áp.

Không còn lạm dụng melodic rap, Shayda đem đến một tiết mục rap thuần nhưng chưa đủ sức nặng

Như đã được dự đoán từ trước, chiến thắng thuộc về Coolkid với màn thể vô cùng thuyết phục. Điều này đồng nghĩa rằng hành trình của Shayda tại Rap Việt mùa 4 cũng khép lại từ đây.

Khán giả bày tỏ sự ngán ngẩm trước kỹ năng của Shayda, cho rằng việc cô nàng vẫn có thể góp mặt tại tập 12 đã là một kỳ tích. Ngoài ra, có một số ý kiến dí dỏm nhận xét rằng sự bứt phá duy nhất của Shayda chính là cô nàng có cơ hội tham gia vào vòng Bứt Phá và lần đầu tiên thấy cô nàng rap, ngầm chê bai trình độ của nữ rapper.

Bứt phá nhưng không đáng kể, Shayda chính thức dừng cuộc chơi trong tập 13

Suboi đang làm gì vậy?

Sau khi Shayda hoàn thành xong phần trình diễn của mình, Suboi dành lời khen ngợi cũng như an ủi tới nữ rapper trẻ, như thể đã biết trước được kết quả. Suboi cho rằng, tất cả thí sinh thuộc team mình không cần phải nỗ lực vì ai ngoài bản thân ra, hãy luôn hướng về mục tiêu để trở thành một người nghệ sĩ toàn năng trong tương lai.

Dễ dàng nhận thấy ngay từ giai đoạn đầu của cuộc thi, Suboi đã dành sự ưu ái cho những thí sinh có phần "non tay" trong kỹ năng. Việc này xuất phát từ mong muốn trao cơ hội cho những rapper trẻ tuổi để họ có thể bứt phá. Từ việc sử dụng đặc quyền first choice với Shayda sau lần đầu gặp gỡ tới chiếc Nón Vàng dành cho Coldzy, chiến lược của Suboi đã là một dấu chấm hỏi trong cộng đồng đam mê Rap Việt.

Team của Suboi ngay từ đầu đã bị đánh giá có phần yếu thế hơn so với các team khác

Sự thật rằng Suboi không thể hiện được tinh thần hỏa chí bừng bừng trong việc tập luyện cho gà nhà team mình. Mỗi tập trôi qua, người xem chỉ thấy một Suboi điềm nhiên, "bình chân như vại" giữa chảo lửa ngày càng căng thẳng và khốc liệt. Các HLV khác chiến nhau tưng bừng để giành về cho mình những ngựa chiến tiềm năng nhất, tung chiêu để giúp team chiến thắng. Suboi thì bật chế độ "dĩ hòa vi quý", không vạch ra một kế hoạch cụ thể nào để bứt phá team.

Hàng loạt thí sinh nối đuôi nhau ra về, trình độ chuyên môn của Suboi nghiễm nhiên bị đem ra bóc tách mổ xẻ. Suboi hiển nhiên không cần phải chứng minh tài năng của mình cho bất kỳ ai bởi những đóng góp to lớn của cô xuyên suốt sự nghiệp đã giúp nâng tầm nền Hip-hop Việt, đặt nền móng cho địa hạt underground nước nhà có được vị trí như ngày nay.

Suboi gây khó hiểu vì chuyên môn lãng xẹt, dấu ấn mờ nhạt sau 13 tập chương trình

Dù vậy, với cương vị là một HLV của một gameshow sống còn, khán giả mong chờ nhiều hơn thế. Suboi vẫn chưa thể hiện được khả năng rèn luyện, định hướng hay vạch ra chiến lược cho team mình, dẫn đến những trận thua khá muối mặt trước thềm chung kết. Các HLV khác phải vò đầu bứt tai, sát cánh cùng học trò của mình để vừa lấp đầy những thiếu sót, giúp phần thi chỉn chu nhất có thể mà cũng vừa ổn định tinh thần của team trước khi vào cuộc chiến.

Suboi thì thảnh thơi… Nữ rapper gần như để học trò của mình "tự bơi", tự sinh rồi tự diệt. Quanh đi quẩn lại là những lời mời chào, hứa hẹn hời hợt về một màn trình diễn bùng nổ của gà nhà.

Đại bại của Suboi một phần nằm ở thực lực lẫn kinh nghiệm của các thí sinh vẫn còn có hạn, thậm chí thất thế trước nhiều gương mặt sừng sỏ khác như Gill, Robber, Ngắn, Mason Nguyễn… Phần lớn thì nằm ở dấu ấn chuyên môn của Suboi quá mờ nhạt. Điều này dấy lên một câu hỏi trong cộng đồng mạng: "Suboi có đang ngủ quên trên vị thế nữ hoàng làng rap Việt hay không"?

Nhiều người thắc mắc: "Suboi đang làm gì vậy?"

Lịch sử lặp lại

Lịch sử lặp lại, không bất ngờ khi Suboi trắng tay trước thềm chung kết khi lần lượt từng thí sinh bay màu. Và kịch bản quá dễ đoán, hẳn là NSX Rap Việt sẽ vào cuộc. Quy định được đặt ra là mỗi HLV phải giữ cho mình ít nhất 1 thí để có thể cùng nhau trình diễn trên sân khấu cuối cùng. Trước kịch bản đìu hiu nhất có thể xảy ra, Thái VG đã dành chiếc nón vàng duy nhất của anh để cứu Saabirose. Anh quên không bật mí: "Anh làm điều này vì em của mình, Suboi".

Phải chăng đây chỉ là một hành động dựa trên tình bạn khăng khít giữa 2 người chứ không phải dựa trên trình độ của Saabirose. Chiếc "phao cứu sinh" này đã đưa Saabirose trở lại vòng chung kết, đối đầu trực tiếp với 9 thí sinh khác.

Saabirose may mắn nhận được nón vàng từ Thái VG, trở thành gà chiến duy nhất của team Suboi trong trận chung kết tới đây

Đặt lên bàn cân, người hâm mộ không khó để nhận ra sự chênh lệch rõ rệt giữa team Suboi và các team khác trong bảng đấu chung kết. So kè với Willistic và Shayda, màn thể hiện của Saabirose được đánh giá là ấn tượng nhất. Ngoài ra, phong độ của nữ rapper trẻ cũng được đánh giá khá ổn định. Tuy nhiên, cơ hội chiến thắng của Saabirose vẫn còn khá mong manh, phần trăm cơ hội chạm tới cúp vàng Rap Việt năm nay gần như không có. Saabirose gặp bất lợi bởi kỹ năng tổng thể của cô vẫn chưa được toàn được. Trừ khi có một phép màu xảy ra tương tự với trường hợp của Double2T năm ngoái.

Lật lại 3 năm về trước ở mùa đầu tiên, Suboi cũng đã để mất tất cả "ngựa chiến". Đội hình thời điểm đó bao gồm tlinh, Đạt Dope, LoR, AK49, và LoR. Cuối cùng, tlinh lọt vào mắt xanh của JustaTee, nhận được chiếc nón vàng từ nam nghệ sĩ. Màn cứu nguy này đã giúp Suboi tránh được kết cục thảm thương ngay trước thềm chung kết.